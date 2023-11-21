ለዲያብሎ 4 አስደናቂ ቅናሾች ለምን እንዳያመልጥዎት

ለ PlayStation 5 እና ለ Xbox Series X ታላቅ የጥቁር አርብ ቅናሾችን ፍለጋ ላይ ያለ ተጫዋች ከሆንክ፣ Amazon ለ Diablo 4 ካቀረበው አቅርቦት በላይ አትመልከት። ይህ በጣም በጉጉት የሚጠበቀው የወህኒ ቤት-የሚሳበብ RPG አሁን በ29% ቅናሽ ላይ ይገኛል። የዋጋ ቅናሽ ከ 70 ዶላር ወደ 50 ዶላር ብቻ። ሆኖም፣ ጥቁር ዓርብ በደረሰ ጊዜ ይህ ውል አሁንም እንደሚገኝ ምንም ዋስትና ስለሌለ ጊዜው በጣም አስፈላጊ ነው። 20 ዶላር ለመቆጠብ እድሉ እንዳያመልጥዎ እና በዲያብሎ 4 ላይ እጅዎን በከፍተኛ ዝቅተኛ ዋጋ ለማግኘት ግዢዎን አሁን ማጠናቀቅ ጥሩ ነው።
Diablo 4 ከገሃነም ሃይሎች ጋር የሚደረገውን ታላቅ ጦርነት እንደቀጠለ ሆኖ ያገለግላል። ከዲያብሎ 3 ክስተቶች ከብዙ ዓመታት በኋላ ያዘጋጁ ፣ አዲሱ ስጋት የሚመጣው የሜፊስቶ ሴት ልጅ በሊሊት መልክ ነው። ተጫዋቾች ጀብዱአቸውን የሚጀምሩት ከአምስት ልዩ ክፍሎች - ባርባሪያን ፣ ድሩይድ ፣ ኔክሮማንሰር ፣ ሮግ እና ጠንቋይ - እያንዳንዳቸው የየራሳቸው የክህሎት ዛፍ እና የጨዋታ ዘይቤ በመምረጥ ነው። ሰፊ ዞኖችን ስታስሱ፣ ብዙ ጠላቶችን ስትዋጋ፣ ሀብት ስትሰበስብ፣ ምርኮ ስትሰበስብ እና ችሎታህን ስታሳድግ ወደ መጨረሻው ትርኢት ትቀርባለህ።
ሆኖም፣ የዲያብሎ 4 ዋጋ ከዋናው ታሪክ በላይ ይዘልቃል። ጨዋታው ትረካውን ከጨረሰ በኋላም ቢሆን ማለቂያ የሌለው የጨዋታ ጊዜን የሚያረጋግጥ አሳታፊ ባለብዙ ተጫዋች ሁነታን ያቀርባል። እና በአድማስ ላይ በታቀዱ ማስፋፊያዎች፣ በዲያብሎ 4 አለም ላይ ያደረጓቸው ጀብዱዎች ገና ብዙ ናቸው። ልክ እንደ ሊሊትን ማሳደድ፣ ዲያብሎ 4 የሚያቀርበውን ምርጡን ለመጠቀም ከፈለጉ፣ በፍጥነት እርምጃ ለመውሰድ እና ይህን አስደናቂ እድል ለመጠቀም ጊዜው አሁን ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ Diablo 4 ለ PlayStation 5 እና Xbox Series X ይገኛል?
መ: አዎ፣ Diablo 4 ለሁለቱም PlayStation 5 እና Xbox Series X ይገኛል።
ጥ:- Diablo 4 በአሁኑ ጊዜ በአማዞን ላይ ምን ያህል ቅናሽ ነው?
መ: የአሁኑ የዲያብሎ 4 በአማዞን ላይ ያለው ቅናሽ 29% ነው ፣ ይህም ዋጋውን ከ 70 ዶላር ወደ $ 50 ዝቅ ያደርገዋል።
ጥ፡ ለዲያብሎ 4 ተጨማሪ ማስፋፊያዎች ታቅደዋል?
መ: አዎ፣ ለ Diablo 4 የታቀዱ ማስፋፊያዎች አሉ ይህም ወደፊት የበለጠ ይዘት እና የጨዋታ ጨዋታ ያቀርባል።
ጥ፡ እስከ ጥቁር አርብ ከጠበቅኩ አሁንም Diablo 4 በቅናሽ ዋጋ ማግኘት እችላለሁ?
መ: Diablo 4 በአሁኑ ጊዜ በቅናሽ ዋጋ ቢገኝም፣ ውሉ አሁንም በጥቁር አርብ ላይ እንደሚገኝ ምንም ዋስትና የለም። የቅናሽ ዋጋን ለመጠበቅ ግዢዎን ቶሎ ቶሎ እንዲገዙ ይመከራል.
ጥ፡ በዲያብሎ 4 ውስጥ ለመጫወት ምን አይነት ክፍሎች አሉ?
መ: ተጫዋቾች በዲያብሎ 4 ውስጥ በአምስት ክፍሎች መካከል መምረጥ ይችላሉ - ባርባሪያን ፣ ድሩይድ ፣ ኔክሮማንሰር ፣ ሮግ እና ጠንቋይ - እያንዳንዱ ልዩ የክህሎት ዛፍ እና የጨዋታ ተሞክሮ ይሰጣል።