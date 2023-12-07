ርዕስ፡ አዲስ RA Lutz አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የወደፊት ትምህርትን ይቀበላል

ማጠቃለያ፡ የባልድዊን-ኋይትሆል ትምህርት ቤት ዲስትሪክት RA Lutz አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ለመክፈት ተዘጋጅቷል፣የተለያዩ የተማሪ ህዝቦቿን ፍላጎቶች ለማሟላት የተነደፈ ዘመናዊ ተቋም። ሱፐርኢንቴንደንት ራንዲ ሉትዝ ለወደፊቱ ተማሪዎች መዘጋጀት የትምህርት አዝማሚያዎችን ለመለወጥ የሚያስችል ተለዋዋጭ ቦታ እንደሚፈልግ ያምናል. ከ1,000ኛ እስከ 3ኛ ክፍል ያሉ ከ5 በላይ ተማሪዎችን የማስተናገድ አቅም ያለው ህንፃው ለትልቅ ቡድን ትምህርት፣ ለሥነ ጥበብ ክፍሎች እና ለሰሪ የሚጠቅም ቴክኖሎጂ የታጠቁ ቦታዎችን ይዟል። ትምህርት ቤቱ አውቶማቲክ የመቆለፍ በሮች እና በእያንዳንዱ ፎቅ ላይ የእጅ መታጠቢያ ጣቢያዎችን ስለሚያካትት ደህንነት እና ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች ናቸው። የሁለቱም ተማሪዎች እና አስተማሪዎች ምላሽ እጅግ በጣም ጥሩ ነበር ፣ ብዙዎች ለአዲሱ ተቋም ደስታቸውን እና ምስጋናቸውን እየገለጹ ነው።
-
አዲስ የተገነባው የ RA Lutz አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የወደፊት የትምህርት ዕድልን ለመቀበል ያለመ ታላቅ ጥረት ነው። ሱፐርኢንቴንደንት ራንዲ ሉትስ ልቡን እና ነፍሱን በፕሮጀክቱ ውስጥ አፍስሷል፣ እና ቁርጠኝነት ከባልድዊን-ኋይትሆል ትምህርት ቤት ዲስትሪክት በመቶዎች የሚቆጠሩ የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች አዲሱን ትምህርት ቤታቸውን በድብቅ ሲመለከቱት ፍሬያማ ሆኗል። የመክፈቻው ይፋዊ የመክፈቻ መርሃ ግብር ተማሪዎቹ ከክረምት ዕረፍት በጥር 8 እንዲመለሱ ታቅዶላቸዋል።
ትምህርት ቤቱን በመንደፍ፣ ዲስትሪክቱ በመጨረሻ አዲስ ሕንፃ ለመፍጠር ከመወሰኑ በፊት ወደ 13 የሚጠጉ አማራጮችን ተመልክቷል። ግቡ በሚቀጥሉት አምስት ወይም ሃምሳ አመታት ውስጥ የትምህርት አዝማሚያዎችን በመቀየር ለመለማመድ እና ለመሻሻል ምቹ የሆነ ቦታን በመገንባት ለወደፊት ተማሪዎች መዘጋጀት ነበር። ሱፐርኢንቴንደንት ሉትዝ ይህ ወደፊት የማሰብ አካሄድ ተማሪዎች የሚቻለውን ትምህርት እንዲያገኙ ለማድረግ ወሳኝ እንደሆነ ያምናል።
አዲሱ የRA Lutz አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከ1,000 በላይ ከ3ኛ እስከ 5ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን የተለያዩ ፍላጎቶችን እና ልዩ ልዩ የክህሎት ስብስቦችን ለማስተናገድ ታጥቋል። ህንፃው ለትልቅ ቡድን ትምህርት የተሰጡ ቦታዎችን ይዟል፣ ይህም መምህራን ከተማሪዎች ጋር በይነተገናኝ ደረጃ እንዲሳተፉ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም፣ የጥበብ ክፍል እና በደንብ የታጠቀ የሰሪ ቦታ ከ3-ዲ አታሚዎች እና ሌዘር መቅረጫዎች ለተማሪዎች ለፈጠራ እና ለፈጠራ ሰፊ እድሎች ይሰጣሉ።
ደህንነት እና ደህንነት በአዲሱ ትምህርት ቤት ዲዛይን ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች ናቸው። አውቶማቲክ የመቆለፍ በሮች ለአስተማሪዎች የአእምሮ ሰላም ይሰጣሉ በእያንዳንዱ ፎቅ ላይ የእጅ መታጠቢያ ጣቢያዎች ንፅህናን እና ንፅህናን ያበረታታሉ። በእንቅስቃሴ ዳሳሽ ቁጥጥር የሚደረግባቸው መብራቶች አጠቃቀም ለአካባቢ ተስማሚ አቀራረብን ብቻ ሳይሆን ወጪን ለመቀነስ ይረዳል.
የሁለቱም ተማሪዎች እና አስተማሪዎች ምላሾች በጣም አወንታዊ ናቸው። ሱፐርኢንቴንደንት ሉትዝ ደስታውን እና ምስጋናውን ገልጿል፣ መምህራን ለረጅም ጊዜ ሲጠብቁት የነበረው ህልማቸው እውን መሆኑን ሲያዩ እንዴት የደስታ እንባ እንዳፈሰሱ ተናግሯል። የዓመታት ልፋትና ቆራጥነት ፍጻሜ በዋጋ ሊተመን የማይችል ውጤት ፈጥሯል፡ ተማሪዎችን ለወደፊት ፈተናዎችና እድሎች የሚያዘጋጅ ዘመናዊ የትምህርት ተቋም።