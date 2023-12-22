የታጠቀ ኮር 6፡ የማይረሳ የሳይ-ፋይ ድርጊት ልምድ

Armored Core 6 የእርስዎ አማካኝ mech የውጊያ ጨዋታ ብቻ አይደለም; እውቅና ሊሰጠው የሚገባው ወደር የለሽ የተግባር ልምድ ነው። ከሶፍትዌር ወደ ዘውግ መመለሱ ተጫዋቾቹን እና ተቺዎችን ይማርካል ፣ በዚህ አመት በፒሲ ላይ እንደ ምርጥ የድርጊት ጨዋታ ቦታውን ያረጋግጣል።
ወደ Armored Core 6 ዓለም መግባት ወደ 90ዎቹ እንደመመለስ ነው፣ በጨዋታው እንከን የለሽ 3-ል ግራፊክስ እና አጨዋወትን የሚማርክ ተጫዋቾችን ከመጀመሪያው ወደ ውስጥ ይስባል። 10 ሜትር የሚረዝመውን ሜች አውሮፕላን በድህነት በተሞላው ዓለም እየፈራረሰ ባለው መልክዓ ምድሮች ውስጥ የማሽከርከር ደስታ ወደር የለውም። ተጫዋቾችን እንዲሳተፉ እና በዞኑ ውስጥ እንዲቆዩ የሚያደርግ የፍሰት ግዛት ግድያ እውነተኛ ቅርጸ-ቁምፊ ነው።
ድርጊቱ የሚያስደንቅ ቢሆንም፣ Armored Core 6 በአስተሳሰብ ቀስቃሽ የሳይንስ ልብወለድ ትረካው ተጫዋቾችንም ያስደንቃል። ስሜት በማይሰማው የኮርፖሬት ጦርነት ማሽን ውስጥ እንደ ኮግ ፣ ተጫዋቾች የፕላኔቷን ሩቢኮን ታሪክ ለመቅረጽ ቀስ በቀስ ነቅተዋል። የጨዋታው ረቂቅ እና ለቅጥነት ቅዠት ያለው አቀራረብ ሜታል ጊር ድፍን 5ን የሚያስታውስ ነው፣ ይህም ለአጠቃላይ ልምድ ጥልቀት እና ውስብስብነትን ይጨምራል።
Armored Core 6 ን ከሌሎች ጨዋታዎች የሚለየው ከበርካታ ጨዋታዎች በኋላ እራሳቸውን ሙሉ በሙሉ የሚያሳዩ የቅርንጫፍ ታሪክ መንገዶች ናቸው። የጨዋታው የሃይል ኩርባ ተጫዋቾቹን በእግራቸው ጣቶች ላይ ያቆያል፣ ያለማቋረጥ ክህሎታቸውን እንዲያሻሽሉ እና ሜካቸውን እንዲያሻሽሉ ይገፋፋቸዋል። በሦስተኛው ሩጫ፣ ተጫዋቾች በአንድ ወቅት ትልቅ ስጋት የፈጠሩ ጠላቶችን ያለምንም ጥረት ሲልኩ ያገኙታል።
የ Armored Core 6 ድባብ ወደር የለሽ ነው። ይህ የሰው ልጅ የሌለበት አለም ነው፣ መልክዓ ምድሮች በጣም መጥፎ እና የሞራል እሴቶች በጣም ውድ የሆኑ ተጫዋቾች የተለያዩ ስሜቶችን ከመስማት በቀር። የጨዋታው ከሥነ ምግባር አኳያ የከሰረ ታሪክ እና የተራቆተ ትረካ ወደ መሳጭ ልምዱ ጨምሯል፣ ይህም ተጫዋቾች በዚህ ዲስቶፒያን ዓለም ውስጥ ሙሉ በሙሉ እንዲዋጡ አድርጓል።
ለማጠቃለል ፣ Armored Core 6 ሌላ የሜች ጨዋታ ብቻ አይደለም። ድንበሮችን የሚገፋ እና የማይረሳ ጀብዱ የሚያቀርብ የተዋጣለት የተግባር ተሞክሮ ነው። ፍሮምሶፍትዌር በዘውግ ውስጥ መሪ መሆናቸውን በድጋሚ አረጋግጠዋል፣ተጫዋቾችን የሚማርክ እና ዘላቂ ተጽእኖ የሚተው ጨዋታ። Armored Core 6 ለማንኛውም የሳይ-fi የድርጊት ጨዋታዎች አድናቂዎች ፍጹም የግድ መጫወት ነው።