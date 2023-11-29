ከሰው ህዋሶች የተሰራ ባዮግራዳዳድ ፓቼ የጨቅላ ህጻናት የልብ ጉድለቶችን ለማከም ቃል ገብቷል

በኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ (CU) አንሹትዝ ሜዲካል ካምፓስ ተመራማሪዎች ከሰው ህዋሶች የተመረተ ባዮዳዳዳዳዴዳልድ ፓቼ በማዘጋጀት ትልቅ እመርታ አሳይተዋል። ይህ አብዮታዊ ፕላስተር የጨቅላ ሕጻናት የልብ ጉድለቶችን (CHD) ለማስተካከል እና ብዙ ወራሪ ቀዶ ጥገናዎችን የመቀነስ አቅም አለው. አሁን ካሉት ሕይወት የሌላቸው፣ የማይበላሹ ፕላቶች ጥቅም ላይ ከሚውሉት በተለየ፣ ይህ አዲስ ፕላስተር ከበሽተኛው የልብ ሕብረ ሕዋስ ጋር ለመዋሃድ እና ያሉትን መፍትሄዎች ለማራዘም የተቀየሰ ነው።
የተወለዱ የልብ ጉድለቶች፣ በተወለዱበት ጊዜ ያሉትን ጉድለቶች ቡድን የሚያመለክቱ፣ በዓለም ዙሪያ ከሚወለዱ 1,000 ሕፃናት ውስጥ ዘጠኙን ይጎዳሉ። ከእነዚህ ጉድለቶች መካከል አንዳንዶቹ ሕክምና አያስፈልጋቸውም ይሆናል, ይበልጥ ውስብስብ ጉዳዮች ብዙውን ጊዜ ሕይወት የመጀመሪያ ዓመት ጀምሮ, ለበርካታ ዓመታት ውስጥ የተደረጉ ወራሪ ቀዶ ያስፈልጋቸዋል. እነዚህ ቀዶ ጥገናዎች ብዙውን ጊዜ የልብ ምት መትከልን ይጠይቃሉ, ነገር ግን የአሁኑ ጥገናዎች ውስን ናቸው. በታካሚው ልብ ውስጥ አያድጉም እና ከልብ ቲሹ ጋር መቀላቀል ባለመቻላቸው ለመውደቅ የተጋለጡ ናቸው.
እነዚህን ተግዳሮቶች ለማሸነፍ የCU Anschutz ተመራማሪዎች በኤሌክትሮስፒኒንግ እና በሰው የሚፈጠሩ ብዙ ኃይለኛ ስቴም ሴሎች (iPSCs) ጥምረት ተጠቅመው ወፍራምና ባለ ቀዳዳ የሆነ ቅርፊት ፈጠሩ። ኤሌክትሮስፒኒንግ ኤሌክትሪክን ወደ ፈሳሽ መፍትሄ በመተግበር ናኖፋይበርን መፍጠርን ያካትታል. ቡድኑ ባዮdegradable polycaprolactone (PCL) ተጠቅሞ ስካፎልዱን ለመሥራት ከዚያም በደም መርጋት ውስጥ በሚገኝ ፋይብሪን ተሞልቷል። ከአይፒኤስሲዎች ጋር ተዘርግተዋል፣ ይህም ከሶስት ሳምንታት በኋላ ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን በማሳየቱ፣ ከስካፎል ጋር ውህደትን እና ከአይፒኤስሲዎች የተገኘ ካርዲዮሚዮይይትስን የመደገፍ ችሎታ አሳይተዋል።
የሰው ሙከራዎች ከመጀመራቸው በፊት ተጨማሪ ምርመራ የሚያስፈልገው ቢሆንም፣ ተመራማሪዎቹ የባዮዳዳዳዳዴድ ፓቼን አቅም በተመለከተ ብሩህ ተስፋ አላቸው። በልብ ቲሹ ኢንጂነሪንግ ውስጥ ከፍተኛ እድገትን የሚያመለክት ሲሆን የ CHD እና ሌሎች የልብ ሁኔታዎች ሕክምናን የመለወጥ አቅም አለው. የታካሚውን የራሱን ህዋሶች በመጠቀም የመጨረሻው ግብ የልብ ጉድለቶችን ለማስተካከል እና የረጅም ጊዜ ችግሮችን ለመቀነስ የሚያገለግሉ በቤተ ሙከራ ያደጉ የልብ ቲሹዎች ማመንጨት ነው።
በየጥ:
ጥ፡ የተወለዱ የልብ ጉድለቶች (CHD) ምንድን ናቸው?
መ: የተወለዱ የልብ ጉድለቶች በእርግዝና ወቅት ተገቢ ባልሆነ እድገት ምክንያት በተወለዱበት ጊዜ በልብ አወቃቀር ውስጥ ያሉ ያልተለመዱ ችግሮች ናቸው።
ጥ፡- በCU Anschutz ስለተገነባው ባዮግራዳዳድ ፕላስተር ልዩ የሆነው ምንድን ነው?
መ፡- ባዮዳዳሬድድ ፕላስተር የተሰራው ከሰው ህዋሶች ሲሆን ከታካሚው የልብ ቲሹ ጋር ለመዋሃድ የተነደፈ ሲሆን ይህም አሁን ያሉትን የማይበላሹ ንጣፎች ውሱንነት ነው።
ጥ: ማጣበቂያው እንዴት ነው የሚሰራው?
መ፡ ንጣፉ በኤሌክትሮሲፒንግ በኩል የተፈጠረ ጥቅጥቅ ባለ ባለ ቀዳዳ ስካፎልድ እና በፋይብሪን የተሞላ ነው። ከስካፎልድ ጋር በመዋሃድ እና የሚሰራ የልብ ቲሹ እድገትን በሚደግፉ በሰው በሚፈጠሩ ፕሉሪፖተንት ሴል ሴሎች (iPSCs) የተዘራ ነው።
ጥ: የዚህ ጥናት እምቅ ተጽእኖ ምን ያህል ነው?
መ፡ የዚህ ባዮግራዳዳድ ፓቼስ እድገት በተፈጥሮ የልብ ችግር ያለባቸው ጨቅላ ህጻናት ወራሪ ቀዶ ጥገናዎችን አስፈላጊነት ለመቀነስ እና ለሌሎች የልብ ህመም ህክምናዎች መንገድ የሚከፍት ነው።
ምንጭ፡- [ቁሳቁሶች ዛሬ](https://www.materialstoday.com/)