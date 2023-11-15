ለተጫዋቾች አዲስ ተስፋ፡ የጥቁር አርብ ቅናሾች በታዋቂ ጨዋታዎች ላይ ትልቅ ቅናሾችን ይሰጣሉ

ለተጫዋቾች በዓመቱ በጣም የሚጠበቀው ጊዜ እዚህ አለ: ጥቁር ዓርብ! በዚህ አመት፣ ተጫዋቾች በተለያዩ መድረኮች በታዋቂ ጨዋታዎች ላይ ትልቅ ቅናሾችን ሊጠብቁ ይችላሉ። ከ AAA ርዕሶች እስከ ኢንዲ እንቁዎች፣ ሁሉም ሰው የሚደሰትበት ነገር አለ።
በዚህ ጥቁር አርብ ላይ ከሚታዩ ስምምነቶች አንዱ በ EA ስፖርት FC 50 መደበኛ እትም የ24% ቅናሽ ነው። ይህ በጣም አድናቆት የተቸረው የእግር ኳስ ጨዋታ መሳጭ የጨዋታ ልምድን በማረጋገጥ ተጨባጭ የጨዋታ አጨዋወት እና አስደናቂ እይታዎችን ያቀርባል። በጥቁር አርብ ሽያጭ፣ ተጫዋቾች አሁን ይህን ጨዋታ በድርድር ዋጋ ሊይዙት ይችላሉ።
NBA 2K24 Kobe Bryant እትም ለ Xbox Series X|S ሌላ መጠቀስ ያለበት አስደሳች ስምምነት ነው። ይህ የቅርጫት ኳስ ጨዋታ ለታዋቂው ኮቤ ብራያንት ክብር ይሰጣል እና አጓጊ የጨዋታ ልምድን ይሰጣል። በ50% ቅናሽ የስፖርቱ አድናቂዎች አሁን ወደ ቨርቹዋል ችሎት ገብተው ችሎታቸውን በማይሸነፍ ዋጋ መሞገት ይችላሉ።
በድርጊት የታሸጉ የትግል ጨዋታዎች አድናቂዎች፣ Mortal Kombat 13 የግድ የግድ ነው። ይህ ጨዋታ ኃይለኛ ጦርነቶችን፣ አሰቃቂ ግድያዎችን እና የተለያዩ የታዋቂ ተዋጊዎችን ዝርዝር ይይዛል። የጥቁር ዓርብ ሽያጭ እጅግ በጣም ጥሩ የ30% ቅናሽ ያቀርባል፣ ይህም የሟች ኮምባት ዩኒቨርስን ለመቀላቀል አመቺ ጊዜ ያደርገዋል።
የRPG አድናቂዎችም ሊደሰቱ ይችላሉ፣ በ Assassin's Creed Mirage – መደበኛ እትም በ20% ቅናሽ ይገኛል። ይህ ክፍት ዓለም ጀብዱ ተጫዋቾችን በጥንታዊ ስልጣኔዎች ውስጥ እንዲጓዙ ያደርጋል፣ ታሪክን እና ተግባርን ያለምንም እንከን የለሽነት ያዋህዳል። በአስደናቂው የታሪክ መስመር እና አስደናቂ እይታዎች፣ የአሳሲን ክሪድ ሚራጅ ሊያመልጠው የማይገባ ጨዋታ ነው፣በተለይም በጣም ውድ በሆነ ዋጋ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
1. እነዚህ ቅናሾች ለዲጂታል ማውረዶች ወይም አካላዊ ቅጂዎች ይገኛሉ?
አብዛኛዎቹ የተጠቀሱ ስምምነቶች ለዲጂታል ማውረዶች እና አካላዊ ቅጂዎች ይገኛሉ። ነገር ግን፣ ለማረጋገጥ ሁል ጊዜ ከተለየ ቸርቻሪ ወይም መድረክ ጋር መፈተሽ ጥሩ ሀሳብ ነው።
2. ከጥቁር ዓርብ በኋላ እነዚህን ጨዋታዎች በነዚህ በቅናሽ ዋጋዎች መግዛት እችላለሁ?
የጥቁር ዓርብ ቅናሾች በተለምዶ በጊዜ የተገደቡ ናቸው፣ ነገር ግን አንዳንድ ቅናሾች ከቀኑ እራሱ በላይ ሊራዘሙ ይችላሉ። ለተወሰኑ ዝርዝሮች ከቸርቻሪው ወይም ከመድረክ ጋር መፈተሽ የተሻለ ነው።
3. እነዚህ ጨዋታዎች ለብዙ መድረኮች ይገኛሉ?
አዎ፣ ከተጠቀሱት ጨዋታዎች ውስጥ ብዙዎቹ Xbox፣ PlayStation እና PC ን ጨምሮ ለብዙ መድረኮች ይገኛሉ። ነገር ግን፣ ግዢ ከመፈጸምዎ በፊት ልዩ የመሣሪያ ስርዓት መስፈርቶችን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው።
እንደዚህ ባሉ አስደሳች ቅናሾች አማካኝነት የጨዋታ ቤተ-መጽሐፍትዎን ለማስፋት ወይም አዲስ ርዕሶችን ለመሞከር ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው። የስፖርት ደጋፊ፣ የተግባር-ጀብዱ ጨዋታዎችን የምትወድ፣ ወይም የወሰንክ RPG ተጫዋች ብትሆን በዚህ ጥቁር አርብ ስምምነት እየጠበቀህ ነው።