የባልዱር በር 3 አዲስ የ Xbox የተለቀቀበት ቀን ተገለጠ

ላሪያን ስቱዲዮ በ Xbox Series X|S ላይ የባልዱር በር 3 የሚለቀቅበት ቀን በ2023 በጨዋታ ሽልማት እንደሚገለጥ ስቱዲዮው አስታውቋል። ይህ አስደሳች ዜና የሚመጣው የዚህ ወሳኝ አድናቆት ያለው RPG መምጣትን በጉጉት ለሚጠባበቁ የ Xbox ተጫዋቾች የእንኳን ደህና መጣችሁ ዝማኔ ነው።

የባልዱር በር 3 መጀመሪያ ላይ ለፒሲ እና PS5 ከጥቂት ወራት በፊት ተጀመረ፣ ነገር ግን የ Xbox ስሪት በ Series S ኮንሶል ላይ በቴክኒካዊ ችግሮች ምክንያት አንዳንድ እንቅፋቶችን አጋጥሞታል። የማይክሮሶፍት ፖሊሲ በሁሉም የXbox Series X|S ስሪቶች ላይ የጨዋታ ባህሪን እኩልነት ማረጋገጥ ነው፣ነገር ግን ለባልዱር በር 3 የተለየ ተደረገ።የS Series S ስሪት የተከፈለ ስክሪን ተግባርን አይደግፍም፣የተከታታይ X እትም ግን ይህን ባህሪ ይዞ ይቆያል።

ላሪያን ስቱዲዮ አድናቂዎችን ያረጋገጠላቸው የXbox ስሪት በ2023 መገባደጃ ላይ ይለቀቃል ብለው እንደሚጠብቁ እና በታኅሣሥ ዙሪያ ልክ በእቅዱ መሠረት ሁሉም ነገር ያለችግር እየሄደ ያለ ይመስላል።

በተጨማሪም ላሪያን ስቱዲዮ በ Divinity: Original Sin series ውስጥ ሌላ ክፍል ሊኖር እንደሚችል ፍንጭ ሰጥቷል ነገር ግን ቀጣዩ ፕሮጄክታቸው ላይሆን እንደሚችል አብራርተዋል። ወደፊት ጥረቶች ቢያደርጉም የባልዱር በር 3ን ማጠናቀቅ ተቀዳሚ ተግባራቸው ሆኖ ቀጥሏል።

ለዲሴምበር 2023 የታቀደው የጨዋታ ሽልማቶች 7፣ በዓለም ዙሪያ ላሉ ተጫዋቾች አስደሳች ክስተት እንደሚሆን ቃል ገብቷል። ባልዱር በር 3 ለታላቁ የአመቱ ምርጥ ጨዋታ በእጩነት ቀርቧል፣ እንደ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom፣ Marvel's Spider-Man 2፣ Resident Evil 4 Remake፣ Super Mario Bros. Wonder እና Alan ከመሳሰሉት ከፍተኛ አድናቆት ያላቸው አርእስቶች ጋር። መቀስቀስ 2.

በ IGN ባደረገው ግምገማ የባልዱር በር 3 ለCRPGs እንደ አዲስ መለኪያ ተወድሷል፣ ታክቲካል ፍልሚያውን፣አስደሳች ታሪኩን፣ በደንብ የተሰሩ ገፀ-ባህሪያትን፣ መሳጭ አለምን እና የሚክስ አሰሳን አወድሷል።

ለበለጠ ማሻሻያ እና የጨዋታ ኢንደስትሪ ግንዛቤዎች፣ እንደ Insider፣ Kotaku፣ NPR እና Variety ላሉ ህትመቶች አስተዋጽዖ ያበረከተውን ልምድ ያለው የፍሪላንስ ጸሐፊ ጆርጅ ያንግ መከተል ይችላሉ።

በየጥ

የባልዱር በር 3 መቼ ነው በ Xbox Series X|S ላይ የሚለቀቀው?

የባልዱር ጌት 3 የ Xbox ስሪት ትክክለኛ የተለቀቀበት ቀን በጨዋታ ሽልማቶች 2023 ላይ ይገለጣል። ጨዋታው ለታህሳስ መልቀቅ መርሐግብር ተይዞለታል።

የባልዱር ጌት 3 የ Xbox Series S ስሪት የተከፈለ ስክሪን ይደግፋል?

አይ፣ የባልዱር በር 3 የ Xbox Series S ስሪት የተከፈለ ስክሪን ተግባርን አይደግፍም። የሴሪ ኤክስ ስሪት ብቻ ይህን ባህሪ ይኖረዋል።

ሌላ መለኮትነት፡ ኦሪጅናል የኃጢአት ጨዋታ ዕድል አለ?

ላሪያን ስቱዲዮ በዲቪኒቲ፡ ኦሪጅናል ሲን ተከታታዮች ውስጥ ሌላ ክፍያ ሊኖር እንደሚችል ፍንጭ ቢሰጥም፣ ቀጣዩ ፕሮጄክታቸው ላይሆን ይችላል። ስቱዲዮው የባልዱር በር 3ን በማጠናቀቅ ላይ ያተኩራል።

በ2023 በጨዋታ ሽልማቶች ለአመቱ ምርጥ ጨዋታ የታጩት ሌሎች ጨዋታዎች የትኞቹ ናቸው?

ከባልዱር በር 3 ጎን ለጎን የአመቱ ምርጥ ጨዋታ እጩዎች የዜልዳ አፈ ታሪክ፡ የመንግስቱ እንባ፣ የማርቨል ስፓይደር-ሰው 2፣ የነዋሪ ክፋት 4 ሪሜክ፣ ሱፐር ማሪዮ ብሮስ ዎንደር እና አላን ዋክ 2 ይገኙበታል።