የዊንዶውስ 11 ተጠቃሚዎች ጉዳዮችን ከቅርብ ጊዜ ማሻሻያ ጋር አጋጥሟቸዋል፡ የቡት ሉፕ እና የጠፉ አዶዎች

የዊንዶውስ 11 ተጠቃሚዎች በቅርብ የኖቬምበር ፕላስተር KB5032190 ችግር አጋጥሟቸዋል፣ በዚህም ምክንያት የማስነሻ ቀለበቶች እና የጠፉ አዶዎች። በነዚህ ጉዳዮች ብዙዎች ብስጭት ቢሰማቸውም ማይክሮሶፍት ችግሩን ለመፍታት እየሰራ ነው ተብሏል።
በተጠቃሚዎች የተዘገበው በጣም ከባድ ችግር የቡት ሉፕ ነው, በመጫን ሂደቱ ውስጥ ፒሲው ያለማቋረጥ ይወድቃል, ይህም ወደ ተደጋጋሚ ዳግም ማስነሳቶች ያመራል. በሬዲት ላይ ያለ አንድ ተጠቃሚ ማሻሻያውን ለመጫን ከሞከሩ በኋላ ማለቂያ የሌለው የማስነሻ ዑደት እንዳጋጠማቸው በመግለጽ ልምዳቸውን አካፍለዋል። በመጨረሻ ችግሩን ለመፍታት ወደ ሲስተም እነበረበት መልስ ወሰዱ። በተመሳሳዩ ተከታታይ ውስጥ ያሉ ሌሎች ተጠቃሚዎች ተመሳሳይ ችግሮችን ሪፖርት አድርገዋል፣ አንዳንዶች በዝማኔው ቅድመ እይታ ወቅትም የማስነሻ ቀለበቶች አጋጥሟቸዋል።
በተጨማሪም አንዳንድ የዊንዶውስ 11 ተጠቃሚዎች በተግባር አሞሌቸው ላይ የሚጠፉ አዶዎችን አስተውለዋል። በአንዳንድ አጋጣሚዎች አዶዎቹ ሙሉ በሙሉ ይጠፋሉ፣ ምንም እንኳን ባዶ ቦታ ላይ ጠቅ በማድረግ ተግባራዊነቱ ተደራሽ ቢሆንም። በሌሎች ሁኔታዎች፣ አዶዎች ተፈናቅለዋል፣ ይህም ጠቅ ሲደረግ ያልተፈለጉ ድርጊቶችን ያስከትላል።
ማይክሮሶፍት የአዶ ጉዳዩን አምኖ ተቀብሎ በካናሪ ቅድመ እይታ ዊንዶውስ 11 ውስጥ አስተካክሎታል ። ስለዚህ ፣ መፍትሄው በስርዓተ ክወናው በሚለቀቅበት ስሪት ውስጥ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።
የቡት ዑደቶችን በተመለከተ፣ የዚህ ችግር ሪፖርቶች ጥቂት ሲሆኑ፣ ለተጎዱ ተጠቃሚዎች አሁንም አስጨናቂ ሊሆን ይችላል። ሆኖም በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች ስርዓቱ ከበርካታ ያልተሳኩ ሙከራዎች በኋላ እራሱን ያስተካክላል, ተጠቃሚዎችን ወደ ዴስክቶፕ ይመልሳል. ይህ ቢሆንም፣ ተጠቃሚዎች አሁንም ዝመናውን በተሳካ ሁኔታ መጫን አይችሉም።
ማይክሮሶፍት በኖቬምበር ፕላስተር ላይ አንዳንድ የታወቁ ጉዳዮችን ገልጿል፣የዴስክቶፕ አዶ አሰላለፍ ላይ ያሉ ችግሮችን በበርካታ ማሳያዎች ላይ ገልጿል። ማይክሮሶፍት ኮፒሎትን ከተጎዱት ፒሲዎች ለጊዜው አስወግዶ በማስተካከል ላይ በንቃት እየሰራ ነው።
እነዚህ ጉዳዮች ለተጠቃሚዎች ተስፋ አስቆራጭ ሊሆኑ ቢችሉም፣ ማይክሮሶፍት ችግሮቹን እንደሚያውቅ እና የዊንዶውስ 11 ልምድን ለማሻሻል በንቃት እየፈታ መሆኑን ማወቁ አበረታች ነው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የቡት ሉፕ ምንድን ነው?
ቡት ሉፕ ኮምፒዩተሩ በሚነሳበት ጊዜ ያለማቋረጥ እንደገና የሚጀምርበት ሁኔታ ሲሆን ይህም ሙሉ በሙሉ እንዳይጀምር ወይም ዝማኔዎችን እንዳይጭን ያደርጋል።
2. በዊንዶውስ 11 የተግባር አሞሌ ላይ የሚጠፉ አዶዎችን እንዴት ማስተካከል እችላለሁ?
ማይክሮሶፍት በመፍትሔው ላይ በንቃት እየሰራ እያለ በቀኝ ጠቅ በማድረግ “የተግባር አሞሌ መቼቶችን” በመምረጥ እና “ዳግም አስጀምር” ቁልፍን ጠቅ በማድረግ የተግባር አሞሌውን እንደገና ለማስጀመር መሞከር ይችላሉ።
3. ችግር ያለበትን ፕላስተር ማራገፍ እችላለሁ?
አዎ፣ ወደ ቅንብሮች > ዊንዶውስ ዝመና > የዝማኔ ታሪክን ይመልከቱ > ዝመናዎችን አራግፍ በመሄድ ችግሩን ማራገፍ ይችላሉ። ዝመናውን KB5032190 ይፈልጉ እና "አራግፍ" ን ይምረጡ።