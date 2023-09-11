የሳይበር ስጋት ተዋናዮች ጎግል ሎከር ስቱዲዮን ለአስጋሪ ጥቃቶች ይበዘብዛሉ

የሳይበር ስጋት ተዋናዮች የማስገር ጥቃቶችን ለመፈጸም የጉግልን ሎከር ስቱዲዮ ዳታ-ቪዥዋል መሳሪያ አላግባብ የሚጠቀሙበት መንገድ አግኝተዋል። የቼክ ፖይንት ተመራማሪዎች ተጠቃሚዎች ምስክርነታቸውን እንዲያቀርቡ ለማታለል ሎከር ስቱዲዮን በመጠቀም ክሪፕቶፕ ያደረጉ ገፆችን ለመፍጠር የንግድ ኢሜል ስምምነት (BEC) ዘመቻ አግኝተዋል። አጥቂዎቹ ከጉግል የመጡ የሚመስሉ ኢሜይሎችን ይልካሉ፣በክሪፕቶፕ ኢንቬስትመንት ላይ የውሸት ዘገባዎችን ያካተቱ ናቸው። ተጠቃሚዎች አገናኙን ጠቅ ካደረጉ፣ የበለጠ ቢትኮይን ለመጠየቅ ወደ መለያቸው እንዲገቡ የሚገፋፋ ስላይድ ትዕይንት ወደሚያስተናግድ ወደ Google Looker ገጽ ይመራሉ። ነገር ግን፣ ይህ የመግቢያ ገጽ ምስክርነታቸውን ለመስረቅ የተነደፈ ነው።
የቼክ ፖይንት ተመራማሪዎች ይህን ዘዴ በመጠቀም ከመቶ በላይ ጥቃቶችን ተመልክተዋል እና ስለዘመቻው ለGoogle አሳውቀዋል። አጥቂዎቹ የጎግልን ስልጣን በመጠቀም እና የተለያዩ ቴክኒኮችን በመጠቀም የኢሜል የደህንነት ቅኝቶችን ማለፍ ይችላሉ። ለምሳሌ፣ የላኪውን አይፒ አድራሻ በመጠቀም የላኪ ፖሊሲ ማዕቀፍ (SPF) መቆጣጠሪያዎችን ለማሞኘት እና የኢሜይሉን ህጋዊ ጎራ በማረጋገጥ የDKIM ማረጋገጫ ማረጋገጫዎችን ያልፋሉ። በተጨማሪም የኢሜይሎች ከgoogle.com ጎራ ጋር መገናኘታቸው በጎራ ላይ የተመሰረተ የመልዕክት ማረጋገጫ፣ ሪፖርት ማድረግ እና ስምምነት (ዲኤምአርሲ) ቼኮችን እንዲያልፉ ያስችላቸዋል።
ኤክስፐርቶች SPF፣ DKIM እና DMARC ለተራቀቁ የኢሜይል ጥቃት ቬክተሮች ተጋላጭ ናቸው ሲሉ ተችተዋል፣ ምክንያቱም እነሱ ከተፈጠሩት ስጋቶች ብቻ መከላከል ይችላሉ። ከቢኢሲ ጥቃቶች ለመከላከል ድርጅቶች በ AI የተጎላበተ የደህንነት ቴክኖሎጂን እንዲከተሉ ይመከራሉ ይህም የማስገር አመልካቾችን በንቃት መለየት ይችላል። በተጨማሪም፣ አጠቃላይ የደህንነት መፍትሔ ከሰነድ እና ፋይል የመቃኘት ችሎታዎች ጋር፣ ከጠንካራ የዩአርኤል ጥበቃ ስርዓት ጋር ጥልቅ ፍተሻ የሚያደርግ እና ለተሻሻለ ደህንነት ድረ-ገጾችን የሚመስል ነው።
ምንጮች:
- የፍተሻ ነጥብ (በቼክ ነጥብ ላይ ያሉ ተመራማሪዎች)
– SPF (የላኪ ፖሊሲ ማዕቀፍ)
– DKIM (Domain Keys Identified Mail)
- ዲኤምአርሲ (በጎራ ላይ የተመሰረተ የመልዕክት ማረጋገጫ፣ ሪፖርት ማድረግ እና ስምምነት)