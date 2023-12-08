የዳይስ ፓርክን የማደስ ዕቅዶች ታሪካዊ ፋየር ሃውስን አያካትትም።

በኦገስታ ኮሚሽነሮች በሚመጣው ውሳኔ የዳይስ ፓርክን የማደስ ዕቅዶች ይጸድቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ እነዚህ እቅዶች ከ 130 ዎቹ ጀምሮ በቦታው ላይ የቆመውን የ 1890 ዓመት ዕድሜ ያለው የእሳት ማገዶ ጥበቃን አያካትቱም.
ሕንፃው ላለፉት አምስት ዓመታት በፀጥታ ችግር ምክንያት ተዘግቶ የቆየ ሲሆን፣ ለማደስ የወጣው ወጪ በኮሚሽነሮች ከፍተኛ ክርክር እየተደረገበት ነው። ብዙዎች ወጪው እና ጥረታቸው ጠቃሚ ስለመሆኑ ይጠይቃሉ።
የታሪካዊ አውጉስታ ፕሬዚደንት ጆርጅ ቡሽ ለፋየር ቤቱ ጥበቃ ይሟገታል። እንደ ቡሽ ገለጻ፣ ከፓርኩ ጎን ለጎን ሕንፃው የማይታደስበት ምንም ምክንያት የለም። ድርጅታቸው ታሪካዊውን መዋቅር ለማደስ እና ወደ ታክስ መሰረቱ ለመመለስ ለሚፈልጉ የግል አካላት ለገበያ ማቅረብ የሚቻልበትን ሁኔታ መርምሯል። እሳቱ ሊጠገን የማይችል ነው ከሚለው እምነት በተቃራኒ ቡሽ የማይድን ሁኔታውን የሚጠቁም ምንም አይነት ማስረጃ አለመኖሩን አስረግጧል። ሕንፃውን ለማፍረስ ማነጣጠር ለፓርኩ ወቅታዊ ዕቅድ የማይመች ይመስላል ሲል ተከራክሯል።
በጆርጂያ ውስጥ ካሉት በጣም ጥንታዊ ከሚሰሩ የእሳት ማደያዎች እንደ አንዱ የበለፀገ ታሪክ ያለው፣ ፋየር ሃውስ በቅርብ ጊዜ በዳይስ ፓርክ የማህበረሰብ ማዕከል ሆኖ አገልግሏል። አንዳንድ ኮሚሽነሮች ሕንፃውን ማፍረስ እና አዲስ መጀመር የበለጠ ወጪ ቆጣቢ አካሄድ ነው ብለው ይከራከራሉ.
ነገር ግን ቡሽ ይህን አመለካከት በመቃወም ያለውን መዋቅር የማደስ ለአካባቢ ተስማሚ ተፈጥሮን በማሳየት ነው። የሕንፃውን ኦርጅናሌ ቁሳቁሶች በመጠቀም፣ ለአዳዲስ ጨረሮች ዛፎችን መቁረጥን የመሰሉ ተጨማሪ መገልገያዎችን አስፈላጊነት ያስወግዳል። በተጨማሪም የእሳት ቃጠሎው ያለውን የስነ-ህንፃ እና ታሪካዊ እሴት የመጠበቅን አስፈላጊነት ያጎላል.
የዳይስ ፓርክ እድሳት እቅድ አዲስ የቅርጫት ኳስ ሜዳዎችን፣ የቃሚ ኳስ ሜዳዎችን እና የስፕላሽ ፓድን የሚያጠቃልል ቢሆንም፣ የእሳቱ ቤት እጣ ፈንታ በእርግጠኝነት አይታወቅም። የመጨረሻው ውሳኔ በኮሚሽነሮች ማክሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ በሚያደርጉት ስብሰባ በድምጽ ይወሰናል