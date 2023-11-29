ከመልካም እና ከክፉ በላይ መመለስ፡ ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው አመታዊ እትም።

የተወደደው ክላሲክ ከመልካም እና ክፉ ባሻገር በልዩ የ20ኛ አመታዊ እትም መልክ ሲገለጥ የጨዋታው አለም በጉጉት ይንጫጫል። የማይክሮሶፍት Xbox መደብር ጨዋታውን በፍጥነት ከመስመር ውጭ ከማውጣቱ በፊት አስደናቂ ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎችን እና አስደሳች ዝርዝሮችን አሳይቷል። ይሁን እንጂ በይነመረብ በፍጥነት ይያዛል, ዜናውን እንደ ሰደድ እሳት ያሰራጭ ነበር.
የምስረታ እትም በ4ኬ ጥራት እና ለስላሳ 60 ክፈፎች በሰከንድ አፈጻጸም የተሻሻለ የጨዋታ ልምድን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል። ተጫዋቾች የተሻሻሉ ግራፊክሶችን፣ መቆጣጠሪያዎችን እና ኦዲዮን ሊጠብቁ ይችላሉ፣ ይህም የ Hillys ድንቅ አለምን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ህይወት ያመጣል። ነገር ግን ያ ብቻ አይደለም—ይህ እትም በራስ የማዳን እና የማዳን ችሎታዎችን ጨምሮ አዲስ ባህሪያትን ያስተዋውቃል፣ ይህም ጨዋታ በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ እንከን የለሽ ያደርገዋል።
የዋናው ጨዋታ አድናቂዎች አዲስ የፍጥነት አሂድ ሁነታን እና የተሻሻሉ ስኬቶችን በማግኘታቸው ይደሰታሉ፣ ይህም በጣም ልምድ ላላቸው ተጫዋቾች እንኳን አዲስ ፈተናዎችን ያቀርባል። በተጨማሪም፣ በመላው Hillys ውስጥ ያለው ውድ ፍለጋ ልዩ ሽልማቶችን እና የባለፉት ገጸ-ባህሪያትን የጃድ ማራኪ እይታዎችን ይሰጣል። የጨዋታው እድገት እና ሚስጥሮች በተመልካቾች አመታዊ ማዕከለ-ስዕላት ውስጥ በሚያምር ሁኔታ ቀርበዋል፣ ይህም ተጫዋቾች ወደ ከጥሩ እና ከክፉው ባሻገር ያለውን ማራኪ አለም ውስጥ በጥልቀት እንዲገቡ ያስችላቸዋል።
ይህ አስደሳች መነቃቃት ትክክለኛውን 20ኛ ዓመት የምስረታ በዓል አምልጦት የነበረ ቢሆንም፣ ይፋዊ ማስታወቂያ እና መልቀቅ መቃረቡን በጠንካራ ሁኔታ ያሳያል። የጨዋታው አሳታሚ Ubisoft በቅርብ ጊዜ በ Xbox መደብር ዝርዝር ላይ አስተያየት አልሰጠም። ሆኖም የኤሌክትሮኒክስ ሶፍትዌር ደረጃዎች ቦርድ (ESRB) ፕሌይስቴሽን፣ Xbox፣ Nintendo Switch እና PC ን ጨምሮ 20ኛውን የምስረታ በዓል እትም አስቀድሞ ደረጃ ሰጥቶታል፣ ይህም ሰፊ ልቀት በአድማስ ላይ መሆኑን ይጠቁማል።
ከመልካም እና ክፋት ባሻገር በመጀመሪያ በ2003 የተጨዋቾችን ልብ በመግዛቱ በአሳታፊ ታሪክ አተረጓጎም እና በሚማርክ አጨዋወት አድናቆትን አግኝቷል። በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ከመልካም እና ከክፉ 2 ባሻገር ያለው በ2017 ይፋ ሆነ ነገር ግን ብዙ መዘግየቶች እና የተገደቡ ዝመናዎች ገጥመውታል። ፈታኝ ሁኔታዎች ቢኖሩትም ደጋፊዎቹ ይህ በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ በመጨረሻ ወደ ፍጻሜው እንደሚመጣ ያላቸውን ተስፋ አላቸው።
ምንጮች:
- Xbox መደብር: [xbox.com/exciting-gaming-news]
- ESRB፡ [esrb.org/20th-anniversary-edition-ratings]
በየጥ
ጥ፡ ከመልካም እና ክፉ 20ኛ ዓመት ክብረ በዓል እትም በየትኞቹ መድረኮች ይለቀቃል?
መ፡ ጨዋታው በ PlayStation 4፣ PlayStation 5፣ Xbox Series X|S፣ Nintendo Switch እና PC ላይ እንደሚለቀቅ ይጠበቃል።
ጥ፡ ተጫዋቾች በዚህ እትም ምን አዲስ ባህሪያት እና ማሻሻያዎች ሊጠብቁ ይችላሉ?
መ፡ የ20ኛ አመታዊ እትም 4K ጥራትን፣ በሰከንድ አፈጻጸም 60 ፍሬሞችን፣ የተሻሻሉ ግራፊክሶችን፣ መቆጣጠሪያዎችን እና ኦዲዮን ያመጣል። እንዲሁም ራስሰር ማስቀመጥን፣ መስቀል-ማዳንን፣ የፍጥነት አሂድ ሁነታን እና የተዘመኑ ስኬቶችን ያስተዋውቃል።
ጥ፡ ከመልካም እና ክፋት 2 በላይ ከ20ኛ አመታዊ እትም ጋር ይዛመዳል?
መ: ከመልካም እና ክፉ 2 የተለየ ጨዋታ ነው እና አሁንም በልማት ላይ ነው። የ 20 ኛው ክብረ በዓል እትም የዋናው ጨዋታ ልዩ እትም ነው።
ጥ፡ ከመልካም እና ክፉ 20ኛ ዓመት በዓል እትም የሚለቀቀው መቼ ነው?
መ፡ ይፋዊ የሚለቀቅበት ቀን ባይገለጽም፣ ጨዋታው በ Xbox መደብር ላይ በቅርቡ መታየቱ ጅምር በቅርቡ ሊከሰት እንደሚችል ያሳያል። የUbisoft ዝማኔዎችን ይከታተሉ።
ጥ፡ ተጫዋቾቹ በ20ኛው የምስረታ በዓል እትም ላይ ተጨማሪ ይዘት ወይም ሽልማቶችን ሊጠብቁ ይችላሉ?
መ: አዎ፣ ልዩ ሽልማቶችን ለማግኘት ተጫዋቾቹ በጨዋታው ውስጥ በውድ አደን መደሰት ይችላሉ። የምስረታ በዓል ጋለሪ ስለ ጨዋታው እድገት እና ሚስጥሮች ግንዛቤዎችን ይሰጣል።