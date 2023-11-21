ለጥቁር ዓርብ አዲስ እና ተመጣጣኝ የጨዋታ ወንበሮች፡ የቀረበ እይታ

ባንኩን የማይሰብር ምቹ የሆነ የጨዋታ ወንበር ይፈልጋሉ? በዚህ ጥቁር አርብ ሁለት ምርጥ አማራጮችን አዘጋጅተናል። የ PC Gamer አድናቂም ሆንክ በጠባብ በጀት ለፍላጎትህ የሚስማማ ወንበር አለ። ወደ ዝርዝር ጉዳዮች እንዝለቅ።
በመጀመሪያ ደረጃ በSecrelab Titan Evo በአሁኑ ጊዜ በSecrelab ድህረ ገጽ ላይ በ 519 ዶላር የሚሸጠው። ይህ ቁልቁል ቢመስልም በዚህ አመት ካየነው ዝቅተኛ ዋጋ በ10 ዶላር ብቻ ይበልጣል። ይህ ወንበር ለየት ያለ ምቾቱ የሚያንፀባርቁ ግምገማዎችን አግኝቷል፣ ይህም የ PC Gamer ምርጥ የጨዋታ ወንበር ምርጫ ያደርገዋል። ከፍተኛ ጥራት ባለው ቁሳቁስ የተሰራ, ጥንካሬው እርስዎን ያስደንቃል - ከዓመታት ጥቅም በኋላ እንኳን. የተጨመረው መግነጢሳዊ ራስ ትራስ ተጨማሪ ድጋፍ እና ማጽናኛ የሚሰጥ ከላይ ያለው ቼሪ ነው።
በበጀት-ተስማሚ በኩል፣ Corsair TC100 አለን፣ በBest Buy በ$190 ብቻ ይገኛል። የቀድሞ ባልደረባችን ኬቲ በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ይህን ወንበር ገምግሟል, እና ከቀዳሚው ምርጥ የበጀት ምርጫ, Corsair T3 Rush በልጧል. ምቹ ግንባታ እና ዝቅተኛ የዋጋ መለያ በማቅረብ ፣ TC100 በጠንካራ በጀት ውስጥ ለተጫዋቾች ጠንካራ ምርጫ ነው።
በርካሽ የጨዋታ ወንበሮች ላይ እንኳን ልትሰናከል ትችላለህ፣ ነገር ግን ከጥራታቸው ተጠንቀቅ። አንዳንዱ ትንሽ፣ ጠንከር ያለ እና ተንኮለኛ አይተናል። የTC100's ክንድ መቀመጫዎች ትንሽ መወዛወዝ ቢኖራቸውም፣ በእውነቱ አስፈላጊ በሆኑት አካባቢዎች የላቀ ነው። በዋጋ እና በጥራት መካከል ትክክለኛውን ሚዛን ማግኘት ወሳኝ ነው, እና TC100 ያቀርባል.
ለማጠቃለል፣ ሁለቱም Secretlab Titan Evo እና Corsair TC100 በዚህ ጥቁር አርብ ወቅት ከፍተኛ-ደረጃ ምቾትን ወይም ተመጣጣኝ ምርጫን ለሚፈልጉ ተጫዋቾች ጥሩ አማራጮችን ይሰጣሉ። የቅንጦት ሔርማን ሚለር ኤምቦዲንን ከመጥቀስ በቀር ባንችልም ከፍ ያለ የዋጋ መለያው ለብዙዎች ከእውነታው የራቀ ያደርገዋል። እርግጠኛ ሁን፣ እነዚህ ሁለት ወንበሮች ለእያንዳንዱ ሳንቲም ዋጋ አላቸው እና ባንኩን ሳይሰብሩ የጨዋታ ልምድዎን ያሳድጋሉ።
በየጥ
ጥ፡ እነዚህ ወንበሮች ለረጅም የጨዋታ ክፍለ ጊዜዎች ተስማሚ ናቸው?
መ: አዎ፣ ሁለቱም Secretlab Titan Evo እና Corsair TC100 የተነደፉት ረጅም የጨዋታ ክፍለ ጊዜዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት ነው፣ ይህም ከፍተኛ የማጽናኛ እና ድጋፍ ይሰጣል።
ጥ: ከ Corsair TC100 ርካሽ የጨዋታ ወንበሮችን ማግኘት እችላለሁ?
መ: ርካሽ አማራጮች ቢኖሩም, ለጥራት ይጠንቀቁ. ርካሽ ወንበሮች ምቾት፣ ረጅም ጊዜ እና ergonomic ባህሪያት ላይኖራቸው ይችላል።
ጥ፡ እነዚህ ወንበሮች ከዋስትና ጋር ይመጣሉ?
መ: አዎ፣ ሁለቱም Secretlab Titan Evo እና Corsair TC100 የእርስዎን ኢንቨስትመንት ለመጠበቅ ከዋስትና ጋር አብረው ይመጣሉ።
ጥ: እነዚህ ወንበሮች ለተለያዩ የሰውነት ዓይነቶች ተስማሚ ናቸው?
መ: አዎ፣ እነዚህ ወንበሮች የተለያዩ የሰውነት ዓይነቶችን እና መጠኖችን ለማስተናገድ በሚስተካከሉ ባህሪያት የተነደፉ ናቸው።
ጥ፡ እነዚህን ወንበሮች ከመግዛቴ በፊት መሞከር እችላለሁን?
መ: በሚያሳዝን ሁኔታ፣ በአካል የሚደረጉ ሙከራዎች መገኘት ሊለያይ ይችላል። ማንኛውም የሙከራ አማራጮችን እንደሚያቀርቡ ለማየት የአካባቢዎን የጨዋታ ወንበር ቸርቻሪዎች ያነጋግሩ።
(ምንጭ፡ pcgamer.com)