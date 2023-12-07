ወንድሞች፡ የሁለት ልጆች ታሪክ እንደገና ሰራ በስራው ላይ እንደሚገኝ ተነገረ

ማጠቃለያ:
የስታርብሪዝ እና የ505 ጨዋታዎች ታዋቂው Xbox 360 ጀብዱ ጨዋታ ብራዘርስ፡ የሁለት ልጆች ታሪክ ድጋሚ እያገኙ ሊሆን ይችላል የሚሉ ወሬዎች አሉ። ይፋዊ ማስታወቂያ ባይወጣም ታዋቂው የሊከር ባለሙያ ቢልቢል-ኩን ደጋፊዎቸ ምን አይነት ለውጦች እና ማሻሻያዎች ሊያመጡ እንደሚችሉ እንዲገምቱ ፍንጭ ሰጥተዋል። በሥነ ውበቱ፣ በትብብር ቁጥጥር ስርዓቱ እና በአስደሳች ታሪክ የተመሰገነው የመጀመሪያው ጨዋታ በተቺዎች እና በተጫዋቾች ዘንድ ተወዳጅ ነበር። ወሬው እውነት ከሆነ ጨዋታው በ Xbox Series X|S ላይ ከአዳዲስ ታዳሚዎች የታደሰ ትኩረት ሲያገኝ ማየት አስደሳች ይሆናል።
ኦሪጅናል ወንድሞች፡ የሁለት ልጆች ተረት ጨዋታ በስታርብሪዝ ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ በ360 በ Xbox 2013 ተለቋል፣ በመቀጠል በ2015 Xbox One ተለቀቀ። ተጫዋቾቹ ሁለቱንም ወንድሞች እና እህቶች በአንድ ጊዜ እያንዳንዱን አውራ ጣት በመጠቀም የሚቆጣጠሩበት ልዩ የጨዋታ ልምድ አቅርቧል። ጨዋታው በእንቆቅልሽ፣ በአለቃ ጦርነቶች እና በመድረክ ተግዳሮቶች የተሞላ፣ በአስደናቂ አለም ውስጥ ተጫዋቾችን ወስዷል።
ምንም እንኳን ስለ ዳግም መሰራቱ ትክክለኛ ዝርዝሮች በጣም ጥቂት ቢሆኑም ደጋፊዎቹ በግራፊክስ እና በጨዋታ መካኒኮች ላይ ማሻሻያዎች ይኖሩ እንደሆነ ለማወቅ ይጓጓሉ። በተጨማሪም፣ ለ Xbox 360 እና Xbox One ካሉት የስኬት ቁልል ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ለ Xbox Series X|S የጨዋታው ስሪት አዳዲስ ስኬቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ግምቶች አሉ።
ለበለጠ መረጃ ለበለጠ መረጃ 505 ጨዋታዎች በጂኦፍ ኪግሊ የጨዋታ ሽልማቶች 2023 ትርኢት ላይ ማስታወቂያ ሊሰጡ እንደሚችሉ ተገምቷል። እስከዚያው ድረስ፣ አድናቂዎች አሁንም በXbox ማከማቻ ላይ በሚገኙት ኦሪጅናል ስሪቶች መደሰት እና የሁለት ወንድማማቾች አስደናቂ ጀብዱ አስደናቂ ታሪክን መደሰት ይችላሉ።