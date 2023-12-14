ርዕስ፡ GTA 6 እስኪወጣ ድረስ ክፍተቱን የሚሞሉ ምርጥ ጨዋታዎች

ማጠቃለያ፡ አድናቂዎች የGTA 6ን መልቀቅ በጉጉት እየጠበቁ ቢሆንም፣ ተመሳሳይ የጨዋታ ልምድን ሊሰጡ የሚችሉ ሌሎች በርካታ ጨዋታዎች አሉ። ከሳይበርፐንክ 2077 የሳይበርፐንክ አለም እስከ ዋይልድ ዌስት መቼት የቀይ ሙታን መቤዠት 2፣ GTA 6 መደርደሪያ ላይ እስኪደርስ ድረስ እርስዎን እንዲያዝናናዎት የሚያደርጉ አንዳንድ ምርጥ የጨዋታ ምክሮች እዚህ አሉ።
ርዕስ: Cyberpunk 2077: አንድ Dystopian ጀብድ
በሳይበርፑንክ 2077 የሰው ልጅ እና ቴክኖሎጂ መስመሩን ወደሚያደበዝዙበት የምሽት ከተማ የወደፊት አለም ይግቡ። ጨዋታው አስደናቂ እይታዎችን እና ልዩ የሆነ የዲስቶፒያን ፅንሰ-ሀሳብን ያቀርባል ይህም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንዲጠመድዎት ያደርጋል። እንደ ቅጥረኛ፣ ህገወጥ ወይም የድርጅት ወኪል ሆኖ ለመጫወት ከመረጡ ግብዎ ያለመሞትን የሚሰጥ ምሳሌ ማግኘት ነው። በተጨማሪም፣ በቪዲዮ ጨዋታ ቅንብር ውስጥ ኪአኑ ሪቭስን የመገናኘት እድል ይኖርዎታል። ለማይረሳ የጨዋታ ልምድ እራስዎን በዚህ የሲዲ ፕሮጄክት ቀይ ጨዋታ ውስጥ ያስገቡ።
ርዕስ፡ የሚተኛ ውሾች፡ የተግባር እና የባህል ጥምቀት ድብልቅ
የተራቀቁ የውጊያ መካኒኮችን ከአስደናቂ ታሪክ ጋር አጣምሮ የያዘ ጨዋታ በሆነው በእንቅልፍ ውሾች ውስጥ ወደሚገኝ ደማቅ ከተማ ሆንግ ኮንግ እራስዎን ያጓጉዙ። ከጂቲኤ ጋር በሚመሳሰል መልኩ፣ በእጅ ለእጅ የሚደረግ ውጊያ ውስጥ ይሳተፋሉ እና ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ያደርጋሉ። ጨዋታው በካፒታሊዝም እና በባህላዊ ምሥራቃዊነት መካከል ያለው ውብ ብርሃን እና የባህል ውህደት በእይታ አስደናቂ ገጠመኝ ያደርገዋል። ለጨዋታ ስብስብዎ ልዩ ጭማሪ፣ የሚያንቀላፉ ውሾች እንዳያመልጥዎት።
ርዕስ፡ ቀይ ሙታን መቤዠት 2፡ የዱር ምዕራብ ጀብዱ
የምዕራባውያን-ገጽታ ልምድ ለሚፈልጉ፣ Red Dead Redemption 2 ፍጹም ምርጫ ነው። በGTA ፈጣሪዎች በRockstar Games የተገነባው ይህ ጨዋታ ተመሳሳይ የሆነ ክፍት ዓለም አሰሳ እና ተልዕኮን መሰረት ያደረገ ጨዋታ ያቀርባል። እ.ኤ.አ. በ 1899 የዩናይትድ ስቴትስ ልብ ወለድ ውክልና ያዘጋጁ ፣ በዱር ምዕራብ በኩል አስደሳች ጉዞ ይጀምራሉ። በአስደናቂ የሽጉጥ ውጊያዎች ውስጥ ይሳተፉ፣ ህገወጥ ሰዎችን ያስወግዱ እና እራስዎን በሚስብ ታሪክ ውስጥ ያስገቡ። ከሲኒማ ምርጦች ጋር ለሚወዳደር የከባቢ አየር ጀብዱ ይዘጋጁ።
ርዕስ፡ ሩቅ ጩኸት 6፡ ክፍት በሆነው አለም ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሴራ
Far Cry 6 የክፍት አለም አሰሳ እና የGTA ፍልሚያ ክፍሎችን ከፖለቲካዊ ክስ የታሪክ መስመር ጋር ያጣምራል። እንደ ዳኒ ሮጃስ፣ የአካባቢ ልጆች፣ ብሔርህን ከአንቶን ጨቋኝ አገዛዝ ነፃ ለማውጣት የምትታገል የሽምቅ ተዋጊ ትሆናለህ። ጫካዎችን ፣ የባህር ዳርቻዎችን እና የያራ ዋና ከተማን አቋርጠው ጊዜያዊ መሳሪያዎችን እና ተሽከርካሪዎችን በመንገዳው ላይ ይቀጥራሉ ። ዝርዝር የውጊያ ስርዓትን ይለማመዱ እና በመቀመጫዎ ጠርዝ ላይ እርስዎን የሚያቆየውን ትኩረት የሚስብ ትረካ ውስጥ ይሳተፉ። በድርጊት የተሞላ እና በፖለቲካ የተሞላ ጀብዱ እየፈለጉ ከሆነ፣ ከ Far Cry 6 ሌላ አይመልከቱ።
ደጋፊዎቹ የGTA 6 መምጣትን በጉጉት ሲጠባበቁ፣እነዚህ ጨዋታዎች እርስዎን ለማዝናናት የተለያዩ የጨዋታ ልምዶችን ያቀርባሉ። የሳይበርፐንክ ከተማን መቃኘት፣ እራስዎን በባህላዊ ውህደት ውስጥ ማስገባት፣ የዱር ዌስትን እንደገና ማጤን ወይም በፖለቲካዊ ተንኮል ውስጥ መሳተፍ እነዚህ ጨዋታዎች GTA 6 በመጨረሻ እስኪመጣ ድረስ አማራጭ የጨዋታ ልምድን ይሰጣሉ።