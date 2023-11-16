በደቡብ ንፍቀ ክበብ የቆዩትን የወፍ ዱካዎች አዲስ ማስረጃ ያሳያል

በአውስትራሊያ ደቡባዊ የባህር ዳርቻ ላይ የበጎ ፈቃደኝነት ቅሪተ አካል አዳኝ ሜሊሳ ሎሬይ አስደናቂ የሆነ ግኝት አደረገች። የዳይኖሰር ቅሪተ አካላትን በመፈለግ ላይ ሳለች፣ በደቡብ ንፍቀ ክበብ ለጥንታዊ ወፎች በጣም ጥንታዊው ማስረጃ ተብሎ የተወሰነውን አሁን ተሰናክላለች - አስገራሚ ከ 120 እስከ 128 ሚሊዮን ዓመታት የቆዩ ዱካዎች።
መጀመሪያ ላይ በዳይኖሰር ትራኮች ተሳስታለች፣ የታችኛው ግኝቷ ፎቶግራፎችን ለኤሞሪ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር አንቶኒ ማርቲን ላከ። በፍላጎቱ የተነሳ ማርቲን በቪክቶሪያ ኢንቨርሎክ አቅራቢያ የሚገኘውን ቦታ ጎበኘ እና ብዙም ሳይቆይ ትራኮቹ የወፍ አሻራዎች መሆናቸውን አመነ። ይህ አጓጊ መገለጥ ራሷን የምትወደውን የወፍ ተመልካች ሎሪ አስደስታለች።
ሶስት ወደ ፊት የሚያይ ጣቶች ከ90 ዲግሪ በላይ በሆነ አንግል በሰፊው ተዘርግተው ስለታም ጥፍር ያላቸው ጥፍር ያላቸው ጥፍር ያላቸው ጥፍር ያላቸው፣ አሻራዎቹ በማያሻማ መልኩ የአእዋፍ ናቸው። እነዚህ ጥንታዊ አቪያኖች መጠናቸው ከዘመናችን ሽመላ ወይም ኦይስተር አዳኞች ጋር ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል።
መረጃዎች እንደሚያሳዩት እነዚህ ወፎች ወደ ክልሉ መሰደዳቸውን ተከትሎ በደቡብ ዋልታ አጠገብ እና አንታርክቲካን የሚያካትት የጎንድዋና ሱፐር አህጉር አካል ነበሩ። መገኘታቸው በአውስትራሊያ፣ በደቡባዊው ንፍቀ ክበብ እና በጥንታዊው ጎንድዋና አህጉር ስለ ወፎች ቀደምት የታወቁ ማስረጃዎችን ይወክላል። ይህ ግኝት ወፎች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ የአለም ክፍል ሲመጡ ብርሃን ያበራል እና ስለ አቪያን ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በአውስትራሊያ ውስጥ የቀደመው እጅግ ጥንታዊው የአእዋፍ ማስረጃ ከ105 ሚሊዮን አመታት በፊት የተገኘ ቅሪተ አካል ሲሆን በዚህ ገፅ ቅርበት የተገኘ ነው። የሚገርመው፣ የመጀመሪያው የአውስትራሊያ የዳይኖሰር ቅሪተ አካል በ1903 እዚህም ተገኝቷል።
አሻራዎቹ በዝቅተኛ ማዕበል ላይ ብቻ የሚታዩ እና ለአፈር መሸርሸር የተጋለጡ ሲሆኑ፣ ተመራማሪዎች ትራኮቹን በፎቶግራፎች እና በቀረጻዎች መዝግበዋል። በጊዜ ሂደት, እነዚህ ጥንታዊ አሻራዎች ለዕለታዊ ማዕበል ይጠፋሉ, ይህም አሁንም በሚቆዩበት ጊዜ የመጠበቅ እና የማጥናትን አስፈላጊነት ያጎላል.
ከቪክቶሪያ ሙዚየም፣ ከሞናሽ ዩኒቨርሲቲ እና ከስዊንበርን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ያካሄዱት ጥናት የቅድመ ታሪክ ሥነ-ምህዳሮችን በመረዳት ረገድ የእግር አሻራዎችን አስፈላጊነት ያጎላል። ተመራማሪዎች ሁለቱንም የዳይኖሰር እና የአእዋፍ አሻራዎች በተመሳሳይ ቦታ በመመርመር እነዚህ ሁለት ቡድኖች በጎንድዋና ዋልታ ክልል ውስጥ አብረው እንደሚኖሩ ጠቃሚ ማስረጃዎችን አግኝተዋል።
የእነዚህ የአእዋፍ አሻራዎች አስደናቂ ታሪክ በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት በፕላኔታችን ላይ ይኖሩ ስለነበረው አስደናቂ የህይወት ልዩነት ተጨማሪ ማስረጃዎችን ይሰጣል። ይህ አስደናቂ ግኝት ስለ አቪያን ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ የሚያበለጽግ ሲሆን ለፕላኔታችን ያለፈ ታሪክ ቁልፎችን የያዙ ጣቢያዎችን መመርመር እና ጥበቃን መቀጠል አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል።
በየጥ:
- ጥ፡ ሜሊሳ ሎሪ ምን አገኘች?
- ጥ፡ እነዚህ አሻራዎች መጀመሪያ ላይ እንዴት ተለዩ እና ለምን ጠቃሚ ነበሩ?
- ጥ፡ እነዚህን ዱካዎች እንደ ወፍ ዱካ የሚለዩት የትኞቹ ባህርያት ናቸው?
- ጥ: ሁለቱንም የዳይኖሰር እና የአእዋፍ አሻራዎችን በተመሳሳይ ቦታ የማግኘት አስፈላጊነት ምንድነው?
- ጥ፡ ይህ ግኝት ስለ አቪያን ዝግመተ ለውጥ ምን ያሳያል?
መ: ሜሊሳ ሎሪ በደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ውስጥ ለጥንታዊ ወፎች በጣም ጥንታዊ የታወቁ ማስረጃዎችን አገኘች - ከ 120 ሚሊዮን እስከ 128 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ በሕይወት የተረፉ አሻራዎች።
መልስ፡ እነዚህ አሻራዎች መጀመሪያ ላይ የዳይኖሰር ዱካዎች ተብለው ተሳስተዋል፣ ነገር ግን በሳይንቲስቶች ጠጋ ብለው ሲመረመሩ፣ እንደ ወፍ አሻራዎች ተለይተዋል። ይህ ግኝት ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ወፎች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አውስትራሊያ እና ደቡባዊ ንፍቀ ክበብ መቼ እንደገቡ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
መ፡ ዱካዎቹ ከ90 ዲግሪ በላይ በሆነ አንግል ላይ ሶስት ወደፊት ትይይ በስፋት የተዘረጉ ጣቶች፣ ስለታም ጥፍር ያላቸው እና አንዳንዶቹ ለመሰካት ልዩ የሆነ ጥፍር አላቸው።
መ: የዳይኖሰር እና የአእዋፍ አሻራዎች በአንድ ቦታ ላይ አብረው መኖር እነዚህ ሁለት ቡድኖች በጥንታዊው ጎንድዋና አህጉር ዋልታ ክልል ውስጥ አብረው እንደሚኖሩ የሚያሳይ ማስረጃ ነው።
መልስ፡ የእነዚህ ጥንታዊ የአእዋፍ አሻራዎች ግኝት ስለ ወፎች የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እና የፍልሰት ዘይቤያቸው ላይ ብርሃን ይፈጥራል። እንዲሁም ስለ ቅድመ-ታሪክ ሥነ-ምህዳሮች ያለንን ግንዛቤ የበለጠ ለማሳደግ እንደነዚህ ያሉ ቦታዎችን የመጠበቅ እና የማጥናትን አስፈላጊነት ያጎላል።