የጥቁር ዓርብ ጂፒዩ ቅናሾች፡ ለጨዋታ ፒሲዎ በግራፊክስ ካርዶች ላይ ትልቅ ይቆጥቡ

ከምርጥ ግራፊክስ ካርዶች አንዱን መግዛት ውድ ስራ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ጥቁር አርብ የተወሰነ ገንዘብ እያጠራቀመ የእርስዎን የጨዋታ ፒሲ ለማሻሻል አስደሳች እድሎችን ያመጣል። እንደ RTX 4080 ባሉ የቅርብ ጊዜ እና ምርጥ ጂፒዩዎች ላይ እጅግ በጣም አንጸባራቂ ስምምነቶችን ላያገኙ ቢችሉም፣ የት እንደሚፈልጉ ካወቁ አሁንም ጉልህ ቅናሾች አሉ።
የጥቁር ዓርብ ጂፒዩ ቅናሾች መቼ ይጀምራሉ?
ጥቁር ዓርብ 2023 በኖቬምበር 24 ይሆናል፣ ነገር ግን ብዙ ቸርቻሪዎች ሽያጣቸውን ጀምረዋል ወይም ከ24ኛው በፊት ይጀምራሉ። ለምሳሌ፣ የአማዞን የጥቁር ዓርብ ትርፍ ጊዜ በህዳር 17 ይጀመራል፣ ይህም በሳምንቱ ውስጥ በጂፒዩዎች ላይ ብዙ ነገሮችን ለመሳብ በቂ ጊዜ ይሰጥዎታል።
ቀደም ጥቁር ዓርብ ጂፒዩ ቅናሾች
አሁን የግራፊክስ ካርድ የሚያስፈልግዎ ከሆነ በሽያጭ ላይ ብዙ አማራጮች አሉ። ዋጋዎች በግማሽ የማይቀነሱ ቢሆኑም እነዚህ ቅናሾች የግራፊክስ ካርዶችን የበለጠ ተመጣጣኝ ያደርጋቸዋል። ሁለቱም Newegg እና Amazon በተመረጡ ግራፊክስ ካርዶች ላይ ቅናሾችን ይሰጣሉ።
ስለ ሳይበር ሰኞስ?
ሳይበር ሰኞ ጥቁር ዓርብ በኖቬምበር 27 ይከተላል፣ እና እንዲሁም የጂፒዩ ቅናሾችን ለማግኘት ጥሩ አጋጣሚ ነው። በቅርብ ዓመታት ውስጥ ሳይበር ሰኞ ከጥቁር ዓርብ ጋር ተቀላቅሏል፣ ይህም የተራዘመ የቅናሾች እና የሽያጭ ጊዜን ፈጥሯል።
ምርጥ የጥቁር አርብ ጂፒዩ ቅናሾች - በ2023 ምን እንደሚጠበቅ
ጥቁር ዓርብ ሲቃረብ፣ በሽያጭ ላይ ብዙ ግራፊክስ ካርዶችን እንጠብቃለን። የግራፊክስ ካርዶች እንደሌሎች መግብሮች ተመሳሳይ የበር ሰባስተር ቅናሾችን ላያገኝ ቢችልም፣ አሁንም በተለያዩ የዋጋ ነጥቦች ላይ ጥሩ ቅናሾችን መጠበቅ ትችላለህ። እስከ 10-20% የሚደርስ ቁጠባ ሊጠበቅ ይችላል, ይህም ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል, በተለይም እንደ RTX 4080 ከፍተኛ ደረጃ ላላቸው ካርዶች.
የጥቁር ዓርብ ጂፒዩ ቅናሾችን ለመግዛት ጠቃሚ ምክሮች
- በጀት ያዘጋጁ፡ ወደ ሽያጩ ከመግባትዎ በፊት በጀትዎን ለግራፊክስ ካርድ ይወስኑ። በጣም ውድ በሆኑ አማራጮች ላይ ለመርገጥ ግፊት አይሰማዎት; ዝቅተኛ ዋጋ ያላቸው ካርዶች እንኳን በጣም ጥሩ የሆነ የጨዋታ ተሞክሮ ሊሰጡ ይችላሉ።
- የVRAM ጉዳዮች፡ የግራፊክስ ካርድ የሚያቀርበውን የVRAM (የቪዲዮ ማህደረ ትውስታ) መጠን ትኩረት ይስጡ፣ ይህም የጨዋታ አፈጻጸምን ስለሚጎዳ፣ በተለይም ለአዳዲስ እና ተፈላጊ ርዕሶች።
- ለራስህ ሐቀኛ ሁን፡ የጨዋታ ልማዶችህን እና የምትወደውን የጨዋታ አይነት ግምት ውስጥ አስገባ። በዋነኛነት የesports ርዕሶችን የምትጫወት ከሆነ፣ የሚገኘውን በጣም ኃይለኛ እና ውድ የሆነ የግራፊክስ ካርድ ላያስፈልግህ ይችላል።
እነዚህን ምክሮች ግምት ውስጥ በማስገባት የጥቁር ዓርብ ጂፒዩ ቅናሾችን ምርጡን መጠቀም እና ለጨዋታ ፍላጎቶችዎ ትክክለኛውን የግራፊክስ ካርድ ማግኘት ይችላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. እንደ RTX 4080 ባሉ የቅርብ ጊዜዎቹ ጂፒዩዎች ላይ ከፍተኛ ቅናሾችን መጠበቅ እችላለሁን?
በአዲሶቹ ጂፒዩዎች ላይ እጅግ በጣም አንጸባራቂ ቅናሾች በጣም ጥቂት ሊሆኑ ቢችሉም፣ አሁንም ከከፍተኛ ደረጃ ካርዶች ዋጋ ከ100-200 ዶላር የሚቀንስ ቅናሾችን ማግኘት ይችላሉ።
2. ጥቁር ዓርብ መቼ ይጀምራል?
ጥቁር ዓርብ 2023 በኖቬምበር 24 ላይ ይወድቃል፣ ነገር ግን ብዙ ቸርቻሪዎች ሽያጣቸውን የሚጀምሩት ከዚህ ቀን በፊት ነው፣ አንዳንዶቹ እስከ ህዳር 17 ድረስ።
3. ከጥቁር ዓርብ በፊት የጂፒዩ ቅናሾች አሉ?
አዎ፣ አንዳንድ ቸርቻሪዎች በተመረጡት ግራፊክስ ካርዶች ላይ ቅናሾችን በማቅረብ ቀደምት የጂፒዩ ስምምነቶችን ያቀርባሉ። የግራፊክስ ካርድ ወዲያውኑ ከፈለጉ እነዚህን ቅናሾች ይከታተሉ።
4. የጂፒዩ ቅናሾችን ለማግኘት ሳይበር ሰኞ ጥሩ ጊዜ ነው?
አዎ፣ ሳይበር ሰኞ የጂፒዩ ስምምነቶችን ለማግኘት በጣም ጥሩ ቀን ነው፣ ቅናሾች በተለያዩ ቸርቻሪዎች ይገኛሉ።
5. በጥቁር አርብ ጊዜ በግራፊክ ካርድ ላይ ምን ያህል ለመቆጠብ መጠበቅ እችላለሁ?
ትክክለኛው ቁጠባ ሊለያይ ቢችልም በተለያዩ የዋጋ ነጥቦች ላይ በግራፊክ ካርዶች ላይ ከ10-20% ቅናሾችን መገመት ይችላሉ።
6. በጥቁር አርብ ጊዜ የግራፊክስ ካርድ ሲገዙ ምን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብኝ?
በጥቁር አርብ ጊዜ የግራፊክስ ካርድ ሲገዙ የበጀት ገደቦች፣ የVRAM አቅም እና የጨዋታ ምርጫዎችዎ ሁሉም በውሳኔ አሰጣጥ ሂደትዎ ውስጥ መካተት አለባቸው።