ምርጥ ግዢ ለቦክሲንግ ቀን ሽያጭ አስደሳች ቅናሾችን አስታውቋል

Best Buy በቅርብ ጊዜ በጣም በሚጠበቀው የቦክሲንግ ቀን ሽያጭ አስደናቂ የዋጋ ቅናሽ አድርጓል። ሽያጩ በታኅሣሥ 24 ይጀመራል፣ ይህም ለደንበኞች በተለያዩ ምርቶች ላይ ከፍተኛ ቁጠባ ይሰጣል። ሊያመልጥዎ የማይፈልጓቸው አንዳንድ አስደናቂ ቅናሾች እነሆ፦
– LG 86-inch 4K UHD HDR LED webOS Smart TV (86UR7800PUA) – እራስዎን በሚያስደንቅ የእይታ ተሞክሮ ውስጥ በ$1,199.99 ብቻ አስመዝግበው 500 ዶላር ይቆጥብልዎታል።
– ሳምሰንግ 75-ኢንች 4K UHD HDR LED Tizen Smart TV (UN75CU7000FXZC) – በዚህ ታይታን ግሬይ ቲቪ የቤት መዝናኛ ስርዓትዎን በ$899.99 ብቻ ያሳድጉ፣ ትልቅ 600 ዶላር ይቆጥቡ።
– TCL 50-ኢንች S-Class 4K UHD HDR LED Smart Google TV (50S450G-CA) – በሚያስደንቅ የምስል ጥራት እና እንከን የለሽ ግንኙነት በ$299.99 በቅናሽ ዋጋ ይዝናኑ፣ 100 ዶላር ይቆጥባሉ።
– Kalorik Pro XL Air Fryer – በዚህ ከማይዝግ ብረት የተሰራ የአየር ፍራፍሬ በ84.99 ዶላር ብቻ 115 ዶላር በመቆጠብ ከጥፋተኝነት ነፃ በሆነ ጣፋጭ ምግቦች ተመገቡ።
እነዚህ በምርጥ ግዢ የቦክሲንግ ቀን ሽያጭ ወቅት ሊገኙ ስለሚችሉት አስደናቂ ቅናሾች ጥቂት ምሳሌዎች ናቸው። ከላፕቶፖች እና የጨዋታ መለዋወጫዎች እስከ የኩሽና እቃዎች እና ስማርትፎኖች ድረስ ደንበኞች በተለያዩ አይነት ምርቶች ላይ ከፍተኛ ቁጠባ ሊጠብቁ ይችላሉ።
ሞባይል ሲፕ በተሰጡት ማገናኛዎች በሚደረጉ ግዢዎች ላይ ኮሚሽን ሊያገኝ እንደሚችል ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ሆኖም፣ ይህ በድረ-ገጹ የቀረበው የአርትዖት ይዘት ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም፣ ይህም ለአንባቢዎች ነጻ ሆኖ ይቆያል።
ድንቅ ቅናሾችን ለመዝረፍ እና የቤትዎን እና የግል ኤሌክትሮኒክስዎን ለማሻሻል ይህንን እድል እንዳያመልጥዎት። ሙሉ የማስተዋወቂያ ዝርዝሮችን በBest Buy's ድረ-ገጽ ላይ ይመልከቱ እና የቀን መቁጠሪያዎችዎን ለምርጥ ግዢ የቦክሲንግ ቀን ሽያጭ ምልክት ያድርጉ።