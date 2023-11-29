PC Gaming Show፡ በጣም የሚጠበቁት ያልተለቀቁ የፒሲ ጨዋታዎች ማሳያ

በፒሲ ጨዋታ አለም ውስጥ ላለ አንድ አስደሳች ክስተት ይዘጋጁ! የፒሲ ጨዋታ ትዕይንት፡ በጣም የሚፈለጉት በ Intel የተጎላበተው ሃሙስ፣ ህዳር 30፣ 2023 በ6pm ጂኤምቲ ተጫዋቾችን ለመማረክ ተዘጋጅቷል። በታዋቂዋ የብሪቲሽ ድምፅ ተዋናይ አሚሊያ ታይለር የተተረከው ይህ በጉጉት የሚጠበቀው ትርኢት በዓለም ዙሪያ ላሉ የጨዋታ አድናቂዎች አስደሳች ተሞክሮ እንደሚሆን ቃል ገብቷል።
የፒሲ ጌም ሾው መደበኛ አስተናጋጅ በሆነው በብሪቲሽ የኤስፖርት ስብዕና ፍራንኪ ዋርድ የቀረበው ይህ ክስተት የ25 በጣም አጓጊ ያልተለቀቁ የፒሲ ጨዋታዎች ቆጠራ ላይ ተመልካቾችን ይወስዳል። ምርጫው የተመሰረተው ከ70 በላይ የተከበሩ ከጨዋታ ኢንዱስትሪው የተከበሩ "የምክር ቤት አባላት" በተሰጠው ድምጽ ነው። ይህ የተለያየ ምክር ቤት እንደ ሲድ ሜየር፣ ቲም ሻፈር እና ብሬንዳ ሮሜሮ ያሉ ስሞችን ጨምሮ የኢንዱስትሪ ሊሂቃንን፣ ጋዜጠኞችን እና የይዘት ፈጣሪዎችን ያካትታል።
የፒሲ ጌም ሾው፡ በጣም የሚፈለጉት ዓላማው ለሁለቱም ለተቋቋሙ ፍራንቻይሶች እና ከትናንሽ ስቱዲዮዎች ብዙም ያልታወቁ እንቁዎችን መድረክ ለማቅረብ ነው። በፒሲ ጋመር የአለምአቀፍ ዋና አዘጋጅ ኢቫን ላህቲ “በጣም የሚፈለጉት ዝርዝር ከትናንሽ ስቱዲዮዎች የሚመጡ አስገራሚ እንቁዎችን ከትልቁ ፍራንቺሶች ጋር ያሳያል። ምክንያቱም ያ የፒሲ ጨዋታ ታሪክ ነው።
ትዕይንቱ እንደ Homeworld 3፣ የስደት መንገድ 2 እና ያልተተነበየ፡ ዊችስቶን ካሉ ጨዋታዎች ገንቢዎች ጋር ልዩ ቃለመጠይቆችን ብቻ ሳይሆን በአለም ዙሪያ ላሉ ስቱዲዮዎች ከትዕይንት በስተጀርባ ጉብኝቶችን፣ አዳዲስ የፊልም ማስታወቂያዎችን እና አስደሳች ማስታወቂያዎችን ይሰጣል። ከቫምፓየር ጎሳዎች እስከ ሳይኮ-አስፈሪ RPGዎች ድረስ ተመልካቾች የተለያዩ የጨዋታ ልምዶችን በጉጉት ሊጠብቁ ይችላሉ።
PC Gaming Show፡ በብዛት የሚፈለጉት የ PC Gamer Twitch እና የዩቲዩብ ቻናሎች፣ Steam እና የቻይና ቢሊቢሊ መድረክን ጨምሮ በተለያዩ መድረኮች በቀጥታ ይሰራጫሉ። በተጨማሪም፣ ትዕይንቱ በእንግሊዝኛ፣ በኮሪያ፣ በጃፓንኛ፣ ማንዳሪን (ቀላል)፣ ስፓኒሽ፣ ጀርመንኛ እና ፈረንሳይኛ የተተረጎሙ የትርጉም ጽሑፎች ያላቸው ልዩ ዥረቶች ይኖሩታል።
አሚሊያ ታይለርን እና Asmongoldን፣ Esfand እና AnneMunitionን ጨምሮ የታዋቂ ዥረት አዘጋጆችን ተቀላቀል፣ በጣም ለሚፈለጉት ዝርዝር የቀጥታ ምላሻቸውን ሲያካፍሉ። የቀን መቁጠሪያዎን ምልክት ማድረግዎን ያረጋግጡ እና በጣም የሚጠበቁትን ያልተለቀቁ የፒሲ ጨዋታዎችን ለማሳየት ይከታተሉ!
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. PC Gaming መቼ እና የት ነው የሚያሳየው፡ በጣም የሚፈለጉት የሚከናወኑት?
የፒሲ ጌሚንግ ትዕይንት፡ በIntel በጣም የሚፈለጉት ሐሙስ፣ ህዳር 30፣ 2023፣ በ6pm GMT ላይ ይካሄዳል። በ PC Gamer Twitch እና በዩቲዩብ ቻናሎች፣ በእንፋሎት እና በቻይና ቢሊቢሊ መድረክ ላይ በቀጥታ ይሰራጫል።
2. ትዕይንቱን የሚተርከው ማን ነው?
ትርኢቱን የተተረከው በታዋቂዋ ብሪታኒያ የድምጽ ተዋናይ በሆነችው በባልዱር በር 3 በተሰኘው የ RPG ጨዋታ ውስጥ በተሰራው ስራ የምትታወቀው አሚሊያ ታይለር ነው።
3. ለየት ያሉ ቃለመጠይቆች ወይም ከትዕይንት በስተጀርባ ይዘት መጠበቅ እችላለሁን?
በፍፁም! PC Gaming Show፡ Most Wanted እንደ Homeworld 3፣ Path of Exile 2 እና ያልተጠበቀ፡ ዊችስቶን ካሉ በጣም ከሚጠበቁ ጨዋታዎች ገንቢዎች ጋር ልዩ ቃለመጠይቆችን ያቀርባል። ዝግጅቱ በአለም ዙሪያ የሚገኙ ስቱዲዮዎችን ከትዕይንት ጀርባ ጉብኝቶችን ያቀርባል፣ ይህም ተመልካቾች የእድገት ሂደቱን እንዲያዩ ያስችላቸዋል።
4. በጣም ለሚፈለጉት ዝርዝር ምላሻቸውን የሚያጋሩ ዥረቶች ይኖሩ ይሆን?
አዎ! እንደ Asmongold፣ Esfand እና AnneMunition ያሉ ታዋቂ ዥረት አዘጋጆች አሚሊያ ታይለርን በመቀላቀል በጣም የሚፈለጉ ዝርዝር ላይ እንደተገለጸው የቀጥታ ምላሻቸውን ያካፍሉ።
5. ትርኢቱ በምን ቋንቋዎች ይገኛል?
የፒሲ ጌም ሾው፡ ብዙ የሚፈለጉ በእንግሊዝኛ፣ በኮሪያ፣ በጃፓንኛ፣ ማንዳሪን (ቀላል)፣ ስፓኒሽ፣ ጀርመንኛ እና ፈረንሳይኛ የተተረጎሙ የትርጉም ጽሑፎች ያላቸው የወሰኑ ዥረቶች ይኖሯቸዋል፣ ይህም ብዙ ተመልካቾች በዝግጅቱ እንዲዝናኑ ያረጋግጣል።
ምንጮች: PCGamer.com