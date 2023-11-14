ባንዳይ ናምኮ ከኔንቲዶ ጋር ለአዲስ ጨዋታ ፕሮጄክቶች መተባበርን አስታወቀ

ታዋቂው የጨዋታ ልማት ኩባንያ ባንዳይ ናምኮ አዲሱን የውስጥ ልማት ስቱዲዮዎችን፣ ስቱዲዮ 2 እና ስቱዲዮ ኤስን መስራቱን በቅርቡ ይፋ አድርጓል።
ስቱዲዮ 2 እና ስቱዲዮ ኤስ ቡድን ለኔንቲዶ በተለያዩ የተሰጡ ፕሮጀክቶች ላይ በመስራት ብቃታቸውን አሳይተዋል። እንደ Super Smash Bros Ultimate፣ Mario Kart 8 እና Arms ያሉ በጣም የተደነቁ የኒንቴንዶ ቀይር ጨዋታዎችን ጨምሮ ምስጋናዎች በማግኘት ይህ ትብብር በዓለም ዙሪያ ያሉ ተጫዋቾችን የሚማርኩ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ርዕሶች እንደሚያመጣ ቃል ገብቷል።
ባንዲ ናምኮ በስቱዲዮው ድረ-ገጽ ላይ በሰጡት መግለጫ አለም አቀፍ ደረጃ ያላቸውን የጨዋታ ልምዶችን ለማቅረብ ያላቸውን ቁርጠኝነት አጉልተዋል። በጥራት ደረጃ የማይደራደር የባለሞያ ቡድናቸው ከአለም አቀፍ ደረጃ በላይ የሆኑ ጨዋታዎችን መፍጠር እንደሚቀጥል አፅንኦት ሰጥተዋል።
በተጨማሪም ባንዲ ናምኮ በልማት ቡድናቸው ልዩነት ላይ ብርሃን ፈነጠቀ። በስቱዲዮ 152 እና በስቱዲዮ ኤስ ከሚሰሩ 2 ጎበዝ ግለሰቦች መካከል 32% ያህሉ አዲስ የተመረቁ ገንቢዎች ናቸው። ስቱዲዮዎቹ የሥርዓተ-ፆታ ልዩነትን በማጎልበት ራሳቸውን ይኮራሉ፣ ከገንቢዎቻቸው 22% ሴቶች እና 78% ወንዶች ናቸው።
ከእነዚህ አስደሳች እድገቶች ጎን ለጎን ባንዳይ ናምኮ በቅርቡ በለንደን ውስጥ አዲስ ሱቅ በመክፈት የንግድ ሥራውን አስፋፋ። ይህ ስልታዊ እርምጃ ኩባንያው ከደጋፊዎቻቸው ጋር ለመተሳሰር እና ከሚወዷቸው ጨዋታዎች ጋር የጠበቀ ግንኙነት ለመፍጠር ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
በየጥ
1. ስቱዲዮ 2 እና ስቱዲዮ ኤስ ምንድን ናቸው?
ስቱዲዮ 2 እና ስቱዲዮ ኤስ በባንዲ ናምኮ የተመሰረቱ የውስጥ ልማት ስቱዲዮዎች ናቸው። እንደ Super Smash Bros Ultimate እና Mario Kart 8 ያሉ ታዋቂ ርዕሶችን ጨምሮ በተለያዩ የጨዋታ ፕሮጄክቶች ላይ ከኔንቲዶ ጋር ተባብረዋል ።
2. ባንዲ ናምኮ ለጥራት ያለው ቁርጠኝነት ምንድን ነው?
ባንዲ ናምኮ አለምአቀፍ ደረጃዎችን የሚያሟሉ እና የሚበልጡ የጨዋታ ልምዶችን በማቅረብ እራሱን ይኮራል። በስቱዲዮ 2 እና ስቱዲዮ ኤስ ያሉት የባለሙያዎች ቡድናቸው ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ርዕሶች ለመፍጠር ቁርጠኛ ነው።
3. በስቱዲዮ 2 እና በስቱዲዮ ኤስ ያለው የልማት ቡድን ምን ያህል የተለያየ ነው?
በስቱዲዮ 2 እና ስቱዲዮ ኤስ ያለው የልማት ቡድን 152 ግለሰቦችን ያቀፈ ነው። ከእነዚህም መካከል 32 በመቶው አዲስ ተመራቂዎች ሲሆኑ በሥርዓተ-ፆታ ልዩነት ላይ ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ሲሆን 22% ሴት አልሚዎች እና 78% ወንድ አልሚዎች ናቸው.
4. ባንዲ ናምኮ በቅርቡ አዲስ ሱቅ የከፈተው የት ነው?
ባንዳይ ናምኮ ለንደን ውስጥ አዲስ ሱቅ በመክፈት የንግድ ስራውን አስፋፍቷል፣ ይህም ደጋፊዎች ከሚወዷቸው ጨዋታዎች ጋር የጠበቀ ግንኙነት እንዲኖራቸው አድርጓል።