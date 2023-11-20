ለምን Mario + Rabbids Sparks of Hope በኔንቲዶ ቀይር ላይ ሊያመልጡት የማይገባ ጨዋታ ነው።

የኒንቴንዶ ስዊች ባለቤት እና የሱፐር ማሪዮ ፍራንቻይዝ ደጋፊ ከሆንክ ማለፍ የማትፈልገው በአማዞን የጥቁር አርብ ዝግጅት ላይ ስምምነት አለ። የታዋቂው የማሪዮ + ራቢድስ ኪንግደም ባትል ጨዋታ ቀጣይ የሆነው ማሪዮ + ራቢድስ ስፓርክስ ኦፍ ሆፕ በአሁኑ ጊዜ በአስደናቂ ሁኔታ በ75 በመቶ ቅናሽ ተደርጓል። ከመጀመሪያው የ60 ዶላር ዋጋ ይልቅ፣ አሁን ይህን ጨዋታ ለማመን በሚከብድ ዋጋ በ15 ዶላር ነጥቀው መውሰድ ይችላሉ። ነገር ግን የተያዘው ይኸው ነው - ይህ አስደናቂ ቅናሽ ለረጅም ጊዜ ላይቆይ ይችላል፣ ስለዚህ በዚህ የኒንቴንዶ ቀይር ዕንቁ ላይ እጅዎን ለማግኘት ካሰቡ በፍጥነት እርምጃ መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው።
ማሪዮ + ራቢድስ ኦፍ ሆፕ ከተለምዷዊው የማሪዮ ተከታታዮች ባሻገር ከUbisoft's Rabbids ጋር በየተራ በታክቲክ ጨዋታ በመተባበር ይሰራል። ቋሚ ፍርግርግ ላይ የተመሰረቱ ጦርነቶች ጠፍተዋል፣ ይህም ፍለጋን እና ባህሪን ማጎልበት ላይ አፅንዖት የሚሰጥ ይበልጥ ተለዋዋጭ የውጊያ ስርዓት ነው። በማሪዮ እና በጓደኞቹ እየተመራ ኩርሳ በመባል የሚታወቀውን ነፍጠኛ እኩይ ሃይል ለማክሸፍ ተጫዋቾቹ ፍለጋ ጀመሩ። ከዋናው የታሪክ መስመር ጎን ለጎን ጨዋታው የሳንቲም መሰብሰብ ተግዳሮቶችን እና የአሳ ማጥመጃ ትንንሽ ጨዋታዎችን ጨምሮ በርካታ ተጨማሪ እንቅስቃሴዎችን ያቀርባል፣ የሰአታት መዝናኛን ያረጋግጣል።
በ Mario + Rabbids Sparks of Hope ውስጥ ያለው ቁልፍ የጨዋታ መካኒክ በስፓርኮች ዙሪያ ይሽከረከራል ፣ በጀብዱ ጊዜ እርስዎ በሚያድኗቸው ተወዳጅ የኮከብ ፍጥረታት። እያንዳንዱ ገፀ ባህሪ ሁለት ስፓርኮችን ያስታጥቃል፣ እያንዳንዱም በጊዜ ሂደት ሊሻሻሉ የሚችሉ ልዩ ንቁ እና ተገብሮ ችሎታዎችን ይሰጣል። የቡድንዎን አፈጻጸም ለማመቻቸት፣ ስለ ምርጥ ስፓርኮች እና እንዴት እነሱን ማግኘት እንደሚችሉ ላይ ያለን አጠቃላይ መመሪያ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግብዓት ይሆናል። በእርስዎ ኔንቲዶ ስዊች ቤት ውስጥ እየተጫወቱም ይሁኑ፣ የቡድንዎን ችሎታዎች ማሳደግ አሁን ሊደረስበት ነው።
ለማሪዮ + ራቢድስ ስፓርክስ ኦፍ ሆፕ የአማዞን ጥቁር አርብ ስምምነት እንዳያመልጥዎት። በከፍተኛ የ45 ዶላር ቅናሽ፣ አሁን ይህን ማራኪ ታክቲክ ጨዋታ በ15 ዶላር ብቻ መያዝ ይችላሉ። ሆኖም፣ የዚህ አቅርቦት ቆይታ እርግጠኛ ስላልሆነ በፍጥነት እርምጃ ይውሰዱ። ቅጂዎን ለመጠበቅ አያቅማሙ እና ከማሪዮ እና ከአስደናቂ አጋሮቹ ጋር የማይረሳ ጀብዱ ይጀምሩ።
በየጥ:
ጥ፡ በአማዞን ጥቁር አርብ ላይ ለ Mario + Rabbids Sparks of Hope ቅናሽ ምንድነው?
መ: ጨዋታው በአሁኑ ጊዜ በ75% ቅናሽ ተደርጓል፣ ይህም ዋጋውን ከዋናው የ$15 ዶላር ወደ 60 ዶላር በማውረድ ነው።
ጥ፡- ማሪዮ + ራቢድስ የተስፋ እስፓርክስ ተራ በተራ የታክቲክ ጨዋታ ነው?
መ: አዎ፣ ነው። ጨዋታው ከሱፐር ማሪዮ ፍራንቺዝ እና ከUbisoft's Rabbids የተውጣጡ ንጥረ ነገሮችን በተራ በተመሠረተ የአጨዋወት ስልት ነው።
ጥ፡ በጨዋታው ውስጥ ያሉት ስፓርኮች ሊሻሻሉ ይችላሉ?
መ: አዎ፣ እያንዳንዱ ገፀ ባህሪ ሁለት ስፓርኮችን ያስታጥቃል፣ እና ከጊዜ በኋላ በልዩ ንቁ እና ተገብሮ ችሎታዎች ሊሻሻሉ ይችላሉ።