ፋብልድ የፑንት ምድር፡ የጥንቷ ግብፅ ንግድን ከዝንጀሮዎች ጋር መከታተል

የጥንት ግብፃውያን ዝንጀሮዎችን ይማርካቸው ነበር፣ ብዙ ጊዜ ባቢ እና ቶት ከሚባሉ አማልክት ጋር ያገናኙዋቸው ነበር። እነዚህ ዝንጀሮዎች በምርኮ ተይዘው ነበር፣የሚያደርሱትን አደጋ ለመቀነስ ሹል ቁርሾቻቸው ተወግደዋል። በተጨማሪም ዝንጀሮዎች በግብፅ የተፈጥሮ እንስሳት ውስጥ ባይኖሩም ለአማልክት መስዋዕት ሆነው ይቀርቡ ነበር። የእነዚህ ዝንጀሮዎች ምንጫቸው እንቆቅልሽ ሆኖ ቆይቷል፣ የአመጣጣቸው ተረቶች ከአፈ-ታሪክ የፑንት ምድር ነው።
በቅርቡ ባደረጉት ጥናት ሳይንቲስቶች የጥንት ግብፃውያን ዝንጀሮዎችን ለመግዛት ስለሚጠቀሙባቸው የንግድ መንገዶች የዲኤንኤ ትንታኔን ተጠቅመዋል። በጀርመን የኮንስታንዝ ዩኒቨርሲቲ በጄኔቲክስ ባለሙያው በጂሴላ ኮፕ የተመራው ጥናት ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ800 እስከ 540 ከክርስቶስ ልደት በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ ከሞተ ዝንጀሮ ውስጥ ዲኤንኤን በተሳካ ሁኔታ በማውጣት ይህንን ዲ ኤን ኤ ከሚታወቁ ክልሎች ከዝንጀሮዎች ጋር በማነፃፀር ተመራማሪዎቹ ወሰኑ። እነዚህ ዝንጀሮዎች ከዘመናዊቷ የባህር ጠረፍ ኤርትራ የመጡ ናቸው።
የታሪክ መዛግብት በ300 ዓክልበ. አካባቢ ለግብፃውያን ነጋዴዎች መገበያያ ማዕከል የሆነችውን አዱሊስ የሚባል ቦታን ይጠቅሳሉ።ይህም በጥንታዊ ግብፃውያን እና በፑንት ምድር መካከል የነበረውን የንግድ ልውውጥ የሚያጠናክር የውጭ እንስሳት መገበያያ ማዕከል በመባል ይታወቃል። የዚህ አዲስ ጥናት ግኝቶች እንደሚያሳዩት አዱሊስ እና ፑንት አንድ እና ተመሳሳይ ሊሆኑ እንደሚችሉ እና የሁለቱን ክልሎች ግንኙነት የበለጠ ያጠናክራል.
ይህ ጥናት በጥንቷ ግብፅ የንግድ መንገዶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ቢያቀርብም፣ ለአጠቃላይ ግንዛቤ ተጨማሪ ናሙና እና ትንተና እንደሚያስፈልግ ተመራማሪዎቹ አምነዋል። ይህ ጥናት ከመጀመሪያዎቹ ጥንታዊ የዲኤንኤ ምርምሮች ውስጥ አንዱን የሚወክለው ሰው ባልሆኑ ፕሪምት ላይ ስለሆነ፣ ወደፊት በሌሎች ዝርያዎች ላይ የተደረጉ ጥናቶች ስለ ጥንታዊ ግብፃውያን ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ስለሚገቡ ምርቶች እና በአካባቢው ብዝሃ ህይወት ላይ ስላላቸው ተጽእኖ የበለጠ ለማሳየት የሚያስችል አቅም አላቸው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
ጥ፡- ለምንድነው ዝንጀሮዎች በጥንታዊ ግብፃውያን ያማጡ?
መ፡ የጥንት ግብፃውያን ዝንጀሮዎችን ለአማልክት መስዋዕት አድርገው ያቀርቡ ነበር፣በተለይ ከባቢ እና ቶት ጋር የተያያዙ።
ጥ፡- ዝንጀሮዎች ከጥንቷ ግብፅ የመጡት ከየት ነበር?
መልስ፡ ዝንጀሮዎች በግብፅ ውስጥ በተፈጥሮ አልነበሩም። የDNA ትንታኔ እንደሚያሳየው ከዘመናዊቷ የባህር ጠረፍ ኤርትራ ክልል ይገበያዩ ነበር።
ጥ፡ የዚህ ጥናት ግኝቶች ስለ ፑንት ምድር ምን ያመለክታሉ?
መልስ፡ ጥናቱ እንደሚያመለክተው አዱሊስ የተባለው የንግድ ወደብ በታሪክ መዛግብት የተጠቀሰው ከተረት ኦፍ ፑንት ጋር በአንድ ክልል ውስጥ ሊሆን ይችላል።
ጥ፡- በጥንቷ ግብፅ ንግድ ላይ ተጨማሪ ምርምር ለማድረግ እቅድ አለ?
መ: የምርምር ቡድኑ ስለ ዝንጀሮ አመጣጥ እና የንግድ መስመሮች ተጨማሪ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ተጨማሪ ናሙና እና ትንተና ለማድረግ አስቧል። ይህ ጥናት ሰው ባልሆነ ፕሪምት ላይ የጥንት የዲኤንኤ ትንታኔን በመጠቀም ከመጀመሪያዎቹ ምርመራዎች አንዱን ይወክላል።