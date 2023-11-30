የቢቢሲ መሰረታዊ ለኤስዲኤል 2.0 ሁለገብነት መቀበል

ቢቢሲ ቤዚክ ሁልጊዜም ኃይለኛ የፕሮግራም አወጣጥ ቋንቋ ነው፣ በእንግሊዛውያን ትውልድ በኮድ ማስተዋወቅ እንደ መግቢያቸው የሚወደድ ነው። እ.ኤ.አ. በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ፣ BASIC ቋንቋዎችን በፈጠራ የሉፕ አወቃቀሮች እና በሚያስደንቅ ፍጥነት አብዮቷል። ሆኖም ቢቢሲ ቤዚክ ከዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጋር መላመድ እና አዳዲስ መድረኮችን በመድረስ በዝግመተ ለውጥ ቀጥሏል።
ዛሬ ባለው የተለያዩ ዲጂታል መልክዓ ምድሮች ውስጥ የሚለመልም የቋንቋ ስሪት የሆነው ቢቢሲ መሰረታዊ ለኤስዲኤል 2.0 (BBCSDL) ያስገቡ። ከ2015 ጀምሮ በሪቻርድ ራሰል የተገነባው BBCSDL ዊንዶውስ፣ x86 ሊኑክስ፣ ማክሮስ፣ Raspberry Pi's OS፣ አንድሮይድ እና አይኦኤስን ጨምሮ ሰፊ የመሳሪያ ስርዓቶችን ለመደገፍ ቀላል የDirectMedia Layer's OS abstractionን ይጠቀማል። ሌላው ቀርቶ በድር አሳሾች ውስጥ በWebAssembly በኩል ይሰራል፣ ይህም ኮድ ማድረግ የበይነመረብ ግንኙነት ላለው ለማንኛውም ሰው ተደራሽ ያደርገዋል።
የBBCSDL የቅርብ ጊዜ ልቀት፣ ስሪት 1.38a፣ ብዙ ጥገናዎችን እና ማሻሻያዎችን ያስተዋውቃል። በደህንነት ገደቦች ምክንያት በ iOS እና አሳሾች ላይ አንዳንድ ገደቦች ቢኖሩም፣ ይህ የፕላትፎርም ተሻጋሪ አስደናቂነት ወደር የለሽ ተኳኋኝነትን ይሰጣል። ምንም ሌላ ትግበራ ገንቢዎች ከግማሽ ደርዘን በሚበልጡ መድረኮች ያለችግር የሚሰሩ ፕሮግራሞችን እንዲጽፉ አይፈቅድም።
የቢቢሲ መሰረታዊ ለኤስዲኤል 2.0 ሁለገብነት ከሌሎች የቋንቋ አተገባበር የሚለየው በትክክል ነው። እንደ ራስል ገለጻ፣ የመድረክ ተሻጋሪ ምስክርነቱ ትልቁ ጥንካሬው ነው። እንደ ማትሪክስ ብራንዲ እና ቢቢሲ ቤዚክ ለዊንዶስ ያሉ አማራጮች ቢኖሩም BBCSDL ከባህላዊ ድንበሮች በመውጣት እና በተለያዩ ስርዓቶች ላይ ወጥ የሆነ ልምድን ለማቅረብ ባለው አቅም ይበልጣሉ።
የቢቢሲ ቤዚክ ዘላቂ ይግባኝ በማመቻቸት ብቻ ሳይሆን ለተጠቃሚ ምቹ ባህሪም ነው። እንደ አንዳንድ ዘመናዊ ቋንቋዎች፣ ቢቢሲ ቤዚክ የኮድ ዘይቤዎችን እና አገባቦችን ይቅር ባይ ነው፣ ይህም ለጀማሪዎች እና ተማሪዎች ምርጥ ምርጫ ያደርገዋል። ቢቢሲ ቤዚክ ለክፍተት እና አጋዥ የስህተት መልእክቶች ባለው መቻቻል ብዙ ጊዜ ከአገባብ ስህተቶች ጋር ተያይዘው የሚመጡትን ብስጭት ያስወግዳል።
ከቢቢሲ ቤዚክ በስተጀርባ ያሉት የፈጠራ አእምሮዎች ከዕድገቱ በላይ እንደሚዘልቁ ልብ ሊባል ይገባል። የቢቢሲ ማይክሮን በመንደፍ እና የ ARM ፕሮሰሰር አርክቴክቸርን ፈር ቀዳጅ በመሆን የምትታወቀው ሶፊ ዊልሰን የቢቢሲ መሰረታዊ አቅጣጫን በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውታለች። የዘመናዊው የቴክኖሎጂ ስነ-ምህዳር ዋነኛ አካል እንደመሆኑ መጠን አርኤም ህልውናውን በከፊል ከቢቢሲ ማይክሮ ጋር ተኳሃኝነትን በማስፈለጉ ከፍተኛ የአፈፃፀም እመርታ እያስገኘ ነው።
የቢቢሲ ቤዚክ ትሩፋት የዛሬውን የፕሮግራም አዘጋጆች ፍላጎት ለማሟላት በየጊዜው እየለመደ ይኖራል። በBBC Basic ለኤስዲኤል 2.0 እና ልዩ የመድረክ አቋራጭ ብቃቶቹ፣ ይህ በጊዜ የተከበረ ቋንቋ አዲስ ትውልድ ኮድ ፈላጊዎችን ማነሳሳቱን እና ማስተማርን ቀጥሏል።
በየጥ
BBC Basic ለኤስዲኤል 2.0 ምን አይነት መድረኮችን ይደግፋል?
BBC Basic ለኤስዲኤል 2.0 ዊንዶውስ፣ x86 ሊኑክስ፣ ማክኦኤስ፣ Raspberry Pi's OS፣ አንድሮይድ፣ አይኦኤስ እና የድር አሳሾችን በWebAssembly ጨምሮ ሰፊ የመሳሪያ ስርዓቶችን ይደግፋል።
BBC Basicን ለኤስዲኤል 2.0 ለመጠቀም ገደቦች አሉን?
ቢቢሲ ቤዚክ ለኤስዲኤል 2.0 በአብዛኛዎቹ የመሣሪያ ስርዓቶች ላይ ያለምንም እንከን ቢሰራም፣ በ iOS እና በተወሰኑ የድር አሳሾች በዘፈቀደ የኮድ አፈጻጸም ውስንነት የተነሳ አንዳንድ ገደቦች አሉ።
ለኤስዲኤል 2.0 ቢቢሲ መሰረታዊ የሚያደርገው ምንድን ነው?
BBC Basic ለኤስዲኤል 2.0 ከመድረክ ተሻጋሪ ተኳኋኝነት ተለይቶ ይታወቃል። ከሌሎች አተገባበር በተለየ ገንቢዎች ከግማሽ ደርዘን በላይ በሚሆኑ መድረኮች ላይ ያለ ማሻሻያ የሚሰሩ ፕሮግራሞችን መጻፍ ይችላሉ።
ለምንድን ነው BBC Basic ዛሬም ጠቃሚ የሆነው?
የBBC Basic ዘላቂ ጠቀሜታ ለተጠቃሚ ምቹ ተፈጥሮው፣ ለኮድ ቅጦች መቻቻል እና አገባብ ላይ ነው። ለጀማሪዎች እና ተማሪዎች በጣም ጥሩ ቋንቋ ሆኖ ይቆያል፣ ይህም የኮድ ፅንሰ-ሀሳቦችን ለመመርመር የይቅርታ አካባቢን ይሰጣል።