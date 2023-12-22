በተረኛ Warzone ጥሪ ውስጥ በ Ultimate Longbow Loadout የጦር ሜዳውን ይቆጣጠሩ

በተረኛ Warzone ጥሪ ውስጥ በጠላቶችዎ ላይ ውድመት ለማስነሳት ዝግጁ ነዎት? ገዳይ ከሆነው የሎንግቦ አነጣጥሮ ተኳሽ ጠመንጃ የበለጠ አትመልከቱ፣ እና በትክክለኛው ጭነት በጦር ሜዳ ላይ የማይቆም ኃይል መሆን ይችላሉ።
ለከፍተኛ ገዳይነት አብጅ
ወደ ሎንግቦው ጭነት ሲመጣ፣ የመረጧቸው አባሪዎች ወሳኝ ናቸው። ክልልዎን እና የጥይት ፍጥነትዎን በፕሮ-99 ሎንግ በርሜል ያሳድጉ፣ FTAC SP-10 Angled Grip መልሶ ማገገሚያ ላይ የተሻለ ቁጥጥር ይሰጥዎታል እና መረጋጋትን ያቅዱ። የ FSS OLE-V ሌዘር የአላማ ፍጥነትዎን እና መረጋጋትን ያሻሽላል፣ እና Nought-Z3 Grip እና No Stock አባሪዎች አጠቃላይ ተንቀሳቃሽነትዎን ይጨምራሉ።
የእርስዎን ክፍል ማዋቀር እና ጥቅማጥቅሞችን ይቆጣጠሩ
በሎንግቦው በእውነት ለመቆጣጠር ከትክክለኛዎቹ ጥቅሞች ጋር ማጣመር ያስፈልግዎታል። የሚመጣውን ፈንጂ ጉዳት ለመቀነስ EODን ያስታጥቁ፣ እና ለተጨማሪ የእንቅስቃሴ ፍጥነት ድርብ ጊዜ። የተበሳጨው ጥቅም በሁለት ፕላቶች ብቻ ትጥቅን በፍጥነት እንዲያድሱ ይፈቅድልዎታል፣ ይህም በጠንካራ የእሳት ማጥፊያዎች ውስጥ ጥቅም ይሰጥዎታል። በመጨረሻ፣ Resolute ከአደገኛ ሁኔታዎች ለማምለጥ የሚያስፈልግዎትን ተጨማሪ ፍጥነት ይሰጥዎታል።
በትክክለኛው መሳሪያ እራስዎን ያስታጥቁ
ትክክለኛዎቹ መሳሪያዎች መኖራቸው በጦርነቱ ሙቀት ላይ ሁሉንም ለውጥ ሊያመጣ ይችላል. የሙኒሽን ሣጥን በ ammo ላይ እንደገና ለመያዝ፣ ራስዎን በፍጥነት ለመፈወስ የስቲም ታክቲክ እና የፍንዳታ ፈንጂ ኃይልን ይጠቀሙ።
ሎንግቦውን በመክፈት ላይ
በሎንግቦው አነጣጥሮ ተኳሽ ጠመንጃ ላይ እጆችዎን ለማግኘት በመለያዎ ላይ ደረጃ 25 ላይ መድረስ እና አስፈላጊውን የትጥቅ ፈተናዎችን ማጠናቀቅ ያስፈልግዎታል። አንዴ ከተከፈተ ሎንግቦውን ወደ ማንኛውም ጭነት ማከል እና የጦር ሜዳውን መቆጣጠር መጀመር ይችላሉ።
ፍጹም ሁለተኛ ደረጃ ጋር በማጣመር
ሎንግቦው በረዥም ርቀት ውጊያ የላቀ ቢሆንም፣ ለሩብ ሩብ ግኝቶች አስተማማኝ ሁለተኛ ደረጃ መሳሪያ ማግኘት አስፈላጊ ነው። ለገዳይ የረጅም ርቀት ትክክለኛነት እና ቅርብ-ሩብ የእሳት ኃይል ጥምረት ከ WSP Swarm Sub Machine Gun ጋር ለማጣመር ያስቡበት።
በመጨረሻው የLongbow ሎድ ማውጣቱን በመጠቀም፣ ለስራ ጥሪ ዋርዞን ውስጥ ትልቅ ግምት የሚሰጠው ኃይል ይሆናሉ። ስለዚህ አዘጋጁ፣ ቆልፍ እና ጫን፣ እና ጠላቶቻችሁን በአነጣጥሮ ተኳሽ ችሎታችሁ በመፍራት ለመተው ተዘጋጁ። መልካም ዕድል, ወታደር!