Withings ScanWatch፡ በሁለገብ ዲቃላ ስማርት ሰዓት ላይ ቅናሽ የተደረገ ውል

ጥቁር ዓርብ እና የሳይበር ሰኞ እየቀረበ ነው፣ ይህም አስደሳች ቅናሾችን ይዞ ይመጣል። ከእነዚህ ቅናሾች መካከል በWiings ScanWatch ላይ የቀረበ አስደናቂ ቅናሽ አለ፣ ይህም ከዋናዎቹ ዲቃላ ስማርት ሰዓቶች አንዱን የበለጠ ተመጣጣኝ ያደርገዋል። እንደ አማዞን እና ቤስት ግዛ ያሉ ቸርቻሪዎች በአሁኑ ጊዜ ScanWatchን በ20% ቅናሽ በማቅረብ ዋጋቸውን ወደ $224.95 በማውረድ ላይ ናቸው።
የላቁ ScanWatch 2 ቢለቀቅም ዋናው ScanWatch ዘይቤን ሳይጎዳ ጤንነታቸውን ለመከታተል ለሚፈልጉ ግለሰቦች ልዩ ምርጫ ሆኖ ይቆያል። ScanWatch የልብ ምት መከታተልን፣ የእንቅልፍ ክትትልን፣ 24/7 እንቅስቃሴን መከታተልን፣ የተለያዩ የሥልጠና ሁነታዎችን እና የ EKG ንባብን ጨምሮ የተለያዩ ባህሪያትን ይኮራል። ከላይ ባለው ትንሽ የPMOLED ስክሪን፣ ተጠቃሚዎች የጤንነታቸውን ስታቲስቲክስ እና የቁጥጥር ተግባራቸውን እንደ ማንቂያ እና ሰዓት ቆጣሪ በቀላሉ ማየት ይችላሉ። በተጨማሪም፣ የባትሪው ህይወት ከሁለት ሳምንት እስከ አንድ ወር ሙሉ በአንድ ቻርጅ ያደርጋል፣ የዚህ ድቅል ስማርት ሰዓት ጠቃሚ ጠቀሜታ።
በ2020 መጀመሪያ ላይ የጀመረው ዊንግስ ስካን ዋች በሁለቱም በ38ሚሜ እና በ42ሚሜ መጠኖች ይገኛል። ለትንሹም ሆነ ለትልቅ ሞዴል የመረጡት ቅናሹ አሁንም ይሠራል፣ ወደ $55 እስከ $75 ቁጠባዎች ይተረጉማል። ሁለቱም ጥቁር እና ነጭ ልዩነቶች በችርቻሮዎች ውስጥ በቀላሉ ሊገኙ ቢችሉም, ጥቁር ሞዴል በተለይ በአማዞን ላይ ከፍተኛ ፍላጎት ያለው ይመስላል.
ScanWatchን ለመግዛት እያሰቡ ከሆነ ይህን ለማድረግ አሁን አመቺ ጊዜ ነው። በጠቅላላው የጤና መከታተያ ባህሪያቱ እና ቄንጠኛ ዲዛይኑ ዊቲንግስ ስካን ዋች አዎንታዊ ግምገማዎችን ማግኘቱን ቀጥሏል እና በተጠቃሚዎች ዘንድ ተወዳጅ ምርጫ ሆኖ ይቆያል። በዚህ ቅናሽ የተደረገውን ስምምነት ይጠቀሙ እና ለደህንነትዎ ቅድሚያ በሚሰጥ ሁለገብ ድብልቅ ስማርት ሰዓት ላይ ኢንቨስት ያድርጉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የWiings ScanWatch ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው?
ዊንግስ ስካን ዋትች በጤና መከታተያ ባህሪያት እና በሚያምር ዲዛይን ራሱን ይለያል፣ ይህም በተጠቃሚዎች ዘንድ ተወዳጅ ያደርገዋል።
የWiings ScanWatch ቁልፍ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
ScanWatch የልብ ምት መከታተልን፣ የእንቅልፍ ክትትልን፣ 24/7 እንቅስቃሴን መከታተልን፣ የተለያዩ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን እና የ EKG ንባብን ጨምሮ የተለያዩ ባህሪያትን ያቀርባል። እንዲሁም ስታቲስቲክስን ለማየት እና ተግባራትን ለመቆጣጠር ትንሽ PMOLED ማያ ገጽ አለው።
በScanWatch ላይ ያለው የባትሪ ዕድሜ ምን ይመስላል?
የ ScanWatch ባትሪ በአንድ ቻርጅ ከሁለት ሳምንት እስከ አንድ ወር ሙሉ ሊቆይ ይችላል ይህም ለተጠቃሚዎች ብዙ ጊዜ መሙላት ሳያስፈልግ የተራዘመ አጠቃቀምን ይሰጣል።
የInings ScanWatch በተለያዩ መጠኖች ይገኛል?
አዎ፣ ScanWatch በሁለቱም በ38ሚሜ እና በ42ሚሜ መጠኖች ይገኛል፣ይህም ተጠቃሚዎች ለምርጫቸው የሚስማማውን መጠን እንዲመርጡ አማራጭ ይሰጣል።
በቅናሽ ዋጋ Withings Scanwatchን የት መግዛት እችላለሁ?
እንደ አማዞን እና ቤስት ግዢ ያሉ ቸርቻሪዎች በ20% ቅናሽ ዊቲንግስ ስካንዋትን እያቀረቡ ነው፣ ይህም ፍላጎት ላላቸው ገዢዎች የበለጠ ተመጣጣኝ ያደርገዋል።