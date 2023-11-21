Snapdragon 8 Gen 3፡ የአፈጻጸም ሃይል፣ ግን ያለ ጉዳቱ አይደለም።

በጉጉት የሚጠበቀው Snapdragon 8 Gen 3 ከ Qualcomm በእርግጠኝነት ከጥቂት ወራት በፊት ከጀመረ ወዲህ በስማርትፎን ገበያ ላይ ሞገዶችን ፈጥሯል። በአስደናቂ የአፈፃፀም ችሎታዎች ለብዙ ዋና ዋና አንድሮይድ መሳሪያዎች ምርጫ ቺፕሴት ሆኗል። ነገር ግን፣ በቅርብ የተደረገ ግምገማ ይህ ኃይለኛ ፕሮሰሰር በአንድ አስፈላጊ ቦታ ላይ ሊጎድለው እንደሚችል አረጋግጧል፡ ቅልጥፍና።
ታዋቂው የቴክኖሎጂ ገምጋሚ ወርቃማው ገምጋሚ ስለ Snapdragon 8 Gen 3 በተለይም በውጤታማነቱ ላይ በማተኮር አጠቃላይ ትንታኔ አድርጓል። ደረጃቸውን የጠበቁ የቤንችማርክ መሣሪያዎችን በመጠቀም፣ ገምጋሚው ቺፕሴት ጉልህ የአፈጻጸም እመርታዎችን ቢያሳይም፣ ውጤታማነቱ ብዙ የሚፈለግ ሆኖ ቀርቷል።
የ Snapdragon 8 Gen 3 ጎልተው ከሚታዩ ባህሪያት አንዱ ሁለት የውጤታማነት ኮርሶችን፣ አምስት የአፈጻጸም ኮርሶችን እና አንድ ዋና ኮርን ያካተተ አዲሱ አርክቴክቸር ነው። የጎልደን ገምጋሚ ሙከራ በ ቺፕሴት ውስጥ ባለው ትልቅ ኮር የሚሰጠውን ጉልህ የአፈፃፀም እድገት ጎላ አድርጎ አሳይቷል። ነገር ግን, ይህ የአፈፃፀም መጨመር በዋጋ - ቅልጥፍና.
ከቀዳሚው፣ Snapdragon 8 Gen 2፣ የቅርብ ጊዜው የQualcomm's flagship chipset ጋር በቀጥታ ንፅፅር በዋት ከፍ ያለ አማካይ የሃይል ፍጆታ አሳይቷል። Snapdragon 8 Gen 2 በ SPEC ቤንችማርክ አማካኝ 4.9 ዋት ፍጆታ ሲኮራ፣ Snapdragon 8 Gen 3 በአማካይ 6.27 ዋት አሳይቷል። ለ Snapdragon 8 Gen 3 በአንድ ዋት ከፍተኛው የኃይል ፍጆታ በ 11.05 ዋት መመዝገቡ ይህ የውጤታማነት መቀነስ የበለጠ ጎላ አድርጎ ያሳያል።
እነዚህ ግኝቶች የ Snapdragon 8 Gen 3ን ሙሉ አቅም ላይወክሉ እንደሚችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ተቺዎች የአንድሮይድ ኦሪጅናል ዕቃ አምራቾች (OEMs) Qualcomm SoCsን በተለየ መንገድ እንደሚያሻሽሉ ጠቁመዋል፣ ይህም ማለት የቺፕሴት የውጤታማነት ውጤቶች በተለያዩ ስማርትፎኖች ላይ ሊለያዩ ይችላሉ ማለት ነው። .
ወደ ፊት ስንመለከት፣ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የሚለቀቀው የ Qualcomm መጪው Snapdragon 8 Gen 4 ጉልህ የሆነ ማሻሻያ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል። ቺፕሴት የፈጠራ ብጁ ኦርዮን ኮሮችን በማሳየት የ Snapdragon X Elite መድረክን ያስተዋውቃል። ለ Snapdragon X Elite chipsets የላቀ አፈጻጸም ኃላፊነት ያላቸው እነዚህ ኮሮች ከ Snapdragon 8 Gen 4 ጋር ይዋሃዳሉ፣ ይህም ሁለቱንም የአፈጻጸም ትርፍ እና የውጤታማነት ውጤቶች ያሳድጋል።
በዚህ እድገት ፣ በ Snapdragon SoCs እና Apple flagship chipsets መካከል ያለው ክፍተት በከፍተኛ ሁኔታ ሊዘጋ ይችላል ፣ ይህም Qualcomm በሞባይል ፕሮሰሰር ገበያ ውስጥ እንደ ጠንካራ ተፎካካሪ ያደርገዋል። ኢንደስትሪው የ Snapdragon 8 Gen 4ን መግቢያ በጉጉት ሲጠባበቅ፣ በ Snapdragon 8 Gen 3 የተነሱትን የውጤታማነት ስጋቶች ያስተካክላል ወይ የሚለው ወደፊት የሚታይ ይሆናል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. Snapdragon 8 Gen 3 ከቀዳሚው የበለጠ ኃይለኛ ነው?
በፍጹም። Snapdragon 8 Gen 3 ከቀድሞው የQualcomm ቺፕሴትስ አፈጻጸም ጋር የተያያዙ ግኝቶችን ያቀርባል። ይሁን እንጂ ይህ በውጤታማነት ወጪ ይመጣል.
2. Snapdragon 8 Gen 3 ከ Snapdragon 8 Gen 2 የበለጠ ኃይል ይበላል?
አዎ፣ Snapdragon 8 Gen 3 ከቀዳሚው ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ የኃይል ፍጆታ በአንድ ዋት ያሳያል። በ SPEC ቤንችማርክ ውስጥ በአማካይ 6.27 ዋት የኃይል ፍጆታ ይመዘግባል, Snapdragon 8 Gen 2 በአማካይ 4.9 ዋት አግኝቷል.
3. የ Snapdragon 8 Gen 3 የውጤታማነት ውጤቶች በተለያዩ ስማርትፎኖች ሊለያዩ ይችላሉ?
አዎ፣ የአንድሮይድ ኦሪጅናል ዕቃ አምራቾች (OEMs) Qualcomm SoCsን በተለየ መንገድ እንደሚያሳድጉ ማሰቡ ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ቺፕሴት የግምገማው ርዕሰ ጉዳይ ከሆነው Xiaomi 14 Pro በስተቀር በስማርትፎኖች ውስጥ የተለያዩ የውጤታማነት ውጤቶችን ሊያመጣ ይችላል።
4. ከመጪው Snapdragon 8 Gen 4 ምን ይጠበቃል?
Snapdragon 8 Gen 4 የ Snapdragon X Elite መድረክን በብጁ ኦርዮን ኮሮች በማሳየት ጉልህ የሆነ ማሻሻያ እንደሚደረግ ቃል ገብቷል። ለአስደናቂ የአፈጻጸም ግኝቶች ተጠያቂ የሆኑት እነዚህ ኮሮች የውጤታማነት ውጤቶችንም እንደሚያሻሽሉ ይጠበቃል። ይህ ልማት በ Snapdragon SoCs እና Apple flagship chipsets መካከል ያለውን ልዩነት ሊያጠብ ይችላል።