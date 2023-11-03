ከአውሎ ነፋስ ባሻገር ያለውን ተስፋ መፈለግ፡ የRTS ዘውግ መነቃቃት።

Blizzard በእውነተኛ ጊዜ ስትራቴጂ (RTS) ዘውግ ውስጥ እንደ አፈ ታሪክ ገንቢ ከረጅም ጊዜ በፊት እውቅና አግኝቷል። ከዌስትዉድ ስቱዲዮ ጎን ለጎን፣ Blizzard የ RTS ጨዋታዎችን መሰረት በማቋቋም እና መካኒኮችን እና አሁንም በዘመናዊ አርእስቶች ላይ ተጽዕኖ ያላቸውን ባህሪያት በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ሆኖም፣ በቅርብ ዓመታት ውስጥ፣ Blizzard ትኩረቱን በአንድ ወቅት ከገለጸው ዘውግ ያራቀ ይመስላል። እ.ኤ.አ. በ 3 የ Warcraft 2020 የጎደለው መምህር ሌላ ፣ ስቱዲዮው የአርቲኤስ አርእስቶችን መንፈስ የሚያካትቱ አዳዲስ ጨዋታዎችን የመፍጠር ፍላጎት አላሳየም።
በBlizzCon 2023 ልክ ጥግ አካባቢ፣ ደጋፊዎቹ Blizzard ለ RTS ጨዋታዎች ያላቸውን ፍቅር እንደሚያድስ ተስፋ ነበራቸው። በዋርክራፍት ዩኒቨርስ ላይ የተመሰረተ የሞባይል ጨዋታ ዋርክራፍት ራምብል ሲታወጅ ተስፋቸው ጨልሟል። ጨዋታው የአርቲኤስ አጨዋወት አካላትን ሲያጠቃልል፣ ለተንቀሳቃሽ ስልክ ልምድ እንዲመች ቀመሩን ቀላል ያደርገዋል። ተጫዋቾቹ ከዋርክራፍት ጥቃቅን የአሃዶችን፣ ፍጥረታትን እና ጀግኖችን በመሰብሰብ በጦር ሜዳ ያሰማራቸዋል፣ በተግባራቸው ላይ በትንሹ ቀጥተኛ ቁጥጥር። ምንም እንኳን ምስላዊ ማራኪ እና ጣዕም ያለው ቢሆንም የBlizzard ስትራቴጂ ጨዋታዎች የረዥም ጊዜ አድናቂዎች የሚፈልጉት ጥልቀት እና ውስብስብነት የለውም።
Blizzard ለ RTS ያለው ጉጉት እየቀነሰ ቢሆንም፣ ዘውጉ ራሱ ከሞት የራቀ ነው። በእርግጥ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አስደናቂ መነቃቃት አጋጥሞታል። እ.ኤ.አ. በ2022፣ ዘውጉ በድል ተመልሷል፣ ይህም ለደጋፊዎች የተስፋ ጭላንጭል ሰጥቷል። ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የ RTS ልምዶችን ፍላጎት ለማሟላት የቀድሞ የብሊዛርድ ሰራተኞችን ጨምሮ አዲስ የተዋጣለት ገንቢዎች ብቅ አሉ። በአድማስ ላይ ካሉት ተስፋ ሰጭ አርእስቶች መካከል ስቶርምጌት በ ex-Blizzard devs እየተገነባ ያለው ጨዋታ፣ ዓላማውም የስታር ክራፍትን ይዘት ለመያዝ ነው። በተጨማሪም፣ Homeworld 3፣ Tempest Rising እና Sins of a Solar Empire 2— ሁሉንም በጉጉት የሚጠበቁ የRTS ጨዋታዎች የዘውጉን ፅናት ያሳያሉ።
Blizzard በ RTS ዘውግ ውስጥ ያለውን ተሳትፎ እያሽቆለቆለ መምጣቱን ማየቱ ተስፋ የሚያስቆርጥ ቢሆንም፣ ሌሎች ገንቢዎች ክፍተቱን ለመሙላት እየጨመሩ መሆናቸውን በማወቅ መጽናኛ አለ። የRTS ጨዋታዎች የወደፊት እጣ ፈንታ ብሩህ ሆኖ ይታያል፣ እና ደጋፊዎች እነሱን መማረክ እና መፈታተን የሚቀጥሉ የተለያዩ የማዕረግ ስሞችን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።
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ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. Blizzard አሁንም RTS ጨዋታዎችን ለማዘጋጀት ቁርጠኛ ነው?
የብሊዛርድ ትኩረት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከአርቲኤስ ዘውግ ርቋል። እ.ኤ.አ. በ 3 እንደገና የተሻሻለ የ Warcraft 2020 እትም እና የቅርብ ጊዜ ልቀትቸው Warcraft Rumble ፣ የ RTS አካላትን ሲያካትት ፣ የስቱዲዮው ዋና ፍላጎቶች ሌላ ቦታ ላይ እንዳሉ ግልፅ ነው።
2. ከ Blizzard ውጪ የሚታወቁ የRTS ጨዋታዎች አሉ?
በፍፁም! የአርቲኤስ ዘውግ መነቃቃት አጋጥሞታል፣ አዲስ የተካኑ ገንቢዎች ሞገድ አስደሳች ርዕሶችን በመፍጠር። አንዳንድ ታዋቂ መጪ ጨዋታዎች Stormgateን ያካትታሉ፣ በቀድሞ Blizzard devs፣ Homeworld 3፣ Tempest Rising እና Sins of a Solar Empire 2 የተሰራ።
3. እንደ Warcraft Rumble ያሉ የሞባይል RTS ጨዋታዎች በብዛት እየተስፋፉ ነው?
የሞባይል ጌም እንደ Diablo Immortal እና Hearthstone ያሉ ታዋቂ ፍራንቺሶችን ማሽከርከርን ጨምሮ በRTS ጨዋታዎች ላይ ጭማሪ አይቷል። የሞባይል ጨዋታ ምቾት የማይካድ ቢሆንም፣ ባህላዊ ፒሲ ላይ የተመሰረቱ የ RTS ጨዋታዎች የበለጠ መሳጭ እና ስልታዊ ተሞክሮ ማቅረባቸውን ቀጥለዋል።
4. Blizzard እያሽቆለቆለ በመጣው ተሳትፎም ቢሆን በRTS ጨዋታዎች መደሰት እችላለሁን?
በፍፁም! ከዘውግ መነቃቃት ጋር፣ ከ Blizzard ውጭ ብዙ አማራጮች አሉ። የRTS ጨዋታዎች አድናቂዎች ከሁለቱም ከተመሰረቱ እና ወደፊት የሚመጡ ገንቢዎች የተለያዩ እና አሳታፊ ልምዶችን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። የRTS ዘውግ የወደፊት ብሩህ ሆኖ ይቆያል።