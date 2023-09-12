Blackstar MKIII Series HT Venue Tube Ampsን በ CabRig ቴክኖሎጂ ይፋ አደረገ

Blackstar Amplification በቅርቡ MKIII በመባል የሚታወቀውን የHT Venue tube amp ተከታታይ ሶስተኛ ትውልድን ለቋል። ይህ አዲስ ተከታታይ በሴንት ጀምስ እና አምፔድ መስመር ውስጥ የሚገኘውን የ CabRig ቴክኖሎጂን በማካተት ለስቱዲዮ እና ለመድረክ ሁለገብ መሳሪያ ያደርገዋል። የMKIII እድሳት የ50-ዋት ኤችቲ ክለብ እና 100-ዋት ኤችቲ ስቴጅ ራሶች፣ 1×12 እና 2×12 ጥምር አምፕስ እና ባለ 40-ዋት ኤችቲ ክለብ ጥምርን ጨምሮ በብዙ ሞዴሎች ይገኛል።
የMKIII amps ቁልፍ ባህሪያት አንዱ ተጠቃሚዎች የድምጽ ማጉያ፣ ካቢኔ፣ ማይክ እና ክፍል የማስመሰል ቅንብሮችን እንዲያስተካክሉ የሚያስችል የ CabRig ቴክኖሎጂ ነው። የ CabRig ውጤቶች በተጠባባቂ ሞድ ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ, ይህም በቀጥታ ወደ ዴስክ ወይም DAW መቅዳት ያስችላል. በተጨማሪም፣ እነዚህ አምፖች ከኤል 34 ፓወር ቱቦዎች እና ከ ECC83 ፕሪምፕ ቱቦዎች ጋር ይመጣሉ፣ ምንም እንኳን ተጠቃሚዎች ከተፈለገ ለ 6L6s የመለዋወጥ አማራጭ አላቸው።
የMKIII ሞዴሎች እንዲሁ ከጨለማ እና ከብርሃን መቀየሪያዎች ጋር እንደገና የተነደፈ ዲጂታል ድግምግሞሽ ያሳያሉ፣ ይህም የተለያየ ክፍል እና የሰሌዳ አይነት የአስተጋባ ድምጽ ያቀርባል። የፊት ፓነል የተለያዩ የመጫወቻ ዘይቤዎችን ለማሟላት አጠቃላይ የቁጥጥር እና የ EQ አማራጮችን ያካትታል። የብላክስታር አይኤስኤፍ (የማያልቅ የቅርጽ ባህሪ) ተጠቃሚዎች በዩኤስኤ እና በዩናይትድ ኪንግደም ዘዬዎች መካከል እንዲቀያየሩ የሚያስችል አለምአቀፍ EQ ድምጽ ይሰጣል። እያንዳንዱ ቻናል ሁለት እግር መቀየሪያ ሁነታዎች አሉት።
ከዚህም በላይ የMKIII ተከታታይ የኃይል መቀነሻ መቀየሪያን ያካትታል፣ ይህም ተጠቃሚዎች የአምፖችን ውጤት ከከፍተኛው 10% እንዲቀንሱ ያስችላቸዋል። ይህም ለተለያዩ አካባቢዎች እና ቅጦች ተስማሚ ያደርጋቸዋል. MKIII amps በተጨማሪም የኢፌክት loops፣ የተሻሻለ የኤክስኤልአር እና የጆሮ ማዳመጫ ውጤቶች እና የአርኪቴክት ሶፍትዌርን ለጥልቅ የድምፅ አርትዖቶች የመጠቀም አማራጭን ይሰጣሉ።
አዲሱ የHT Venue MKIII ተከታታይ ለቅድመ-ትዕዛዝ አሁን ይገኛል። ለተጨማሪ ዝርዝሮች Blackstar Ampsን ይጎብኙ።
ምንጮች:
- ብላክስታር ማጉላት (ዩአርኤል የለም)