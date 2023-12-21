የአውሮራ ቦሪያሊስን ውበት ማንሳት፡ የ6ኛው አመታዊ የሰሜናዊ መብራቶች የፎቶግራፍ ውድድር አሸናፊዎች

ሰሜናዊ ብርሃኖች በመባል የሚታወቁት የአውሮራ ቦሪያሊስ አስደናቂ እና ማራኪ ምስሎች በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎችን ማረኳቸው። በተጠናቀቀ ጊዜ፣ የጉዞ ፎቶግራፊ ብሎግ የሆነውን አትላስን ያንሱ፣ በቅርቡ የስድስተኛው ዓመታዊ የሰሜን ብርሃናት የዓመቱ የፎቶግራፍ አንሺ ውድድር አሸናፊዎችን አስታውቋል።
የዘንድሮው ውድድር ቀይ፣ሐምራዊ፣ቢጫ እና ክላሲክ አረንጓዴን ጨምሮ በተለያዩ ቀለማት ያሸበረቁ የአውሮራ ፎቶግራፎችን አሳይቷል። እነዚህ አስደናቂ የሰሜናዊ ብርሃኖች ማሳያዎች በ 2024 ከፍተኛው የፀሐይ ጊዜ ከፍተኛው ደረጃ ላይ እንደሚደርስ የሚጠበቀው የፀሐይ መግነጢሳዊ እንቅስቃሴ ውጤት ነው። ይህ የጨመረው የፀሃይ እንቅስቃሴ ተደጋጋሚ እና ኃይለኛ አውሮራ እይታ እንዲኖር አስችሏል፣ ከወትሮው በስተደቡብ ባሉ ክልሎችም ቢሆን።
በውድድሩ ላይ ከአለም ዙሪያ የተውጣጡ ፎቶግራፍ አንሺዎች ተሳትፈዋል፣ እንደ ዌልስ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ካናዳ፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ፊንላንድ፣ ኖርዌይ፣ አይስላንድ፣ ሩሲያ፣ አውስትራሊያ እና ኒውዚላንድ ባሉ ሀገራት አስደናቂ ምስሎችን አንስተዋል። እነዚህ ተሰጥኦ ያላቸው ፎቶግራፍ አንሺዎች የአውሮራውን እውነተኛ ውበት ለማሳየት ውድ መሳሪያዎችን እና ረጅም ተጋላጭነቶችን ተጠቅመዋል።
ነገር ግን፣ በእነዚህ ፎቶግራፎች ላይ የሚታዩት አንዳንድ ደማቅ ቀለሞች እና ዝርዝሮች ለዓይን የማይታዩ ሊሆኑ እንደሚችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል። የካሜራው ረጅም የተጋላጭነት ጊዜ እይታውን ያጋነናል, ቀለሞችን ያሳድጋል እና የሰሜኑ መብራቶች የበለጠ ንቁ ሆነው ይታያሉ.
የአውሮራ ቦሪያሊስን በአካል ለማየት ለሚፈልጉ፣ ወደ አርክቲክ ክበብ መሄድ በጣም ጥሩው እቅድ ነው። እንደ አላስካ፣ ሰሜናዊ ካናዳ፣ አይስላንድ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን እና ፊንላንድ ያሉ አካባቢዎች ይበልጥ አስተማማኝ እና ኃይለኛ የሰሜናዊ መብራቶች ማሳያዎችን ያቀርባሉ።
ስለዚህ፣ አርፈህ ተቀመጥ እና ራስህን ባልተጠበቁ ስፍራዎች በተወሰዱት የሰሜን ብርሃኖች አስገራሚ ምስሎች ውስጥ አስገባ። እነዚህ ፎቶግራፎች በጣሊያን ከሚገኙት ዶሎማይቶች ወደ አሜሪካ የሞት ሸለቆ ድረስ ወደ አውሮራ ቦሪያሊስ አስማታዊ ዓለም ያጓጉዙናል። የሰሜናዊ መብራቶችን አስደናቂ ውበት ለመመስከር እነዚህ ምስሎች የራስዎን ጀብዱ እንዲጀምሩ ያነሳሷቸው።