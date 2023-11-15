በተሃድሶው Atari 2600+ ናፍቆትን ይለማመዱ

የ Atari 2600 ናፍቆት የጨዋታ ልምድን ከናፈቁ ነገር ግን ዘመናዊ ማሻሻያዎችን ከፈለጉ፣ Atari 2600+ ለእርስዎ ፍጹም መፍትሄ ነው። ይህ እንደገና የተሻሻለው ኮንሶል የኤችዲኤምአይ ድጋፍን፣ አዲስ ካርትሬጅዎችን እና ከ1980ዎቹ ጀምሮ ከኦሪጅናል ካርትሬጅዎች ጋር ተኳሃኝነትን በመስጠት ክላሲክ ሃርድዌርን ወደ ዘመናዊ ደረጃዎች ያመጣል።
Atari 2600+ በተጫዋቹ በኩል ምናብ የሚጠይቁትን ምስላዊ ምስሎቹን ሲይዝ፣ ጨዋታዎቹ እራሳቸው የጊዜ ፈተናን አልፈዋል። በቀላል ቁጥጥሮች እና ምላሽ ሰጪ ግብዓቶች፣ እንደ ቪዲዮ ፒንቦል እና Breakout ያሉ ርዕሶችን በዚህ ኮንሶል ላይ መጫወት አሁንም አስደሳች እና ሱስ የሚያስይዝ ተሞክሮ ነው።
Atari 2600+ ጠቀሜታው ቢኖረውም፣ ገዥዎችን ሊገቱ የሚችሉ አንዳንድ የንድፍ ጉድለቶች አሉ። ለምሳሌ የተጠቀለለው ጆይስቲክ ተቆጣጣሪው ግትር እና ለመጠቀም የማይመች ነው ተብሎ ተችቷል። በተጨማሪም የመቆጣጠሪያው ወደቦች በኮንሶሉ ጀርባ ላይ ማስቀመጥ ለዋናው ሞዴል እውነት ሊሆን ይችላል ነገር ግን በገመድ-ብቻ መቆጣጠሪያዎች ላይ የማይመች መሆኑን ያረጋግጣል።
Atari 2600+ በኖቬምበር 17 እንዲለቀቅ ተዘጋጅቷል እና በአሁኑ ጊዜ ለቅድመ-ትዕዛዝ በ$129.99/£99.99 ዋጋ ይገኛል። የመሠረት ፓኬጁ ኮንሶል፣ CX40+ ጆይስቲክ እና 10-በ-1 ጨዋታ ካርትሬጅ ያካትታል። ተጨማሪ ካርቶጅ እያንዳንዳቸው በ$29.99/£24.99 ለየብቻ ሊገዙ ይችላሉ። ፍላጎት ያላቸው ገዢዎች ግዢቸውን ከኦፊሴላዊው Atari 2600+ የሱቅ ገጽ ወይም እንደ Amazon ባሉ ቸርቻሪዎች በኩል መግዛት ይችላሉ።
ለተሻሻለ የጨዋታ ልምድ፣ Atari ሁለት የCX30+ መቅዘፊያ መቆጣጠሪያዎችን እና 4-በ-1 የጨዋታ ካርቶን በ$39.99/£29.99 ያካተተ የፓድል ጥቅል እያቀረበ ነው።
አዲሱ Atari 2600+ መጠኑን እና ክብደቱን እየቀነሰ የዋናውን ሞዴል ክላሲክ መልክ እና ስሜት ይይዛል። የፊት ለፊት ለፊት ያለው የእንጨት እህል ፓኔል የኮንሶሉ ወጣ ገባ ጥቁር ፕላስቲክን በማሟላት የናፍቆት ስሜትን ይጨምራል። የዲፕ ማብሪያ ማጥፊያዎችን ፊት ለፊት ማካተት ተጠቃሚዎች በቀላሉ በሃይል፣ በቀለም፣ በሞኖክሮም ማሳያ፣ በጨዋታ ዳግም ማስጀመሪያዎች እና በተለያዩ ሁነታዎች መካከል እንዲቀያየሩ ያስችላቸዋል።
በኮንሶሉ ጀርባ ላይ የመቆጣጠሪያ ወደቦች፣ HDMI ወደብ፣ የUSB-C ወደብ ለኃይል እና የችግር መቀየሪያዎችን ያገኛሉ። የወደቦቹ አቀማመጥ ትንሽ የማይመች ቢሆንም በሰፊ ስክሪን እና በዋናው 4፡3 ጥራት መካከል የመቀያየር ችሎታ የጨዋታውን ልምድ ትክክለኛነት ይጨምራል።
በማጠቃለያው፣ Atari 2600+ ተጫዋቾቻቸው የሚወዷቸውን Atari ርዕሶችን እንደገና እንዲጎበኙ የሚያስችላቸው ዘመናዊ ጨዋታን ወደ ክላሲክ ጨዋታ ያቀርባል። የንድፍ ጉድለቶች ቢኖሩም፣ ከኦሪጅናል ካርቶጅ ጋር ያለው ተኳሃኝነት እና ተጨማሪ ጨዋታዎችን የመግዛት ምርጫ ለሬትሮ ጌም አድናቂዎች ጠቃሚ ግዢ ያደርገዋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ኦሪጅናል Atari 2600 cartridges በ Atari 2600+ ላይ መጫወት እችላለሁ?
አዎ፣ Atari 2600+ ከ1980ዎቹ ከነበሩት ኦሪጅናል ካርትሬጅዎች ጋር ተኳሃኝ ነው፣ ይህም ክላሲክ የጨዋታ ልምድን እንደገና እንዲቀጥሉ ያስችልዎታል።
2. ተለዋጭ መቆጣጠሪያዎችን በ Atari 2600+ መጠቀም እችላለሁ?
እንደ አለመታደል ሆኖ፣ Atari 2600+ ለተለዋጭ ተቆጣጣሪዎች የዩኤስቢ ወደብ የለውም። የታሸገው የጆይስቲክ መቆጣጠሪያ ለአብዛኛዎቹ ጨዋታዎች ቀዳሚ የግቤት ዘዴ ነው።
3. Atari 2600+ የት መግዛት እችላለሁ?
Atari 2600+ ከኦፊሴላዊው Atari 2600+ የሱቅ ገጽ ወይም እንደ Amazon ባሉ ቸርቻሪዎች በኩል በቅድሚያ ሊታዘዝ ይችላል።