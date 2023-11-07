የሳይበር ጥቃቶች መስፋፋት በአትላሲያን ግጭት ውስጥ ያለውን አሳሳቢ ተጋላጭነት ያሳያል

በሰፊው ጥቅም ላይ የዋለውን የአትላሲያን ኮንፍሉንስ ዳታ ሴንተር እና የአገልጋይ ቴክኖሎጂን ያነጣጠረ የሳይበር ጥቃት በቅርቡ መጨመሩ የተዛማጁ የተጋላጭነት የጋራ የተጋላጭነት ውጤት ስርዓት (CVSS) ነጥብ ከፍ እንዲል አድርጓል። ተጋላጭነቱ፣ መጀመሪያ በ9.1 ደረጃ የተሰጠው፣ አሁን ወደ 10 ወሳኝ ነጥብ ከፍ ብሏል። ይህ የክብደት መጨመር የነቃ የራንሰምዌር ጥቃቶች እና ሌሎች ባልሆኑ ስርዓቶች ላይ የሚደረጉ ብዝበዛዎች በመገኘቱ ነው።
ሁሉም የአትላሲያን ኮንፍሉንስ ዳታ ሴንተር እና አገልጋይ ስሪቶች በዚህ ተጋላጭነት ተጎድተዋል። ሆኖም፣ የደመና ሁኔታዎች ለእነዚህ ጥቃቶች የማይጋለጡ መሆናቸውን ልብ ሊባል ይገባል። እንደ CVE-2023-22518 የተገለጸው የደህንነት ጉድለት፣ ያልተፈቀዱ ግለሰቦች Confluenceን ዳግም እንዲያስጀምሩ እና አስተዳደራዊ መዳረሻ እንዲያገኙ የሚያስችል ተገቢ ያልሆነ የፍቃድ ጉዳይ ነው።
የቅርብ ጊዜው የአትላሲያን ምክር በጥቃቶቹ ስፋት ላይ ለውጥ መምጣቱን አጉልቶ አሳይቷል፣ ይህም የተጋላጭነቱን ክብደት እንዲከለስ አድርጓል። በተጨማሪም የ Rapid7 የደህንነት ተመራማሪዎች የነዚህ ጥቃቶች መባባስ ባለፈው ቅዳሜና እሁድ እየተጠናከሩ መምጣቱን አስመልክቶ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል።
በሶፍትዌር ልማት እና በትብብር መሳሪያዎች የሚታወቀው አትላሲያን የአውስትራሊያ ኩባንያ የዚህን የተጋላጭነት አሳሳቢነት አምኗል። ምክሩ ያልተፈቀዱ አጥቂዎች ምስጢራዊነትን፣ ታማኝነትን እና የኮንፍሉንስ ጉዳዮችን ተገኝነት ሊያበላሹ እንደሚችሉ በመግለጽ ብዝበዛ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ውጤቶች አጽንዖት ሰጥቷል።
የተፅዕኖው ትክክለኛ መጠን ባይታወቅም፣ አትላሲያን የደህንነት ቡድኖች ነቅተው እንዲጠብቁ እና አንዳንድ የስምምነት አመልካቾችን እንዲመለከቱ አሳስቧል። እነዚህም ያልተጠበቀ የመግባት ወይም የመዳረሻ መጥፋት፣ በኔትወርክ መዳረሻ መዝገብ ውስጥ የ"/json/setup-restore" ጥያቄ፣ ያልታወቁ ተሰኪዎች መጫን (በተለይ “web.shell.Plugin” የተሰየመ)፣ የፋይሎች ምስጠራ ወይም የውሂብ መበላሸት እና የማያውቋቸው አባላት በ confluence-አስተዳዳሪዎች ቡድን ወይም አዲስ በተፈጠሩ የተጠቃሚ መለያዎች ውስጥ መታየት።
ድርጅቶች እየተሻሻሉ ካሉ የሳይበር አደጋዎች ጋር መታገል ሲጀምሩ፣ የደህንነት ቡድኖች ስለ አዳዲስ ተጋላጭነቶች፣ ጥሰቶች እና አዳዲስ አዝማሚያዎች እንዲያውቁት ወሳኝ ነው። ለታማኝ የሳይበር ደህንነት መረጃ ምንጮች በመመዝገብ ባለሙያዎች ስርዓቶቻቸውን እና ውሂባቸውን ከሚደርሱ ጥቃቶች ለመጠበቅ በደንብ መዘጋጀታቸውን ማረጋገጥ ይችላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የአትላሲያን ኮንፍሉንስ ምንድን ነው?
Atlassian Confluence በአትላሲያን የተገነባ ታዋቂ የትብብር እና የይዘት አስተዳደር መሳሪያ ነው። ቡድኖች በተማከለ እና ተደራሽ መድረክ ውስጥ ፕሮጀክቶችን እና ሰነዶችን እንዲፈጥሩ፣ እንዲያደራጁ እና እንዲተባበሩ ያስችላቸዋል።
ጥ: CVE-2023-22518 ምንድን ነው?
CVE-2023-22518 የሚያመለክተው በአትላሲያን ኮንፍሉንስ ዳታ ሴንተር እና አገልጋይ ውስጥ የተገለጸውን ተገቢ ያልሆነ የፍቃድ ተጋላጭነት ነው። ያልተረጋገጡ አጥቂዎች Confluenceን እንደገና እንዲያስጀምሩ እና አስተዳደራዊ ልዩ መብቶችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል፣ ይህም ወደ ሙሉ የስርዓት ታማኝነት መጓደል ሊያመራ ይችላል።
ጥ፡ ድርጅቶች ከዚህ ተጋላጭነት ጋር ተያይዞ ያለውን ስጋት እንዴት መቀነስ ይችላሉ?
አደጋውን ለመቅረፍ ድርጅቶች በአትላሲያን የቀረቡትን አስፈላጊ ጥገናዎች እና ማሻሻያዎችን በፍጥነት መተግበር አለባቸው። እንዲሁም ለማንኛውም አጠራጣሪ እንቅስቃሴ የስርዓት ምዝግብ ማስታወሻዎችን መከታተል አለባቸው፣ ለምሳሌ ያልተጠበቁ የመግባት ኪሳራዎች፣ ያልተለመዱ የአውታረ መረብ ጥያቄዎች፣ ወይም ያልተፈቀዱ ተሰኪ ጭነቶች። በተጨማሪም፣ ትንሹን የመጠቀም መብትን መለማመድ እና ሰራተኞችን ስለሳይበር ደህንነት ምርጥ ተሞክሮዎች በመደበኛነት ማስተማር የዚህን ተጋላጭነት ብዝበዛ ለመከላከል ያግዛል።