አዲስ ጥናት በቡና ፍጆታ እና በተሻሻለ የግንዛቤ ተግባር መካከል ያለውን ግንኙነት አገኘ

ማጠቃለያ፡- በቅርቡ የተደረገ ጥናት ቡና መጠጣት በእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባር ላይ በጎ ተጽእኖ ይኖረዋል። ተመራማሪዎች ቡናን አዘውትሮ መጠጣት ከተሻለ የማስታወስ ችሎታ፣ ትኩረት እና ችግር ፈቺ ችሎታዎች ጋር የተቆራኘ መሆኑን ደርሰውበታል።
ቡና በዓለም ዙሪያ ባሉ ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ መጠጥ ሆኖ ቆይቷል፣ እና አሁን በእለት ጆዎ የሚዝናኑበት ሌላ ምክንያት አለ። በ XYZ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ አዲስ ጥናት በቡና ፍጆታ እና በተሻሻለ የግንዛቤ ተግባር መካከል ጠንካራ ግንኙነት አግኝቷል.
ከ1,000 በላይ ተሳታፊዎችን ያሳተፈው ጥናቱ ቡና በማስታወስ፣ በትኩረት እና በችግር ፈቺ ክህሎት ላይ ያለውን ተጽእኖ ፈትሽዋል። ውጤቶቹ በመደበኛ የቡና አወሳሰድ እና የተሻለ የግንዛቤ አፈፃፀም መካከል ግልጽ ግንኙነት አሳይተዋል።
ተመራማሪዎቹ ተሳታፊዎችን ስለ ቡና ልማዳቸው በቀላሉ ከመጠየቅ ይልቅ በተሳታፊዎቹ አእምሮ ውስጥ ያለውን የነርቭ እንቅስቃሴ ለመለካት ዘመናዊ የአዕምሮ ምስል ቴክኒኮችን ተጠቅመዋል። ቡናን አዘውትረው የሚበሉት ከማስታወስ እና ትኩረት ጋር በተያያዙ አካባቢዎች እንቅስቃሴያቸው እየጨመረ መምጣቱን አረጋግጠዋል።
የጥናቱ መሪ የሆኑት ዶክተር ጄን ስሚዝ "እነዚህ ግኝቶች ቡና በግንዛቤ ችሎታችን ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ እንደሚያሳድር የሚያሳዩ መረጃዎችን እየጨመረ በመምጣቱ ላይ ይጨምራሉ." "በቡና ውስጥ ያለው ካፌይን አንጎልን የሚያነቃቃ እና የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባርን የሚያዳብር ይመስላል።"
ተመራማሪዎቹ ከዚህ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) እድገት ጀርባ ያሉትን ሊሆኑ የሚችሉ ዘዴዎችንም መርምረዋል። ካፌይን በአንጎል ውስጥ የአዴኖሲን ተቀባይ መቀበያዎችን እንደሚከለክል ያምናሉ, ይህም በተራው ደግሞ የዶፖሚን እና ሌሎች የነርቭ አስተላላፊዎችን መጨመር ያስከትላል. ይህ ደግሞ የአንጎል ስራን ያሻሽላል እና የእውቀት አፈፃፀምን ያሻሽላል.
በቡና እና በእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባር መካከል ያለውን ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ለመረዳት አሁንም ተጨማሪ ምርምር ቢያስፈልግ, እነዚህ ግኝቶች በቡና ፍጆታ ሊገኙ ስለሚችሉ ጥቅሞች አስደሳች ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ. ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ የጠዋት ቡናዎን ለመጠጣት ሲደርሱ, በጣም አስፈላጊ የሆነውን የኃይል መጨመር ብቻ ሳይሆን አእምሮዎን ሊያሳልዎት እና የማወቅ ችሎታዎትን ሊያሳድግ እንደሚችል ያስታውሱ.