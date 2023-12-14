ፓወር ሳን ዲዬጎ ዓላማው SDG&Eን በሕዝብ ኃይል መተካት ነው።

በድፍረት እርምጃ፣ ፓወር ሳንዲያጎ የሳንዲያጎ ጋዝ እና ኤሌትሪክ (ኤስዲጂ እና ኢ) በህዝብ ሃይል አካል የሚተካውን በ80,000 ድምጽ መስጫ ላይ ልኬት ለማስቀመጥ ከ2024 በላይ ፊርማዎችን ለመሰብሰብ ተነሳሽነት ጀምሯል። በግለሰብ ልገሳ የተደገፈው ዘመቻ የሳንዲያጎ ነዋሪዎችን የሚጠቅም የኃይል ማዘጋጃ ቤት ለመፍጠር ይፈልጋል።
የዚህ ተነሳሽነት ዋና ተነሳሽነት አንዱ የኤሌክትሪክ ወጪን መቀነስ ነው. ፓወር ሳን ዲዬጎ እንደሚያረጋግጠው ልኬቱ ካለፈ፣ ሳን ዲዬጋንስ ወዲያውኑ በኤሌክትሪክ ሂሳባቸው ላይ የ20% ቅናሽ እንደሚያገኝ ተናግሯል። ይህ የይገባኛል ጥያቄ የተመሰረተው አሁን ያለው ስርዓት ተበላሽቷል፣ ኤስዲጂ እና ኢ በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛው ተመኖች አሉት።
የኤስዲጂ እና ኢ የውጭ እና ኦፕሬሽን ድጋፍ ከፍተኛ ምክትል ፕሬዝዳንት ስኮት ክሪደር የኤሌክትሪክን ሃላፊነት በህዝብ ሃይል አካል እጅ ውስጥ ማስገባት አስተማማኝ ያልሆነ ፍርግርግ ሊያስከትል እንደሚችል ያስጠነቅቃል። ሰደድ እሳትን መቋቋም በሚችል መሰረተ ልማት ላይ ኢንቨስት ለማድረግ አሁን ያለው የኤስዲጂ እና ኢ ምጣኔ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።
ሆኖም፣ ፓወር ሳንዲያጎ የሕዝብ ኃይል ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ጽንሰ-ሐሳብ አለመሆኑን በመቃወም እንደ ሳክራሜንቶ ያሉ ከተሞች በዚህ ሞዴል በተሳካ ሁኔታ ይሠራሉ። ተልእኳቸውን ዝቅ ለማድረግ ብቻ ሳይሆን የታዳሽ ሃይልን በተለይም የፀሃይ ሃይል ምርትን ለመጨመር ተልእኳቸውን ያጎላሉ።
በንቅናቄው ግንባር ቀደም በግቢው ውስጥ ለህዝብ ስልጣን ሀላፊነቱን እየመራ ያለው የዩሲ ሳንዲያጎ ተማሪ ማክስዌል ሊዮን ነው። በቅርቡ የ400 ዶላር የኤሌክትሪክ ክፍያ ደረሰኝ የተቀበለው ሊዮንስ ወጪው እየጨመረ መሄዱ እና የቅሪተ አካል ነዳጅ ጥገኛ የአካባቢ ተፅእኖ ያሳስበዋል። በታዳሽ ሃይል የሚንቀሳቀስ ቤት ባለቤት መሆን በህይወት ዘመናቸው የማይደረስ መስሎ በቁጭት ይናገራል።
የኤስዲጂ እና ኢ ክሪደር 60% የሚጠጋው የፍጆታ ሃይል ቀድሞውንም ከታዳሽ የሃይል ምንጮች የተገኘ መሆኑን ያረጋግጣል። ነገር ግን ፓወር ሳንዲያጎ ከከተማ ውጭ ባሉ ማስተላለፊያ መስመሮች ላይ ከመተማመን ይልቅ ታዳሽ ሃይል በብዛት በብዛት እንዲመረት ለማድረግ ያለመ ነው።
ሁለቱም ወገኖች የሳንዲያጎ የሃይል አቅርቦት የወደፊት እጣ ፈንታ ከፍተኛ ፍቅር ስላላቸው የህዝብ ሃይል ጉዳይ በከተማው ውስጥ ያለውን እያንዳንዱን ነዋሪ የሚነካ ክርክር አስነስቷል።