አዲስ እድሎች ይጠብቁ፡ ከ GTA 5 ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ጨዋታዎች

የክፍት አለምን የጨዋታ ልምድን ወደመግለፅ ስንመጣ፣ Grand Theft Auto ሁሌም ግንባር ቀደም ነው። በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የGTA 6 የፊልም ማስታወቂያ ይህ ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ፍራንቻይዝ ሊደረግ ስላለው የዝግመተ ለውጥ እይታ ይሰጠናል። ሆኖም አዲሱ ጨዋታ ሊለቀቅ ጥቂት አመታት ሲቀረው ደጋፊዎቹ ክፍተቱን ለመሙላት ተመሳሳይ የሆነ ነገር ይፈልጉ ይሆናል። በዚህ ጽሑፍ እንደ GTA 5 ያሉ የተለያዩ እና አስደሳች የጨዋታ ተሞክሮዎችን የሚያቀርቡልዎ ምርጥ ጨዋታዎችን ምርጫ እናቀርብልዎታለን።
በመጀመሪያ በእኛ ዝርዝር ውስጥ "Cyberpunk 2077" ነው, በሌሊት ከተማ ውስጥ የሚካሄደው በእይታ አስደናቂ ጨዋታ, በሰው ልጅ እና በቴክኖሎጂ መካከል ያለው መስመር የሚደበዝዝበት የዲስቶፒያን ማህበረሰብ ነው. ህይወትን የሚቀይር ተምሳሌት ለማግኘት እንደ ቅጥረኛ ከተማዋን ስትዞር እራስህን በዚህ የሲዲ ፕሮጄክት ቀይ ጨዋታ ውስጥ አስገባ። ልዩ በሆነው የአለም ንድፍ እና ኪአኑ ሪቭስ በማካተት ይህ ጨዋታ መጫወት ያለበት ነው።
ከተራቀቁ የትግል መካኒኮች ጋር ጨዋታ እየፈለጉ ከሆነ፣ “የሚተኛ ውሾች” ፍጹም ምርጫ ነው። በሆንግ ኮንግ የተቀናበረው ይህ ጨዋታ የባህላዊ ምስራቅ እና ካፒታሊዝም ቅይጥ ያቀርባል፣ ይህም ለእይታ አስደናቂ ተሞክሮ ያደርጋል። ከያኩዛ ፍራንቻይዝ ጋር በሚመሳሰል ከእጅ ለእጅ የሚደረግ ውጊያ እና እንደ GTA ያሉ የተኩስ ሜካኒኮች፣ አስደሳች የታሪክ መስመር ለሚፈልጉ ሰዎች ምርጥ ጨዋታ ነው።
ለሮክስታር ጨዋታዎች አድናቂዎች፣ “Red Dead Redemption 2” በድርጊት የተሞላ እና ልብ አንጠልጣይ የታሪክ መስመሮችን የያዘ የዱር ምዕራብ መቼት ያቀርባል። እ.ኤ.አ. በ 1899 በተዘጋጀው ዓለም ውስጥ ለመትረፍ መጥፎ ሰዎችን አውርዱ እና ተልእኮዎችን ያጠናቅቁ ። የከባቢ አየር ማቀነባበሪያዎች እና አስማጭ የጨዋታ አጨዋወት ይህንን ጨዋታ ለጂቲኤ ተከታታይ ተስማሚ ምትክ ያደርገዋል።
በመጨረሻም፣ "Far Cry 6" ክፍት አለምን ፍለጋን ከሚስብ የፖለቲካ ታሪክ ጋር የሚያጣምር ልዩ ልምድ ይሰጣል። በያራ ምናባዊ ሀገር ውስጥ ተጫዋቾቹ ሀገሪቱን ነፃ ለማውጣት ያለመ የሽምቅ ተዋጊ ሚና ይጫወታሉ። በዚህ በጣም በሚጠበቀው ጨዋታ ውስጥ ዝርዝር ውጊያን ይለማመዱ እና በጫካዎች እና በባህር ዳርቻዎች ውስጥ ይሂዱ።
የGTA 6 መጠበቅ ረጅም ሊሆን ቢችልም እነዚህ ጨዋታዎች እርስዎን እንዲያዝናናዎት እና በየራሳቸው አለም እንዲጠመቁ የተለያዩ ልምዶችን ያቀርባሉ። ስለዚህ፣ ተቆጣጣሪዎን ይያዙ እና የGrand Theft Autoን ደስታ የሚቃረኑ አስደሳች ጀብዱዎች ይጀምሩ።