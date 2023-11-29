ከመልካም እና ክፉ 20ኛ አመታዊ እትም በላይ የሚመጡ አስደሳች ዝማኔዎች

ከጥሩ እና ከክፉ በላይ አድናቂ ነህ? በጉጉት በሚጠበቀው የ20ኛ አመት የጨዋታ እትም ጀብዱውን ለማደስ ይዘጋጁ። ማይክሮሶፍት በቅርብ ጊዜ እትሙን በ Xbox ማከማቻ ላይ ዘርዝሯል፣ ይህም የሚካተቱትን አስደሳች ዝመናዎች ፍንጭ ይሰጠናል።
የዓመት በዓል እትም አንዱ ድምቀቶች የእይታ ጥራት መሻሻል ነው። ተጫዋቾቹ በሚያስደንቅ የ4ኬ ጥራት በ60 FPS በጨዋታው ለመደሰት መጠበቅ ይችላሉ። ግራፊክስ፣ ቁጥጥሮች እና ኦዲዮ እንዲሁ መሻሻሎች ተካሂደዋል፣ ይህም የበለጠ መሳጭ የጨዋታ ልምድን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።
በተጨማሪም፣ የ20ኛው ዓመት እትም ጨዋታን ለማሻሻል አዳዲስ ባህሪያትን ያስተዋውቃል። ራስ-አስቀምጥ እና ተሻጋሪ ተግባራት ተጨምረዋል፣ ይህም ተጫዋቾች በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ እድገታቸውን በምቾት እንዲቆጥቡ ያስችላቸዋል። ጨዋታውን በተቻለ ፍጥነት ለማጠናቀቅ ተጨዋቾች የሚፈታተኑ የፍጥነት ሩጫ ሁነታ ተካቷል ።
በተጨማሪም ፣ በጨዋታው ውስጥ ያሉ ስኬቶች ተሻሽለዋል ፣ ይህም ለተጫዋቾች ለመክፈት አዳዲስ ፈተናዎችን እና ሽልማቶችን ይሰጣል ። ልምድ ያለው ተጫዋችም ሆንክ ከመልካም እና ክፉ ባሻገር አዲስ፣ እነዚህ ስኬቶች ተጨማሪ ግቦችን እና የአሰሳ ማበረታቻዎችን ይሰጣሉ።
የጨዋታው ማራኪ የታሪክ መስመር ሳይበላሽ ይቀራል። ተጫዋቾቹ ወደ አክሽን ዘጋቢው ጄድ ጫማ ውስጥ ይገባሉ ሚስጥራዊውን የዶምዚ ባዕድ ጥቃት እንደ አሳዳጊዋ አጎቷ ፔይጅ እና ደፋር ደብል ኤች ከመሳሰሉት ተወዳጅ ገፀ-ባህሪያት ጋር ስትመረምር በዳኢ-ጆ እና በታማኝ ካሜራ የታጠቀችው ጄድ ጀብዱ ጀምራለች። በአሰሳ፣ በውጊያ፣ በእንቆቅልሽ መፍታት፣ በትንንሽ ጨዋታዎች እና በአስደሳች የሆቨርክራፍት ውድድር የተሞላ።
የ20ኛው ዓመት እትም የሚወጣበት ቀን እስካሁን ይፋ ባይሆንም፣ በቅርቡ ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ከመልካም እና ከክፉ በላይ አድናቂዎች ጨዋታው ከአስር አመታት በላይ በእድገት ላይ የነበረ በመሆኑ ልቀቱን በጉጉት እየጠበቁ ነው።
ከመልካም እና ከክፉ በላይ የመለማመድ እድሉን በድጋሚ እንዳያመልጥዎት። የ20ኛ አመታዊ እትም የተለቀቀበት ቀን እና ተገኝነት ላይ ለተጨማሪ ዝመናዎች ይከታተሉ። ወደ አስደናቂው የ Hillys አለም ዘልቀን ወደ የማይረሳ ጀብዱ ስንጀምር ይቀላቀሉን።