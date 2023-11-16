በባስ ፕሮ ሱቆች ቅድመ-ጥቁር አርብ ሽያጭ ላይ በውጪ ስጦታዎች ላይ አስደናቂ ቅናሾች

ለቤት ውጭ-አፍቃሪ ጓደኞችዎ እና ቤተሰብዎ ትክክለኛውን ስጦታ ይፈልጋሉ? Bass Pro Shops እንደ ጋርሚን፣ሀይድሮ ፍላስክ፣ኦስፕሪይ፣እና ሌሎችም ባሉ ታዋቂ ብራንዶች ላይ በሚያደርጋቸው ቀደምት ቅናሾች የበዓል ግብይትዎን ቀላል ለማድረግ እዚህ አለ። ለእርስዎ ብቻ የተመረጡትን እነዚህን አስደናቂ የቅድመ-ጥቁር አርብ ስምምነቶችን በመመልከት ለስጦታ ሰጭው ወቅት ይዘጋጁ።
የስጦታ ሀሳቦች
– Garmin inReach Mini 2 Satellite Communicator፡ አሁን የ100 ዶላር ቅናሽ! የሚወዷቸው ሰዎች ከአገልግሎት ውጪ ቢሆኑም እንኳ እንደተገናኙ ያቆዩዋቸው። ይህ የታመቀ የሳተላይት መልእክተኛ ከጋርሚን ጨዋታ ለዋጭ ነው። ስለ አስደናቂ ባህሪያቱ የበለጠ ለማወቅ በ inReach Mini 2 ላይ ያለንን ዝርዝር ግምገማ እንዳያመልጥዎ።
- Garmin inReach Messenger: $ 50 ይቆጥቡ! ለኋላ አገር መልእክት ረዘም ያለ የባትሪ ዕድሜ ይለማመዱ። ይህ ለቤት ውጭ ወዳጆች የግድ መሆን ያለበት ለምን እንደሆነ ለማየት የእኛን ግምገማ ይመልከቱ።
– Garmin inReach Mini Handheld GPS Satellite Communicator: በ$120 ቅናሽ ይደሰቱ! ይህ በእጅ የሚይዘው የጂፒኤስ ኮሙዩኒኬተር የሚወዷቸውን ሰዎች ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ከቤት ውጭ ጀብዱዎች ጋር እንዲገናኙ ያደርጋቸዋል። ስለ ችሎታዎቹ የበለጠ ይረዱ።
- Osprey Ariel 55 ቦርሳ ለሴቶች፡ የ25% ቅናሽ ያግኙ! በተለይ ለሴቶች የተዘጋጀ ምቹ እና ዘላቂ የሆነ ቦርሳ. ይህ ስምምነት ከመጥፋቱ በፊት ፍጠን እና ያዝ።
የበጀት ስጦታዎች፡-
- Rumpl Original Puffy የውጪ ብርድ ልብስ: 20% ይቆጥቡ! በዚህ ቀላል ክብደት እና ሊታሸግ በሚችል ብርድ ልብስ በካምፕ ጉዞዎች ወቅት ሞቃት እና ምቹ ይሁኑ።
- ሃይድሮ ፍላስክ 20-oz. ሰፊ የአፍ ውሃ ጠርሙስ፡ በ23% ቅናሽ ይደሰቱ! በዚህ ከፍተኛ ጥራት ባለው የውሃ ጠርሙስ መጠጥዎን ለሰዓታት ቀዝቃዛ ወይም ሙቅ ያድርጉት።
- የባህር ወደ ትልቅ ወንዝ ደረቅ ቦርሳ አሁን 23% ቅናሽ! በዚህ ረጅም ደረቅ ቦርሳ ከባህር እስከ ሰሚት ማርሽዎን ከውሃ እና እርጥበት ይጠብቁ።
- BioLite Charge PD USB-C Powerbank: 37% ይቆጥቡ! በጉዞ ላይ ሳሉ መሳሪያዎችዎን ለመሙላት ፍጹም በሆነ በዚህ ተንቀሳቃሽ የኃይል ባንክ ባትሪዎ እንደገና አያልቅብዎ።
– YETI Rambler 16-ounce Stackable Pint with MagSlider Lid፡ በ25% ቅናሽ ይደሰቱ! በዚህ የተከለለ የፒን መስታወት መጠጦችዎን በሚመች የሙቀት መጠን ያቆዩት።
- YETI Rambler 14-oz ማግ ስሊደር ክዳን ያለው፡ 20% ቅናሽ ያግኙ! በሄዱበት ቦታ የሚወዷቸውን ትኩስ መጠጦች ይጠጡ።
የማከማቻ ዕቃዎች;
– የቤን 30% የ DEET ምልክት እና ፀረ-ተባይ ማጥፊያዎች፡ 28% ይቆጥቡ! እነዚህን ምቹ እና ውጤታማ ነፍሳትን የሚከላከሉ መጥረጊያዎችን በመጠቀም መጥፎ ስህተቶችን ያስወግዱ።
- ባህር እስከ X-Mug ሊሰበሰብ የሚችል የካምፕ ሙግ፡ አሁን 28% ቅናሽ! ለካምፕ ጉዞዎች ምርጥ በሆነው በዚህ የታመቀ እና ሊሰበሰብ በሚችል ኩባያ ውስጥ በሞቀ መጠጦችዎ ይደሰቱ።
- የምድረ በዳ እጥበት ላይ ለመድረስ ባህር: በ 40% ቅናሽ ይደሰቱ! በዚህ የብዝሃ-ዓላማ ማጠቢያ እራስዎን ንፁህ እና ትኩስ ያድርጉት።
- Rumpl Everywhere ፎጣ: 20% ይቆጥቡ! ለቤት ውጭ ጀብዱዎች ተስማሚ በሆነው በዚህ ሁለገብ እና ቀላል ክብደት ያለው ፎጣ በፍጥነት ማድረቅ።
በBas Pro Shops ቅድመ-ጥቁር ዓርብ ሽያጭ ላይ እነዚህን ድንቅ ስምምነቶች እንዳያመልጥዎት። ለመተኛት ስርዓቶች እና የካምፕ ማርሽ ተጨማሪ የስጦታ አማራጮችን ያግኙ ይህም በዝርዝሮችዎ ውስጥ ያለ ማንኛውም የውጭ ወዳጆችን ያስደስታል።