በፖርት ሴንት ሉሲ ጀልባ ራምፕ ላይ የደረሰ አሳዛኝ ክስተት

በውሃ ላይ አንድ ቀን ሲዝናኑ, ማንም የሚፈልገው የመጨረሻው ነገር ተሽከርካሪው ያልተጠበቀ መስመጥ ነው. እንደ አለመታደል ሆኖ፣ በፖርት ሴንት ሉሲ በሚገኘው በC-24 Canal Park ውስጥ አንድ ያልታደለች ጀልባ ተሳፋሪ ያጋጠመው ነው።
ተከታታይ ፎቶዎች ጥቁር 2012 Chevrolet Silverado በጣም በጀልባ ማስጀመሪያ መወጣጫ ላይ ተንሸራቶ ወደ ውሃው ውስጥ ሲገባ አስደንጋጭውን ጊዜ ያዙ። የጭነት መኪናው ብዙም ሳይቆይ ሙሉ በሙሉ ሰምጦ ከጨለመው ጥልቀት ማውጣት ነበረበት።
ደስ የሚለው ነገር በዚህ ክስተት ማንም አልተጎዳም እና ባለስልጣናት ጉዳዩን በፍጥነት ፈቱት። ነገር ግን፣ በከፊል በውኃ ውስጥ የተዘፈቀው የፒክ አፕ መኪና ምስሎች እጅግ በጣም ማራኪ እና ረጋ ባሉ አካባቢዎች እንኳን ሳይቀር ሊከሰቱ የሚችሉ ያልተጠበቁ አደጋዎችን ለማስታወስ ያገለግላሉ።
በውሃ ላይ የሚውሉ ቀናቶች ብዙውን ጊዜ የሚከበሩ እና የሚከበሩት ከቢሮ ህይወት ብቻ ለማምለጥ ነው። "በውሃ ላይ መጥፎ ቀን በቢሮ ውስጥ ካለ ጥሩ ቀን ይሻላል" የሚለው አባባል ከብዙ ተፈጥሮ ወዳዶች እና ጀብዱ ፈላጊዎች ጋር ያስተጋባል። ነገር ግን፣ በፖርት ሴንት ሉሲ የደረሰው አሳዛኝ ክስተት እጅግ በጣም ምቹ ያልሆኑ አካባቢዎች እንኳን ከአደጋ ነፃ እንዳልሆኑ እንደ ትልቅ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል።
በውሃ ላይ መገኘት የሚሰጠውን ደስታ እና ነፃነት መቀበል አስፈላጊ ቢሆንም፣ ለደህንነት ቅድሚያ መስጠት እና አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግም አስፈላጊ ነው። ይህ ክስተት በጀልባ መወጣጫዎች ላይ ትክክለኛ የተሽከርካሪ አያያዝ አስፈላጊነትን ያጎላል ፣ ተሽከርካሪዎች ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ የቆሙ መሆናቸውን እና የማስጀመሪያ ሂደቶች በከፍተኛ ጥንቃቄ መከናወን አለባቸው።
ለማጠቃለል ያህል፣ እንደ ጀልባ ተሳፋሪዎች፣ በውሃ ላይ የሚያሳልፈው ቀን በደስታ፣ በመረጋጋት እና በመደሰት መሞላት እንዳለበት እናስታውስ። አደጋዎች ሊከሰቱ ቢችሉም, ንቁ አስተሳሰብን መጠበቅ እና የደህንነት መመሪያዎችን ማክበር የማይረሱ ቀናቶቻችን በውሃ ላይ አዎንታዊ እና ከተጠበቀው የውኃ መጥለቅለቅ የፀዱ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ይረዳል.