ጊዜ የማይሽረው የአታሪ 2600+ ይግባኝ

የጊዜ ማሽን ውስጥ ይግቡ እና የጨዋታውን የክብር ቀናት በ1977 ዓ.ም አለምን በከባድ ማዕበል የወሰደው የአታሪ ቪዲዮ ኮምፒዩተር ሲስተም (ቪሲኤስ) እድሳት ይኑሩ። Atari 2600+ እዚህ የነበራችሁትን ፍቅር ለማደስ ነው። ሬትሮ ጨዋታ፣ ከዘመናዊ ጠመዝማዛ ጋር እውነተኛ ተሞክሮ ያቀርባል።
የጨዋታው መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በአስደናቂ ቴክኖሎጂ እና እጅግ በጣም ተጨባጭ ግራፊክስ እየተሻሻለ ሲመጣ፣ የጥንታዊ የቪዲዮ ጨዋታዎችን ቀላልነት እና ውበት እንደገና ስለመጎብኘት የሚያስደስት ነገር አለ። የ Atari 2600+ ናፍቆትን እና እነዚህ ጨዋታዎች የሚያቀርቡትን ልዩ ተግዳሮቶች በማክበር አሁን ያለውን የዳግም ጨዋታ አዝማሚያ ይመለከታል።
የመጀመሪያው Atari 2600 ከጊዜ ወደ ጊዜ ብርቅ እየሆነ እና በተግባራዊ ሁኔታ ለማግኘት አስቸጋሪ እየሆነ በመምጣቱ የአታሪ 2600+ መምጣት የበለጠ ወቅታዊ ሊሆን አልቻለም። ይህ የታደሰው ኮንሶል በታማኝነት የተጫዋቾችን ትውልድ በሚገልጸው በምስሉ ንድፍ እና ጆይስቲክ የተሟላውን የቀደመውን ልምድ ያባዛል።
Atari 2600+ ለሥሩ ክብር ሲሰጥ፣ የጨዋታ ልምዱን ለማሻሻል ዘመናዊ ባህሪያትንም ያካትታል። የኤችዲኤምአይ ወደብ ማካተት ማለት አሁን በሚወዷቸው ክላሲኮች በከፍተኛ ጥራት ቴሌቪዥኖች መደሰት ይችላሉ፣ በእነዚህ ጊዜ የማይሽረው ጨዋታዎች ላይ አዲስ ህይወት ይተነፍሳሉ።
ማዋቀር ፈጣን እና ቀላል ሂደት ያለው ሲሆን ይህም በቀጥታ ወደ ድርጊቱ እንዲገቡ ያስችልዎታል። ኮንሶሉ ከ C40+ ጆይስቲክ ጋር አብሮ ይመጣል ይህም ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሲሆን ይህም የተለመደ እና ምቹ የሆነ የጨዋታ ልምድን ያረጋግጣል።
በAtari 2600+ ላይ ከሚታዩት አስደናቂ ጊዜያት አንዱ አድቬንቸር የተባለውን ጨዋታ በተጫዋቾች ልብ ውስጥ ልዩ ቦታ የያዘ ነው። በጨዋታው ዓለም ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰነድ የተመዘገበው የትንሳኤ እንቁላል፣ ጀብዱ ተጫዋቾችን ያጓጉዛል ጨዋታ ስለ ፍለጋ እና ግኝት ወደነበረበት ጊዜ።
ልምድ ያለው retrogamer ወይም ወርቃማውን የጨዋታ ዘመን ለመለማመድ የምትፈልግ ሰው፣ Atari 2600+ ያለፈውን የማይረሳ ጉዞ ያቀርባል። በዚህ አስደናቂ ኮንሶል የጨዋታውን ቀላልነት፣ ፈተና እና ንጹህ ደስታን ይቀበሉ።
በየጥ
1. Atari 2600+ የት መግዛት እችላለሁ?
Atari 2600+ በቀጥታ ከአታሪ ድህረ ገጽ ለግዢ ይገኛል። በዚህ ምስላዊ ኮንሶል ላይ እጅዎን ለማግኘት [ዩአርኤል እዚህ ያስገቡ]ን ይጎብኙ።
2. ኦሪጅናል የአታሪ ጨዋታ ካርትሬጅዎችን ከአታሪ 2600+ መጠቀም እችላለሁ?
አዎ! Atari 2600+ ከሁለቱም Atari 2600 እና 7800 game cartridges ጋር ተኳሃኝ ነው፣ ይህም በተለያዩ የክላሲክ አርእስቶች ምርጫ እንድትደሰቱ ያስችልዎታል።
3. Atari 2600+ ከተጨማሪ ጨዋታዎች ጋር ይመጣል?
አዎ፣ Atari 2600+ እንደ አድቬንቸር፣ ፍልሚያ እና ሚሳይል ትዕዛዝ ያሉ ተወዳጅ ክላሲኮችን ያካተተ ከ10-1 ጨዋታዎች ካርትሪጅ ጋር አብሮ ይመጣል።
4. Atari 2600+ን ከዘመናዊ ቴሌቪዥኖች ጋር ማገናኘት እችላለሁ?
በፍፁም! Atari 2600+ የኤችዲኤምአይ ወደብ አለው፣ ከዘመናዊ ቴሌቪዥኖች ጋር እንዲያገናኙት እና እነዚህን የሬትሮ ጨዋታዎችን በሚያስደንቅ ከፍተኛ ጥራት እንዲለማመዱ ያስችልዎታል።
5. Atari 2600+ ከገመድ አልባ ተቆጣጣሪዎች ጋር ተኳሃኝ ነው?
አይ፣ Atari 2600+ በሳጥኑ ውስጥ ከአንድ C40+ ጆይስቲክ ጋር አብሮ ይመጣል። ለትክክለኛ የጨዋታ ተሞክሮ የመጀመሪያውን አያያዥ ይይዛል።