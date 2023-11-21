በህንድ ውስጥ ከ80000 በታች ያሉ ምርጥ ላፕቶፖችን ከ AMD Ryzen Processors ጋር ያግኙ

ባንኩን ሳይሰብሩ ከፍተኛ አፈፃፀም የሚያቀርብ አዲስ ላፕቶፕ በገበያ ላይ ነዎት? በህንድ ውስጥ ከ 80000 በታች የሆኑ ምርጥ ላፕቶፖች ከ AMD Ryzen ፕሮሰሰር ጋር ይመልከቱ። የወሰነህ ተጫዋች፣ የቢዝነስ ባለሙያ፣ ወይም በቀላሉ የግል ላፕቶፕ እየፈለግህ፣ እነዚህ ሞዴሎች ሽፋን አድርገውልሃል።
በበጀት ችግር ምክንያት በጥራት ላይ መደራደር የነበረብህ ጊዜ አልፏል። በቴክኖሎጂ እድገቶች፣ በAMD Ryzen ፕሮሰሰር የተደገፉ ላፕቶፖች ተመጣጣኝ ያልሆነ አፈፃፀም እያቀረቡ የበለጠ ተመጣጣኝ ሆነዋል። እንደ ASUS፣ HP፣ Lenovo እና Dell ያሉ ብራንዶች እንደ RAM፣ ማከማቻ፣ ፕሮሰሰር እና ሌሎች ባሉ ልዩ ባህሪያቸው የሚታወቁ ሰፋ ያለ አማራጮችን ይሰጣሉ።
በዚህ የዋጋ ክልል ውስጥ አንዳንድ ከፍተኛ ተፎካካሪዎችን በዝርዝር እንመልከት፡-
1. ASUS Vivobook Pro 15 OLED፣ AMD Ryzen 7፡
ኃይለኛ AMD Ryzen 7 ፕሮሰሰር ያለው ይህ ASUS ላፕቶፕ እጅግ በጣም ጥሩ ፍጥነት ያለው ሲሆን 16 ጂቢ ራም እና 1 ቴባ ማከማቻ አለው። በ15.6 ኢንች OLED ስክሪን፣ ከእውነተኛ-ወደ-ህይወት እይታዎች እና ደማቅ ቀለሞች መደሰት ይችላሉ። ባለሁለት ደጋፊ የማቀዝቀዝ ስርዓት ጥሩ አፈጻጸምን ያረጋግጣል፣ እና አስቀድሞ ከተጫነ ዊንዶውስ 11 እና የ1-አመት የማክኤፊ ጸረ-ቫይረስ ምዝገባ ጋር አብሮ ይመጣል። ዋጋ፡ ብር 79,990.
2. HP Victus Gaming Laptop፣ AMD Ryzen 5 5600H፡
ለፕሮ ተጫዋቾች የተነደፈው ይህ የ HP ላፕቶፕ ከ AMD Ryzen ፕሮሰሰር እና 16 ጂቢ RAM ጋር ልዩ አፈጻጸምን ያቀርባል። እንዲሁም ለአስገራሚ የጨዋታ ልምዶች ፈጣን ምላሽ ጊዜ ያለው የማይክሮ ጠርዝ ማሳያን ያሳያል። ከመጠን በላይ ሙቀትን ለመዋጋት ባለሁለት አድናቂዎች ይህ ላፕቶፕ ለከባድ የስራ ፍሰቶች እና ከባድ ስራዎች ተስማሚ ነው። ዋጋ፡ ብር 52,990.
3. Lenovo IdeaPad Flex 5 Ryzen 7 5700U 14" IPS 2-in-1 Laptop:
ይህ የሌኖቮ ላፕቶፕ ከ2-በ-1 ዲዛይኑ ጋር ሁለገብነት ያቀርባል፣ ይህም በተለያዩ ሁነታዎች እንዲሰሩ ያስችልዎታል። ለዓይን መከላከያ ጸረ-ነጸብራቅ ሽፋን ያለው ባለ 14 ኢንች አይፒኤስ ማሳያ ይመካል። በ16 ጊባ ራም እና 512 ጂቢ ማከማቻ፣ ለፋይሎችዎ እና ፕሮግራሞችዎ ሰፊ ቦታ ይሰጣል። የ OLED ውቅር አስደናቂ እይታዎችን ያረጋግጣል፣ እና ላፕቶፑ ቀላል እና ዘላቂ ነው። ዋጋ፡ ብር 62,889.
እነዚህ ላፕቶፖች ለእርስዎ ልዩ ፍላጎቶች የተበጁ ባህሪያትን ያቀርባሉ፣ ጨዋታም ሆነ ንግድ ወይም የግል አጠቃቀም። በእነርሱ ኃይለኛ AMD Ryzen ፕሮሰሰር፣ በቂ RAM እና የማከማቻ አቅሞች፣ ለስላሳ አፈጻጸም እና እንከን የለሽ ባለብዙ ተግባር መጠበቅ ይችላሉ።
ስለዚህ የበጀት ገደቦች ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው ላፕቶፕ እንዳያገኙ አያግዱዎት። በህንድ ውስጥ ከ80000 በታች ያሉትን ምርጥ ላፕቶፖች በ AMD Ryzen ፕሮሰሰር ያስሱ እና ለእርስዎ ፍላጎት የሚስማማ ብልጥ ግዥ ያድርጉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡- እነዚህ ላፕቶፖች ለጨዋታ ተስማሚ ናቸው?
መ፡ አዎ፣ እነዚህ ላፕቶፖች በኃይለኛ ፕሮሰሰሮቻቸው፣ በበቂ ራም እና በተሰጡ ግራፊክስ ካርዶች አማካኝነት ጨዋታዎችን ለመቆጣጠር የተነደፉ ናቸው።
ጥ፡- እነዚህ ላፕቶፖች ከባድ የስራ ጫናዎችን እና ብዙ ስራዎችን ማስተናገድ ይችላሉ?
መልስ፡ በፍጹም። በላቁ ፕሮሰሰሮቻቸው እና በቂ ራም እነዚህ ላፕቶፖች ብዙ ስራዎችን እና እንከን የለሽ ስራዎችን ማከናወን ይችላሉ።
ጥ፡- እነዚህ ላፕቶፖች ዊንዶውስ 11 ቀድሞ ከተጫነ ጋር አብረው ይመጣሉ?
መ: አዎ፣ ከእነዚህ ላፕቶፖች መካከል አንዳንዶቹ ቀድሞ ከተጫነው ዊንዶውስ 11 ጋር አብረው ይመጣሉ። ግዢ ከመፈጸምዎ በፊት ሁልጊዜ ዝርዝር መግለጫዎችን መፈተሽ ይመከራል።
ጥ፡ በእነዚህ ላፕቶፖች ላይ ያለው የባትሪ ህይወት ምን ይመስላል?
መ: የባትሪው ህይወት እንደ አጠቃቀሙ እና እንደ ልዩ ሞዴሎች ሊለያይ ይችላል. ነገር ግን፣ በዚህ የዋጋ ክልል ውስጥ ያሉ አብዛኛዎቹ ላፕቶፖች ለዕለት ተዕለት ጥቅም ተስማሚ የሆነ የባትሪ ምትኬ ይሰጣሉ።