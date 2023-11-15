የባልዱርን በር 3 በማስተዋወቅ ላይ፡ ወደ Xbox የሚደረግ ጉዞ

ከማይክሮሶፍት ጋር አንዳንድ የእውቅና ማረጋገጫ ፈተናዎችን ካጋጠመው በኋላ፣ ላሪያን ስቱዲዮ ለታዋቂው Dungeons እና Dragons-based role-play game, Baldur's Gate 3 ደጋፊዎች አስደሳች ዜና አለው። ጨዋታው በታኅሣሥ Xbox ኮንሶሎች ላይ ለመልቀቅ “በመንገዱ ላይ ነው”፣ ጥቂቶቹ ብቻ ናቸው። ኦገስት 3 ላይ ከመጀመሪያው ከተለቀቀ ወራት በኋላ። የተወሰነው የተለቀቀበት ቀን በሚቀጥለው ወር በጨዋታ ሽልማቶች ወቅት ይፋ ይሆናል።
የባልዱር በር 3ን ወደ Xbox Series X/S የማምጣት መንገድ ያለ እንቅፋት አልነበረም። መጀመሪያ ላይ የS Series S የሃርድዌር ውሱንነቶች የጨዋታውን የተከፈለ ስክሪን ትብብር ባህሪን በመተግበር ላይ ችግር ፈጥረዋል፣ የባህሪ እኩልነት በሁለቱም Xbox Series ኮንሶሎች ላይ አስፈላጊ ነው። ነገር ግን፣ የላሪያን መስራች ስዌን ቪንኬ እና የ Xbox ኃላፊ ፊል ስፔንሰር መካከል ውጤታማ ውይይት ካደረጉ በኋላ፣ ውሳኔ ላይ ደርሷል። ባልዱር በር 3 የ Xbox መድረክን በእውነት ያከብራል፣ ነገር ግን ያለ የተከፈለ ማያ ገጽ በ Series S ላይ።
በኖቬምበር 15፣ ላሪያን ስቱዲዮ በX/Twitter መለያቸው የባልዱር በር 3 ቃል በገባለት መሰረት አሁንም ለታህሳስ ልቀት ቀጠሮ መያዙን አረጋግጧል። ገንቢዎቹ የታህሳስ መልቀቂያ መስኮትን አጠናክረውታል እና ትክክለኛውን የተለቀቀበት ቀን በአለም ፕሪሚየር የፊልም ማስታወቂያ በጨዋታ ሽልማቶች በኩል ያሳያሉ።
የጨዋታ ሽልማቶች ዲሴምበር 7 በሚጀመረው የባልዱር በር 3 አድናቂዎች የአመቱ ምርጥ ጨዋታ አሸናፊ ማስታወቂያ ብቻ ሳይሆን በጉጉት የሚጠብቁት የላሪያን ስቱዲዮ ከፍተኛ አድናቆት የተቸረው turn-based RPG በ Xbox Series X/S ላይ።
የባልዱር በር 3 ከሁለቱም ተቺዎች እና አድናቂዎች ከፍተኛ ትኩረት እና አድናቆትን አትርፏል። የጨዋታው ስኬት ወደ ማራቶን ሩጫዎች ፈጣን ሩጫ እና አልፎ ተርፎም ለአስደናቂ ስኬት ልዩ ምድቦች እንዲፈጠሩ አድርጓል። መሳጭ አጨዋወቱ እና አጓጊ የታሪክ መስመር ባልዱር በር 3ን በድል ለተመሠረተው RPG ዘውግ በድል አድራጊነት አጽንቶታል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ባልዱር በር 3 በ Xbox ኮንሶሎች ላይ መቼ ነው የሚለቀቀው?
ልዩ የባልዱር በር 3 በ Xbox ላይ የሚለቀቅበት ቀን በታህሳስ ወር በጨዋታ ሽልማቶች ወቅት ይገለጻል።
2. ጨዋታው በXbox Series S ላይ የተከፈለ ስክሪን ትብብር ለምን አይሰራም?
በሴሪ ኤስ ሃርድዌር ቴክኒካዊ ውሱንነቶች ምክንያት፣ ላሪያን ስቱዲዮ በሁለቱም የXbox Series ኮንሶሎች ላይ የባህሪ እኩልነትን ለመጠበቅ በዚያ ልዩ ኮንሶል ላይ የተከፈለ ማያ ገጽ ትብብርን መተው ነበረበት።
3. ባልዱር በር 3 ለየትኛውም ሽልማት ታጭቷል?
አዎ፣ ባልዱር በር 3 በጨዋታ ሽልማቶች ለታዋቂው የአመቱ ምርጥ ጨዋታ ዋንጫ እጩዎች መካከል አንዱ ነው።
4. ባልዱር በር 3 በ RPG ዘውግ ውስጥ ጎልቶ እንዲታይ የሚያደርገው ምንድን ነው?
የባልዱር በር 3 መሳጭ አጨዋወት፣ ማራኪ የታሪክ መስመር እና የ Dungeons & Dragons ዩኒቨርስን ወደ ዘመናዊ የቪዲዮ ጨዋታ ልምድ በማዋሃዱ አድናቆትን አትርፏል።
(ምንጭ፡ N/A)