ሸሪፍ በቅርብ ጊዜ በስርቆት ጉዳዩን በራሱ እጅ ይወስዳል

በአስደናቂ ሁኔታ፣ የቢብ ካውንቲ ሸሪፍ ዴቪድ ዴቪስ በግል ጣልቃ በመግባት በማኮን፣ ጆርጂያ ውስጥ በተፈጸመ ዘረፋ በቁጥጥር ስር ውሏል። ለጭንቀት ጥሪ ወዲያው ምላሽ ሲሰጥ፣ ሸሪፍ ዴቪስ ከማንኛውም የሕግ አስከባሪ መኮንኖች በፊት በቦታው ደረሰ እና ተጠርጣሪውን ማክሰኞ ከሰአት በኋላ በብሮድዌይ ያዙት።
ይህ የሸሪፍ ድፍረት የተሞላበት እርምጃ የህብረተሰቡን ደኅንነት ለማረጋገጥ ከምንም በላይ ለመንቀሳቀስ ፈቃደኛ መሆኑን ግልጽ መልእክት ያስተላልፋል። ጉዳዩን በእራሱ እጅ በመውሰድ፣ ሸሪፍ ዴቪስ ለህግ አስከባሪ አካላት የተግባር አቀራረብን አሳይቷል፣ በመምሪያው ውስጥ ያሉ ማናቸውንም የቸልተኝነት አስተያየቶችን ያስወግዳል።
ክስተቱ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የጦፈ ውይይት የቀሰቀሰ ሲሆን በርካቶች ሸሪፍ ዴቪስን በንቃት በመከታተል አመስግነዋል። ከክስተቱ ጋር የተያያዘው የፌስቡክ ፖስት ብዙ አስተያየቶችን ተመልክቷል፣የማህበረሰብ አባላት ሸሪፍ የቢብ ካውንቲ ዜጎችን ለመጠበቅ ላደረገው ቁርጠኝነት ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል።
ይህ እስራት በየእለቱ የህግ አስከባሪዎች የሚያጋጥሟቸውን ፈተናዎች ለማስታወስ ያገለግላል። ሸሪፍ ዴቪስ ተግባሩን ለምክትል ተወካዮቹ ከመስጠት ይልቅ ለጭንቀት ጥሪው በግል ምላሽ ለመስጠት መረጠ። ፈጣን እርምጃው ለሥራው ያለውን ቁርጠኝነት ከማሳየት ባለፈ ለሕዝብ የማረጋጋት ስሜት ይፈጥራል።
ይህ ክስተት የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ለአደጋ ጊዜ በቂ ምላሽ የመስጠት አቅም ላይ ጥያቄዎችን ያስነሳል። ውስን ሀብቶች እና ፍላጎቶች እየጨመሩ ሲሄዱ ፣ መኮንኖች ብዙውን ጊዜ እራሳቸውን ይጨናነቃሉ። የሸሪፍ ዴቪስ ድርጊቶች የማህበረሰብ ድጋፍን አስፈላጊነት እና ዜጎች በንቃት እና በንቃት እንዲቀጥሉ አስፈላጊነትን ያጎላል.
በማጠቃለያው፣ በቅርቡ በማኮን በተካሄደው የስርቆት ወንጀል በሸሪፍ ዴቪስ የተደረገው እስራት ወንጀልን ለመዋጋት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ይህ ክስተት በማህበረሰባችን ውስጥ በህግ አስከባሪ መኮንኖች ለታየው ትጋት እና ጀግንነት እንደ ኃይለኛ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል።