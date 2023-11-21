Google Nest Hub (2ኛ ትውልድ)፡ የማለዳ የዕለት ተዕለት ተግባርህን መለወጥ

በየማለዳው ተመሳሳይ አሮጌ የማንቂያ ሰዓት ላይ መንቃት ሰልችቶሃል? በእርጋታ ከእንቅልፍዎ እንዲነቃ ብቻ ሳይሆን የቅርብ ጊዜዎቹን ዜናዎች፣ የአየር ሁኔታ ትንበያዎች እና የዕለት ተዕለት መርሃ ግብሮችዎን እንኳን ሳይቀር በሚያሳድግዎት ለግል ብጁ ዲጂታል ረዳት ቀንዎን ያስቡ። Google Nest Hub (2ኛ Gen) በማስተዋወቅ ላይ፣ ወደ ባህላዊ የማንቂያ ሰዓትዎ ፍጹም ማሻሻያ።
ባለ 7 ኢንች የማያንካ ማሳያ የታጠቀው ጎግል Nest Hub ጥዋትዎን ለማሻሻል ብዙ ባህሪያትን ይሰጣል። የቅርብ ጊዜ የዜና አርዕስተ ዜናዎችን፣ የአየር ሁኔታ ዝማኔዎችን እና አስታዋሾችን ማሳየት ብቻ ሳይሆን እንደ ሁለገብ የመዝናኛ ማዕከልም ያገለግላል። የሚወዷቸውን ፊልሞች፣ ሙዚቃዎች እና የቴሌቭዥን ፕሮግራሞች በቀጥታ በክሪስታል-ግልጽ ማያ ገጹ ላይ ይልቀቁ፣ መኝታ ቤትዎን ወደ ሚኒ ቲያትር ይለውጠዋል።
የNest Hub ጎልቶ ከሚታዩ ባህሪያት አንዱ እንከን የለሽ ውህደት በቤትዎ ውስጥ ካሉ ሌሎች ዘመናዊ መሣሪያዎች ጋር ያለው ውህደት ነው። የእርስዎን ብልጥ መብራት ማስተካከል፣ ቴርሞስታትዎን መቆጣጠር ወይም የደህንነት ካሜራዎችን መፈተሽ ቢፈልጉ ሁሉም ነገር አንድ መታ ብቻ ነው የሚቀረው። በንክኪ ሃይል ወይም በቀላል የድምጽ ትእዛዝ መላውን የስማርት ቤት ስነ-ምህዳር ያለልፋት መቆጣጠር እና ማስተዳደር ይችላሉ።
ማሳወቂያዎችን ለመፈተሽ ጠዋት ላይ ለስልክዎ መጮህ ይሰናበቱ። Nest Hub የእርስዎን ገቢ መልዕክቶች እና ማንቂያዎች በሚያመች ሁኔታ ያሳያል፣ ይህም አስፈላጊ ዝማኔ በጭራሽ እንዳያመልጥዎት ያደርጋል። ከአለቃህ የመጣ ኢሜይልም ሆነ ከጓደኞችህ የመጣ ድንገተኛ እቅድ Nest Hub እርስዎን እንዲያውቁ ያደርግዎታል።
በሚነቁበት መንገድ አብዮት እና ቀንዎን በGoogle Nest Hub ይጀምሩ። የማንቂያ ሰዓት ልምድዎን ያሻሽሉ እና የሚሰጠውን ምቾት እና ሁለገብነት ይቀበሉ። ጠዋትዎን ይቆጣጠሩ፣ በመረጃዎ ላይ ይቆዩ እና ተወዳጅ መዝናኛዎን በአልጋዎ ወይም በጠረጴዛዎ ላይ ይደሰቱ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. Google Nest Hubን ከነባር ዘመናዊ መሳሪያዎቼ ጋር ማገናኘት እችላለሁ?
አዎ፣ Google Nest Hub ከብዙ ዘመናዊ የቤት ውስጥ መሳሪያዎች ጋር ያለምንም ችግር ይዋሃዳል፣ ይህም ያለልፋት እንዲቆጣጠሩ ያስችልዎታል።
2. ከታዋቂ የዥረት መድረኮች ይዘትን ማስተላለፍ እችላለሁን?
በፍፁም! Nest Hub እንደ Netflix፣ YouTube እና Spotify ያሉ ታዋቂ መድረኮችን ጨምሮ የተለያዩ የዥረት አገልግሎቶችን ይደግፋል።
3. Nest Hub ከድምጽ ትዕዛዞች ጋር ተኳሃኝ ነው?
አዎ፣ ከእጅ ነጻ ለሆነ ተሞክሮ የድምጽ ትዕዛዞችን በመጠቀም Nest Hubን መቆጣጠር ይችላሉ። የአስማት ቃላትን ብቻ ተናገር፣ እና ትዕዛዞችህ ይፈጸማሉ።
4. Nest Hub ምን ያህል ያስከፍላል?
Google Nest Hub በአሁኑ ጊዜ በ$49 ብቻ የሚገኝ ሲሆን ይህም በግዢዎ ላይ $50 እንዲቆጥቡ ያስችልዎታል።