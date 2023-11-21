አዲስ የተለቀቀ፡ ቤቲናርዲ BB Series Putters ለ2024

በዋና እደ ጥበባቸው እና ክላሲክ ዲዛይናቸው የሚታወቀው ቤቲናርዲ ለ 2024 የተዘመነ የ putters አሰላለፍ እያስተዋወቀ ነው። የወፍጮ ፑተር እና የጥንታዊ ቅርጾችን ስሜት በሚያደንቁ በጎልፍ ተጫዋቾች የተወደዱ የ BB Series putters ጉልህ ማሻሻያዎችን አድርገዋል።
ቁልፍ ባህሪያት:
– ከ303 አይዝጌ ብረት የተሰራ በቲንሌይ ፓርክ፣ ኢሊኖይ በሚገኘው የቤቲናርዲ ፋሲሊቲ ትክክለኛ እና ጥራትን ያረጋግጣል።
– ዘላቂው የፍላይሚል ፊት ወፍጮ ጥለት፣ በተመታበት አካባቢ ላይ ስስ አልማዞችን ያካተተ፣ ስሜትን ያሻሽላል እና ለስላሳ ጥቅልል ያስተዋውቃል።
- እንደ መከላከያዎች, የኋላ ትከሻዎች እና ትከሻዎች ያሉ ወሳኝ ክፍሎችን መጠን እና ቅርፅን በስልት በማስተካከል የክብደት ስርጭቱ ተስተካክሏል. ይህ የክብደት ለውጥ ለተሻሻለ መረጋጋት እና ይቅር ባይነት የስበት ማእከልን ወደ ፊት መሃል ያከፋፍላል።
- የጥቁር ዕንቁ ፒቪዲ አጨራረስ ነጸብራቅን ይቀንሳል፣ በአድራሻ ንጹህ እና የታመቀ ገጽታ ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡ የ Bettinardi BB Series putters ዒላማ ታዳሚ ማን ነው?
መ፡ የ BB Series putters የተነደፉት ክላሲክ ቅርጾችን እና የወፍጮ ሰሪ ልዩ ስሜትን ለሚያደንቁ ጎልፍ ተጫዋቾች ነው።
ጥ፡ በቋሚ ፍሊሚል ፊት ወፍጮ አሰራር ልዩ የሆነው ምንድን ነው?
መ: በተመታበት ቦታ ላይ ያለው ለስላሳ የአልማዝ ንድፍ ስሜትን ያሻሽላል እና መንሸራተትን በመቀነስ ፈጣን የኳስ ጥቅልን ያበረታታል።
ጥ: የክብደት ማከፋፈያ ማስተካከያ አፈጻጸምን እንዴት ያሻሽላል?
መ: ወሳኝ የሆኑትን ክፍሎች መጠን እና ቅርፅን በስትራቴጂያዊ ሁኔታ በማስተካከል, የሆሴሉ ክብደት ተስተካክሏል, ይህም ይበልጥ ማእከል የሆነ የስበት ማእከል እና የተሻሻለ መረጋጋት እንዲኖር ያስችላል.
ጥ፡ የጥቁር ፐርል ፒቪዲ አጨራረስ የጎልፍ ተጫዋቾችን እንዴት ይጠቅማል?
መ: የጥቁር ዕንቁ ፒቪዲ አጨራረስ አንጸባራቂን ይቀንሳል፣ በአድራሻ ላይ ለስላሳ እና ንጹህ ገጽታ ይፈጥራል።
በተዘመነው ቤቲናርዲ BB Series putters፣ ጎልፍ ተጫዋቾች በአረንጓዴው ላይ ልዩ የእጅ ጥበብ፣ ድንቅ ስሜት እና የተሻሻለ አፈጻጸም ሊጠብቁ ይችላሉ። ክላሲክ ምላጭ ወይም መካከለኛ መጠን ያለው መዶሻ ቢመርጡ፣ BB Series የተለያዩ የስትሮክ ዓይነቶችን የሚያሟላ አማራጮች አሉት። በቤቲናርዲ የቅርብ ጊዜ አቅርቦቶች ጊዜ በማይሽረው ዲዛይን እና ትክክለኛ ምህንድስና የማስገባት ጨዋታዎን ያሳድጉ።
ምንጮች:
- ዓለም አቀፍ የጎልፍ ሱቆች።