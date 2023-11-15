በዚህ ጥቁር አርብ በGoogle ምርቶች ላይ ምርጥ ቅናሾችን ማግኘት

ወደ ጥቁር ዓርብ 2023 ስንቃረብ፣ በGoogle ምርቶች ላይ ምርጥ ቅናሾችን ለማግኘት ያለው ጉጉ እየጨመረ ነው። በዓሉ እየተከበረ ባለበት ወቅት የቴክኖሎጂ አድናቂዎች በቅርብ ጊዜ Google ስማርትፎኖች፣ ስማርት የቤት እቃዎች እና ሌሎች ላይ ቅናሾችን በጉጉት እየጠበቁ ናቸው። በስምምነት ባህር ውስጥ እንዲጓዙ ለማገዝ በዚህ ጥቁር አርብ ሊጠብቃቸው የሚችሏቸውን የጎግል አቅርቦቶች ዝርዝር አዘጋጅተናል።
Pixel 8 እና 8 Pro ጉልህ የዋጋ ቅነሳዎችን ያያሉ።
በጣም በጉጉት የሚጠበቁት ጎግል ፒክስል 8 እና 8 ፕሮ በዚህ ጥቁር አርብ የመጀመሪያ ቅናሾቻቸውን ሊያገኙ ነው። ባለፈው ወር ለገበያ የበቁት እነዚህ ስማርት ፎኖች በማራኪ ዋጋ ይገኛሉ። Pixel 8 Pro የ200 ዶላር ቅናሽ ያያል፣ ዋጋውንም ወደ 799 ዶላር ያመጣል። ትንሿ ፒክሴል 8 የ150 ዶላር ቅናሽ ይደረግለታል፣ ይህም ለ549 ዶላር ይገኛል። እነዚህ ቅናሾች በPixel 50/Pro ሞዴሎች ላይ ካለፈው ዓመት የዋጋ ቅናሽ በ7 ዶላር ብልጫ አላቸው፣ ይህም ለተጠቃሚዎች የተሻለ ድርድር ያደርጋቸዋል።
እስካሁን ድረስ በፒክስል ፎልድ ላይ ያለው ምርጥ ስምምነት
ጉግል ፒክስል ፎልድ ላይ አይንህ ከነበረ ይህ ጥቁር አርብ አንዱን ለመንጠቅ ትክክለኛው ጊዜ ይሆናል። በ400 ዶላር ቅናሽ ይህ የሚታጠፍ መሳሪያ እስከ ዛሬ በዝቅተኛው ዋጋ ይገኛል። ይህ በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ከተለቀቀ በኋላ ሁለተኛው ጉልህ የዋጋ ቅነሳን የሚያመለክት ሲሆን ይህም በገበያ ላይ ካሉት በጣም ፈጠራዎች ስማርትፎኖች ውስጥ አንዱን ባለቤት ለማድረግ ጥሩ እድል ይሰጣል ።
ከ Pixel 7a ጋር ለገንዘብ ዋጋ
ተመጣጣኝ አማራጭን ለሚፈልጉ, Google Pixel 7a ማራኪ ምርጫ ይሆናል. ወደ ቀድሞው ዝቅተኛ ዋጋ $374 (በመጀመሪያው 499 ዶላር) በመመለስ ይህ የበጀት ተስማሚ ቀፎ ለገንዘብ ትልቅ ዋጋ ይሰጣል። የዋና መሳሪያዎች ከፍተኛ ደረጃ ባህሪያትን የማይፈልጉ ከሆነ Pixel 7a ጠንካራ አማራጭ ነው.
በPixel Tablet ላይ ቅናሾች
የትልቅ ስክሪን አድናቂዎች ጎግል ፒክስል ታብሌቱን በዚህ ጥቁር አርብ የምንጊዜም ዝቅተኛው ዋጋ ያገኙታል። በ$399 (በመጀመሪያው 499 ዶላር) የሚሸጠው ይህ አንድሮይድ ታብሌ 100 ዶላር ቅናሽ ያቀርባል እና በጉዞ ላይ ላሉ ምርታማነት እና መዝናኛዎች ምቹ ነው። በተጨማሪም፣ ተጓዳኝ መግነጢሳዊ ቻርጅ መትከያ በሽያጭ ላይ እንደሚውል ይጠበቃል፣ ይህም የጡባዊውን ተጠቃሚነት ያሳድጋል።
በPixel Watch ላይ ድርድር
በጉጉት የሚጠበቀው Pixel Watch 2 በመጨረሻ በዚህ ጥቁር አርብ የመጀመሪያ ቅናሾቹን ያያል። ከ 349 ዶላር ወደ 299 ዶላር (ወይንም ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል) የዋጋ ቅነሳ ጋር ይህ ስማርት ሰዓት ትልቅ መዋዕለ ንዋይ እንዲሆን ተዘጋጅቷል። የበለጠ ተመጣጣኝ አማራጭ ለሚፈልጉ፣ የመጀመሪያው Pixel Watch ከምንጊዜውም ዝቅተኛው ዋጋ ጋር በ200 ዶላር ብቻ ይገኛል።
መለዋወጫዎች በቅናሽ ዋጋዎች
ከዋና መሳሪያዎች በተጨማሪ Google እንደ Pixel Buds Pro እና Pixel Buds A-Series ባሉ መለዋወጫዎች ላይ ቅናሾችን ያቀርባል። በ200 ዶላር የሚሸጥ Pixel Buds Pro ለ119 ዶላር የሚገኝ ሲሆን Pixel Buds A-Series ደግሞ የምንጊዜም ዝቅተኛውን የ64 ዶላር ይደርሳል። የሁለተኛው ትውልድ ፒክስል ስታንድ፣ ለፒክስል መሳሪያዎች ቻርጅንግ ስታንዳርድ፣የምንጊዜውም ምርጥ በሆነው በ$59 ዋጋ የሚገኝ ሲሆን የ25% ቅናሽ አለው።
በየጥ
Q: እነዚህን ቅናሾች የት ማግኘት እችላለሁ?
A: እነዚህ ቅናሾች እንደ Amazon፣ Best Buy እና በቀጥታ ከGoogle በመሳሰሉ ታዋቂ ቸርቻሪዎች ይገኛሉ።
Q: እነዚህ ቅናሾች በጥቁር አርብ ላይ ብቻ ይገኛሉ?
A: ጥቁር ዓርብ ዋናው ክስተት ቢሆንም፣ እነዚህ ቅናሾች ሳይበር ሰኞን ጨምሮ በበዓል የግዢ ወቅት ሊራዘሙ ይችላሉ።
Q: እነዚህን ምርቶች በመስመር ላይ መግዛት እችላለሁ?
A: አዎ፣ እነዚህ ቅናሾች ከመኖሪያ ቤትዎ ሆነው ቅናሾችን መጠቀም እንደሚችሉ በማረጋገጥ እነዚህ ቅናሾች ለኦንላይን ግዢ ይገኛሉ።
Q: በእነዚህ ስምምነቶች ላይ ገደቦች አሉ?
A: አንዳንድ ቅናሾች የተወሰነ መጠን ወይም የጊዜ ገደብ ሊኖራቸው ስለሚችል የእያንዳንዱን ስምምነት ልዩ ውሎችን እና ሁኔታዎችን መፈተሽ ጥሩ ነው።
በእነዚህ አስደሳች የGoogle ምርቶች ቅናሾች፣ ብላክ አርብ 2023 አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማይሸነፍ ዋጋ እጅዎን ለማግኘት ጥሩ አጋጣሚ ሆኖ እየቀረጸ ነው። ለአዲስ ስማርትፎን፣ ታብሌት፣ ስማርት ሰዓት ወይም መለዋወጫዎች በገበያ ላይ ከሆኑ እነዚህን ድንቅ ቅናሾች ይከታተሉ። መልካም ግዢ!