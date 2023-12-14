ኦዲ በጃፓን የ R8 Coupe ልዩ የመጨረሻ እትም ይፋ አደረገ

ኦዲ በጃፓን የ R8 Coupe ልዩ የመጨረሻ እትም በመጀመሩ የመኪና አድናቂዎችን አስገርሟል። ለሽያጭ የቀረቡት ስምንት ክፍሎች ብቻ ሲሆኑ፣ ይህ የተወሰነ እትም ሞዴል ከቀደምቶቹ ጋር ሲነፃፀር የላቀ አፈፃፀም እና ዘይቤን ይሰጣል።
የAudi R8 Coupe የጃፓን የመጨረሻ እትም በ20 ኢንች ጎማዎች ተሞልቶ ከወርቅ ጋር በሚመሳሰል መልኩ የተወለወለ አስገራሚ ንጣፍ Ibis ነጭን ያሳያል። ለዓይን ማራኪ ንድፍ በማከል, የመኪናው የሴራሚክ ብሬክስ በቀይ መቁጠሪያዎች አጽንዖት ተሰጥቶታል. የካርቦን ፋይበር ክፍሎች፣ የመስታወት ካፕ፣ የፊት መበላሸት ከንፈር እና የጎን ምላጭን ጨምሮ ለአጠቃላይ ቀላል ክብደት መዋቅር አስተዋፅኦ ያደርጋሉ። በተጨማሪም፣ የኋላ ክንፍ፣ ማሰራጫ እና የጎን ቀሚሶችም ተመሳሳይ ህክምና ወስደዋል።
በካቢኑ ውስጥ፣ ኦዲ የቅንጦት እና በአሽከርካሪ ላይ ያተኮረ አካባቢን ፈጥሯል። ባለ ሁለት ቀለም ጥቁር እና አልባስተር ነጭ ገጽታ ለስላሳ ውበት ይፈጥራል, የናፓ ቆዳ ደግሞ መቀመጫዎቹን ይሸፍናል. የጭንቅላት መጫዎቻው እና ከመቀመጫዎቹ በስተጀርባ ያለው ቦታ በአልካንታራ የተሸፈነ ነው, ይህም ተጨማሪ ውስብስብነት ይጨምራል. የአምሳያው ብቸኛነት አጽንዖት ለመስጠት፣ የበሩ በር መቁረጫው የመጨረሻ እትም ሁኔታውን የሚያመለክት ልዩ ስያሜ ያሳያል።
ይህን የተወሰነ እትም R8 Coupe የገዙ ደንበኞች በተጨማሪ የመሰብሰቢያ እሴቱን የበለጠ የሚያሳድግ የተሽከርካሪ መለያ ቁጥር (VIN) የሚያሳይ የመታሰቢያ ሳህን ይቀበላሉ።
ይህ የR8 Coupe የመጨረሻ እትም አስደናቂ መስዋዕት ቢያቀርብም፣ ለኦዲ የስፖርት መኪናዎች እምቅ የፍጻሜ ዘመንም ምልክት ነው። የ R8 ጡረታ የ Audi TT የማቋረጥ ፈለግ ይከተላል. ቢሆንም፣ ኦዲ እንደ ሙሉ የኤሌክትሪክ ሞዴሎች ወደፊት እነኚህን ታዋቂ የስም ሰሌዳዎች ማደስ እንደሚቻል ፍንጭ ሰጥቷል። ይሁን እንጂ አድናቂዎች የእነዚህ ተወዳጅ የስፖርት መኪናዎች ሊመለሱ የሚችሉበትን ጊዜ በትዕግስት መጠበቅ አለባቸው.