በጥቁር ሆል "በተደጋጋሚ የተሰነጠቀ እና የተበላ" እንደ ፀሐይ ኮከብ

የሌስተር ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች በ 500 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ስለሚገኝ ኮከብ አስደናቂ ግኝት አደረጉ። ስዊፍት J0230 የተባለው ኮከብ በተደጋጋሚ እየተቆራረጠ በጥቁር ጉድጓድ እየተበላ ሲሆን በየ25 ቀኑ መደበኛ የብርሃን ፍንዳታ ይፈጥራል። ይህ ክስተት, እንደ ማዕበል መቋረጥ ክስተት, ብዙውን ጊዜ ጥቁር ቀዳዳ ኮከብ ሲበላ ይከሰታል. ሆኖም ግን, በዚህ ሁኔታ, ኮከቡ በከፊል ብቻ ተደምስሷል, ይህም በተደጋጋሚ ልቀትን ያስከትላል.
ተመራማሪዎቹ የኮከቡ ልቀትን መደበኛነት በሁለት ዓይነት ፍንዳታዎች መካከል እንደወደቀ ደርሰውበታል ይህም በየጥቂት ሰአታት የሚከሰት እና በየአመቱ ወይም ከዚያ በላይ በሚከሰት ነው። እንደተጠበቀው ከመበስበስ ይልቅ፣ ስዊፍት J0230 በድንገት ከመጥፋቱ በፊት ከሰባት እስከ 10 ቀናት ባለው ጊዜ በደመቀ ሁኔታ ያበራል፣ ይህን ሂደት በየ25 ቀኑ ይደግማል።
ይህ ልዩ ምልከታ ጥቁር ጉድጓዶች የሚዞሩ ኮከቦችን እንዴት እንደሚያስተጓጉሉ ለመረዳት የጎደለ ግንኙነት አቅርቧል። በጥናቱ ውስጥ የተሳተፉት ዶ/ር ሮበርት አይልስ-ፌሪስ ስለ ስዊፍት J0230 ያላቸውን ደስታ ገልጸው “በከፊል ለተቆራረጡ ኮከቦች ክፍል አስደሳች ጭማሪ” እንደሆነ ገልፀዋል ።
እንደ ተመራማሪዎቹ ከሆነ የስዊፍት J0230 ፍንዳታ ሞዴሎች ኮከቡ ከፀሐይ ጋር ተመሳሳይነት ያለው እና በጋላክሲው መሃል ላይ ባለው ዝቅተኛ የጅምላ ጥቁር ቀዳዳ ዙሪያ በሞላላ ምህዋር ውስጥ እንደሚገኝ ይጠቁማሉ። ኮከቡ በጥቁሩ ጉድጓድ ተቆርጦ ሲበላ፣ ከሶስት የምድር ብዛት ጋር የሚመጣጠን ቁሳቁስ ከከባቢ አየር ተነቅሎ ይሞቃል። ኃይለኛ ሙቀት ከፍተኛ መጠን ያለው ኤክስ ሬይ ያስወጣል፣ እነዚህም በናሳ ኒል ገሀረልስ ስዊፍት ኦብዘርቫቶሪ ተገኝቷል።
ስዊፍት J0230ን ለመመገብ ሃላፊነት ያለው ጥቁር ጉድጓድ ከ10,000 እስከ 100,000 ጊዜ የሚገመተው የፀሐይን ክብደት ከ0230 እስከ XNUMX ጊዜ የሚጨምር ሲሆን ይህም ለግዙፍ ጥቁር ጉድጓድ በአንጻራዊነት ትንሽ ነው። የስዊፍት JXNUMX ግኝት የተቻለው በሌስተር ዩንቨርስቲ ቡድን የተሰራውን አዲስ ጊዜያዊ መፈለጊያ በመጠቀም ነው።
ተመራማሪዎቹ ግኝታቸው ገና ጅምር እንደሆነ ያምናሉ. እንደ Swift J0230 ያሉ አዳዲስ መሳሪያዎችን በመጠቀም ብዙ ተጨማሪ ነገሮችን እንደሚያገኙ ይጠብቃሉ እና ስለ ጥቁር ጉድጓዶች ባህሪ እና ከከዋክብት ጋር ስለሚኖራቸው ግንኙነት ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ይገመግማሉ።
ምንጮች: የሌስተር ዩኒቨርሲቲ, ተፈጥሮ አስትሮኖሚ