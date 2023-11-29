የBGMI የዘገየ 2.9 ማሻሻያ ብልጭታ ይፈጥራል የአዲስ ይዘት ግምት

የBGMI ደጋፊዎች በጣም የሚጠበቀውን የ2.9 ማሻሻያ መምጣትን በጉጉት ሲጠባበቁ ቆይተዋል፣ነገር ግን ትንሽ ተጨማሪ ትዕግስት ማሳየት ያለባቸው ይመስላል። መጀመሪያ በኖቬምበር 28 እንዲለቀቅ መርሐግብር ተይዞለት የነበረው ዝመናው ለጥቂት ቀናት ዘግይቷል፣ተጫዋቾቹ ስለሚያመጣው አዲስ ባህሪያት እና ይዘቶች እንዲጠራጠሩ አድርጓል። በተለይም ጨዋታው ታዋቂውን የዞምቢ ጠርዝ ገጽታ አስወግዶታል፣ ይህም ወደፊት ለሚመጣው ነገር ያለውን ጉጉት ከፍ አድርጎታል።
የዞምቢ ጠርዝ ጭብጥን ያስተዋወቀው የ2.8 ዝማኔ ከተጫዋቾች እጅግ በጣም ጥሩ ምላሽ አግኝቷል። አጓጊ የጨዋታ ሜካኒክስ፣አስደሳች ጭብጦች እና ጠቃሚ ክንውኖች ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ በፍጥነት የአድናቂዎች ተወዳጅ ሆነ። በተፈጥሮ፣ ለ2.9 ዝመና የሚጠበቀው ጨምሯል።
BGMI በተወሰነው የ2.9 ማሻሻያ የተለቀቀበት ቀን እናት ሆና ሳለ፣ በቅርቡ ከስፖርትካዳ የወጣ ዘገባ እንደሚያመለክተው ዲሴምበር 1 እንደሚመጣ የጨዋታው ማህበረሰብ የBGMIን ዝማኔዎች እና ቲሸርቶችን በጉጉት እየተከታተለ ነው፣ ስለ መጪው ልቀቶች ማንኛውንም ፍንጭ ተስፋ በማድረግ።
እስከዚያው ድረስ፣ ተጫዋቾች በA3 Royale Pass ስጦታ ላይ በመሳተፍ መጠበቅን የበለጠ ጠቃሚ ማድረግ ይችላሉ። ይህ አስደሳች አጋጣሚ ዝማኔው ከመቀነሱ በፊት ተጫዋቾቹ ቄንጠኛ ሽልማቶችን እንዲያሸንፉ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም የBGMI አድናቂዎች የBGMI ማስመለስ ኮዶችን በኦፊሴላዊው ድህረ ገጽ ላይ በማስመለስ የውስጠ-ጨዋታ እቃዎችን ማስቆጠር ይችላሉ። በቀላሉ የባህሪ መታወቂያቸውን እና የቤዛ ኮድ በማስገባት ተጫዋቾች አስደሳች ሽልማቶችን መጠየቅ እና የጨዋታ ልምዳቸውን ሊያሳድጉ ይችላሉ።
የ2.9 ዝማኔው ዘግይቶ በመለቀቁ፣ ስለ አዲሱ የክረምት ሁነታ፣ አስደሳች ክንውኖች እና ማራኪ ሳጥኖች ላይ ያለው መላምት መስቀሉን ቀጥሏል። የBGMI አድናቂዎች ከዝማኔው ጋር የሚተዋወቁትን ትኩስ ጨዋታ እና አጓጊ ሽልማቶችን በጉጉት ይጠባበቃሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. ለBGMI 2.9 ማሻሻያ የሚጠበቀው የሚለቀቅበት ቀን መቼ ነበር?
የመጀመሪያው የሚለቀቅበት ቀን ለኖቬምበር 28 ተይዞ ነበር ነገርግን በጥቂት ቀናት ውስጥ ዘግይቷል።
2. በቀደመው ዝማኔ ምን ጭብጥ ተወግዷል?
የዞምቢ ጠርዝ ገጽታ ከ2.9 ዝማኔ መለቀቅ በፊት ተወግዷል።
3. ለ 2.9 ማሻሻያ የሚገመተው የተለቀቀበት ቀን መቼ ነው?
በSportkeeda ዘገባ መሰረት የ2.9 ዝማኔው በዲሴምበር 1 ሊለቀቅ ይችላል።
4. ማሻሻያውን በመጠባበቅ ላይ እያሉ ተጫዋቾች ነፃ የውስጠ-ጨዋታ እቃዎችን እንዴት ማሸነፍ ይችላሉ?
ተጫዋቾች በA3 Royale Pass ስጦታ ላይ መሳተፍ እና BGMI ኮዶችን በኦፊሴላዊው ድህረ ገጽ ላይ አስደሳች ሽልማቶችን እና እቃዎችን ማግኘት ይችላሉ።