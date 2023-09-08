ሮቦት "ሴንሲዎርም" የአየር ላይን ሞተር ፍተሻዎችን አብዮት ያደርጋል

“ሴንሲዎርም” የተባለ አዲስ ሮቦት የአየር መንገዱን የጄት ሞተሮች የሚፈተሽበትን መንገድ ለመቀየር ተዘጋጅቷል። ከጂኤ ኤሮስፔስ ምርምር፣ Binghamton ዩኒቨርሲቲ እና UES, Inc. በመጡ መሐንዲሶች ቡድን የተገነባ፣ Sensiworm እንደ ኢንች ትል የሚንቀሳቀስ ባዮ-አነሳሽነት ያለው ለስላሳ-ሮቦቲክ መሳሪያ ነው።
በአሁኑ ጊዜ የማይደረስባቸው የጄት ሞተሮች ክፍሎች ቦሬስኮፖችን በመጠቀም ይፈተሻሉ ፣ እነዚህም ረጅም ተጣጣፊ ቱቦዎች በአንድ ጫፍ ላይ ካሜራ አላቸው። ይሁን እንጂ እነዚህ መሳሪያዎች በስበት ኃይል ምክንያት ወደ ታች ይወድቃሉ እና ወደ ሞተሩ ውስጥ ዘልቀው ለመግባት ፈታኝ ሊሆኑ ይችላሉ.
Sensiworm ከታች በኩል ባሉት የቫኩም ኩባያዎች የታገዘ የግፋ-ፑል ሎኮሞሽን ዘይቤን በመጠቀም እነዚህን ገደቦች ይፈታል። ወደ ሞተር ተርባይን መግቢያ ወይም የጭስ ማውጫ ወደብ ሲሰራ ሮቦቱ በሞተሩ ውስጥ በመዞር በቀጥታ ከሚታይ ካሜራ የቀጥታ ቪዲዮ ማስተላለፍ ይችላል። ካሜራው ስንጥቆችን፣ ዝገትን ወይም ሌሎች ጉዳዮችን ለመቅረጽ የሚረዳ ስፖትላይት አለው።
Sensiworm የሚለየው ተጨማሪ የመረዳት አቅሙ ነው። ያለው ፕሮቶታይፕ የጋዝ ፍንጣቂዎችን የሚለዩ እና በሞተር ክፍሎች ላይ ያለውን የሙቀት መከላከያ ሽፋን ውፍረት የሚለኩ ዳሳሾች አሉት። የሮቦቱ የወደፊት ስሪቶች የበለጠ የመረዳት ችሎታዎች እንዲኖራቸው ይጠበቃል።
የመጨረሻው ግብ Sensiworm ሙሉ በሙሉ እራሱን የቻለ እና ያልተገናኘ, የራሱ የኃይል አቅርቦት, ማይክሮፕሮሰሰር እና ኤሌክትሮኒክስ ነው. ይህም ሮቦቱ ከመፈተሽ በተጨማሪ የርቀት መቆጣጠሪያ ጥገና እንዲያካሂድ ያስችለዋል።
የ Sensiworm እድገት የአየር መንገዱን ሞተር ፍተሻዎች ቅልጥፍና እና ጥልቅነት በእጅጉ ሊያሳድግ ይችላል። ለስላሳ እና ታዛዥነት ባለው ዲዛይን፣ ሮቦቱ የጄት ሞተርን እያንዳንዱን ኢንች መፈተሽ ይችላል፣ ይህም የሞተርን ሁኔታ በእውነተኛ ጊዜ የሚያሳዩ መረጃዎችን እና የቪዲዮ ምስሎችን ያቀርባል።
እንደ ሴንሲዎርም ያሉ ሮቦቶችን በማስተዋወቅ፣ የአገልግሎት ኦፕሬተሮች የአየር መንገዱን ደህንነት እና ለስላሳ አሠራር በማረጋገጥ በክንፍ ላይ ምርመራዎችን ለማድረግ በርካታ ተጨማሪ የዓይን እና ጆሮ ስብስቦች ይኖራቸዋል።
ምንጭ፡ ጄኔራል ኤሌክትሪክ