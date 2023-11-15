ለቴክ አድናቂዎች ምርጥ ዕለታዊ ቅናሾችን ማሰስ

በቴክ መግብሮች ላይ ምርጥ ቅናሾችን ይፈልጋሉ? ከዚህ በላይ ተመልከት! በአሁኑ ጊዜ የሚገኙትን በጣም አስደሳች እና ተመጣጣኝ ቅናሾችን ሰብስበናል። የ PlayStation አክራሪ ከሆንክ፣ የኒንቴንዶ ቀይር ፍቅረኛ፣ የጨዋታ ሞኒተር አድናቂ፣ ወይም በቀላሉ አዲስ ወንበር የምትፈልግ፣ ሽፋን አግኝተናል።
PS5 Slim Console ቅርቅቦች
አማዞን አዲሱን ፣ ቄንጠኛውን የ PlayStation 5 ኮንሶል ለማግኘት ለሚናፍቁ አንድ አስደናቂ ስምምነት ለቋል። ከPS5 Slim Disc Edition Spider-Man 2 ጥቅል ወይም ከPS5 Slim Disc Edition Call of Duty: ዘመናዊ ጦርነት 3 ጥቅል መካከል ይምረጡ፣ ሁለቱም በተመጣጣኝ ዋጋ $499.99። PS5 Slim ከመጀመሪያው በ 30% ያነሰ እና 18% ቀላል ነው, ይህም ለጨዋታ ቅንብርዎ ፍጹም ተጨማሪ ያደርገዋል.
ኔንቲዶ OLED በቦነስ ዴል eጊፍት ካርድ ይቀይሩ
ዴል ለኔንቲዶ ቀይር አድናቂዎች ድንቅ ስምምነት እያቀረበ ነው። የኒንቴንዶ ቀይር OLED ጌም ኮንሶሉን በነጭ ጆይ-ኮንስ ይግዙ እና የ75 ዶላር የዴል ማስተዋወቂያ የስጦታ ካርድ ይቀበሉ። በመለዋወጫ ወይም በአዲስ ጨዋታዎች የጨዋታ ልምድዎን ለማሳደግ የስጦታ ካርዱን ይጠቀሙ።
ሳምሰንግ Odyssey OLED G9 ጨዋታ ማሳያ
በSamsung Odyssey OLED G9 ጌም ሞኒተር አማካኝነት ለሚያስጨንቅ የጨዋታ ልምድ እራስዎን ያዘጋጁ። የመንጋጋ ጠብታ ቅናሽ በ500 ዶላር፣ ዋናው ባለ 49 ኢንች ሞኒተር አሁን በአማዞን 1,099.99 ዶላር ብቻ ተሽጧል። የእሱ ኳንተም ነጥብ (QD) OLED ፓነል፣ ተወዳዳሪ በሌለው የኤችዲአር ምስል ጥራት የሚታወቅ፣ ደማቅ ቀለሞችን እና አስደናቂ እይታዎችን ያረጋግጣል።
Secretlab TITAN Evo የጨዋታ ወንበሮች
የጨዋታ ቅንብርዎን በSecrelab TITAN Evo የጨዋታ ወንበር ያሻሽሉ። በኦፊሴላዊው Secretlab Black Friday ሽያጭ ወቅት እስከ $100 የሚደርስ ቅናሽ ይደሰቱ። ፕሪሚየም አልባሳትን እና የማስታወሻ አረፋ ትራስን ጨምሮ በተለያዩ መጠኖች እና ሊበጁ የሚችሉ አማራጮች ፣ TITAN Evo በረዥም የጨዋታ ክፍለ ጊዜዎች ከፍተኛ ምቾትን ይሰጣል።
LEGO ስታር ዋርስ ሞት ስታር ትሬንች አሂድ ዲዮራማ
ሁሉንም የStar Wars አድናቂዎችን እና የLEGO አድናቂዎችን በመጥራት! Amazon በLEGO Star Wars Death Star Trench Run diorama ስብስብ ላይ ለጋስ ቅናሽ እያቀረበ ነው። 665 ጡቦችን ያቀፈውን ከስታር ዋርስ፡ አዲስ ተስፋ ያለው ምስላዊ የቦይ ትእይንት እንደገና ይፍጠሩ። አሁን በ$46.99 ብቻ ያግኙት።
Samsung Odyssey Neo G7 4K Mini-LED QLED Gaming Monitor
ከSamsung Odyssey Neo G7 43" 4K Mini-LED QLED የጨዋታ ማሳያ ጋር የወደፊቱን ጨዋታ ይለማመዱ። ተቆጣጣሪው አሁን በ$500 ብቻ ስለሚገኝ በጥቁር ዓርብ አስደናቂ የ$499.99 ቅናሽ ይደሰቱ። በሚኒ-LED ኳንተም ነጥብ ፓነል አማካኝነት ይህ ማሳያ መሳጭ የሆነ የጨዋታ ተሞክሮ በተመጣጣኝ ዋጋ ይሰጣል።
የ Sony DualSense መቆጣጠሪያዎች
የ Sony ያለውን የተወሰነ ጊዜ አቅርቦት ይጠቀሙ እና የጨዋታ መለዋወጫዎችን ያሻሽሉ። ለዚህ ሳምንት ብቻ ሶኒ የDualSense ተቆጣጣሪዎቻቸውን ዋጋ ወደ 49.99 ዶላር ዝቅ አድርጓል። ከበርካታ የቀለማት ክልል ውስጥ ይምረጡ እና በእርስዎ PlayStation 5 ላይ በተሻሻለ ጨዋታ ይደሰቱ።
ሶኒ ብራቪያ XR A90J 4K OLED ስማርት ቲቪ
የዋልማርት ቀደምት ጥቁር አርብ ሽያጭ በ65 ኢንች ሶኒ ብራቪያ XR A90J 4K OLED ስማርት ቲቪ ላይ ድንቅ ስምምነትን ያመጣልዎታል። ዋጋው በ1,398.00 ዶላር ብቻ፣ ይህ ቲቪ በ2021 የ Sony ከፍተኛ-ዘ-መስመር ሞዴል ነበር። እራስዎን በዚህ ባለከፍተኛ-OLED ቲቪ በሚያስደንቅ እይታዎች እና መሳጭ መዝናኛዎች ይመልከቱ።
2021 አፕል አይፓድ 10.2 ኢንች 64 ጊባ
Amazon ለ249 አፕል አይፓድ 2021 ኢንች ከ10.2ጂቢ ማከማቻ ጋር የ64 ዶላር ቅናሽ አለው። ለስራ፣ ለመዝናኛ ወይም ለፈጠራ እየተጠቀሙበት ያሉት ይህ አይፓድ እንከን የለሽ እና አስደሳች የተጠቃሚ ተሞክሮ ይሰጣል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. እነዚህ ቅናሾች የሚገኙት ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው?
አዎ፣ አብዛኛዎቹ እነዚህ ስምምነቶች በጊዜ የተገደቡ ወይም የልዩ የሽያጭ ዝግጅቶች አካል ናቸው። በሚቆዩበት ጊዜ እንዲይዙዋቸው እንመክራለን.
2. እነዚህ ቅናሾች በዓለም አቀፍ ደረጃ ይገኛሉ?
እንደየአካባቢህ ተገኝነት ሊለያይ ይችላል። ለአለምአቀፍ የማጓጓዣ አማራጮች እና ዝርዝሮች ከሚመለከታቸው ቸርቻሪዎች ጋር መፈተሽ የተሻለ ነው።
3. እነዚህን ቅናሾች ከሌሎች ቅናሾች ወይም ማስተዋወቂያዎች ጋር ማዋሃድ እችላለሁ?
በአንዳንድ አጋጣሚዎች ስምምነቶችን ወይም ማስተዋወቂያዎችን ማጣመር ይችሉ ይሆናል፣ ነገር ግን ሁልጊዜ በሻጩ የቀረቡትን ውሎች እና ሁኔታዎች መፈተሽ ጥሩ ሀሳብ ነው።
4. በቅርብ የቴክኖሎጂ ቅናሾች እንዴት እንደተዘመኑ መቆየት እችላለሁ?
ስለ የቅርብ ጊዜ የቴክኖሎጂ ቅናሾች መረጃን ለማግኘት፣ ታዋቂ የቴክኖሎጂ ዜና ድረ-ገጾችን መከተልዎን ያረጋግጡ፣ ከሚወዷቸው ቸርቻሪዎች ለዜና መጽሔቶች ይመዝገቡ እና ማስታወቂያዎችን ለማግኘት የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮችን ይከታተሉ።
እባክዎን ዋጋ እና ተገኝነት ሊለወጡ እንደሚችሉ ልብ ይበሉ፣ስለዚህ የቅርብ ጊዜ መረጃ ለማግኘት የችርቻሮውን ድህረ ገጽ መመልከትዎን ያረጋግጡ።