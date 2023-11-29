የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የፕላኔታዊ ስርዓት ያልተለመደ የምህዋር ዳንስ አግኝተዋል

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ላይ የሚጨምር በአቅራቢያው ባለ ኮከብ የሚዞረውን ልዩ ባለ ስድስት ፕላኔት ሥርዓት ይፋ በማድረግ አስደሳች ግኝት አድርጓል። ኔቸር በተባለው መጽሔት ላይ የታተመው ግኝቱ “ንዑስ-ኔፕቱንስ” በሚባለው የፕላኔቶች ክፍል መስፋፋት ላይ ብርሃን ፈንጥቆ በእነዚህ የሰማይ አካላት መካከል አስገራሚ የምሕዋር ዳንስ አሳይቷል።
በኮማ በረኒሴስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ በግምት 100 የብርሀን አመታት ርቆ የሚገኘው፣ HD 110067 በመባል የሚታወቀው ኮከብ ከዚህ በፊት ከታዩት ሁሉ በተለየ የፕላኔቶችን ስርዓት ያስተናግዳል። ከ4 ቢሊየን አመታት በፊት የተፈጠሩት እና በአስደናቂ ሁኔታ ሳይለወጡ የቆዩት ስድስቱ ፕላኔቶች በኮከብ መኖሪያ ቀጠና ውስጥ ይኖራሉ - ለፈሳሽ ውሃ መኖር ምቹ ሁኔታዎች ባሉበት ክልል።
የእነዚህን ፕላኔቶች ልዩ የሚያደርጋቸው ልዩ የምሕዋር ሬዞናንስ ነው። በዚህ የሰማይ ባሌ ዳንስ ውስጥ አንድ ፕላኔት በትክክል ሶስት ምህዋሮችን ያጠናቅቃል በአጎራባች ያለው ፕላኔት ግን ሁለቱን ያጠናቅቃል ፣ ይህም በተፈጥሮ ውስጥ እጅግ በጣም አልፎ አልፎ የተወሳሰበ ዘይቤን ያስከትላል። በተጨማሪም፣ ይህ የተረጋጋ ሁለት-በ-ሶስት የምሕዋር ውቅር ለቢሊዮኖች አመታት ሳይታወክ ኖሯል፣ ይህም ታሪክ ከትላልቅ ረብሻዎች ወይም ውጣ ውረዶች የጸዳ መሆኑን ይጠቁማል።
HD 110067 ስርዓት ተብሎ የሚጠራው የዚህ ሬዞናንስ ሴክስቱፕሌት ግኝት የፕላኔቶችን አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ እንቆቅልሾችን ለመፍታት በምናደርገው ጥረት ውስጥ ትልቅ ግኝትን ይወክላል። የራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ እንደዚህ ዓይነት ፕላኔቶች ስለሌለው በዚህ ሥርዓት ውስጥ እንደሚገኙት ዓይነት ንዑስ ኔፕቱንስ አፈጣጠርና መስፋፋትን መረዳቱ ትኩረት የሚስብ ነው።
የኤችዲ 110067 ስርዓቱ ምቹ ባልሆኑ ሁኔታዎች ምክንያት ህይወትን መደገፍ ባይችልም፣ ወደፊት ከናሳው ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ጋር የተደረገ ምልከታ የእነዚህን ፕላኔቶች የከባቢ አየር ውህዶች ብርሃን ሊፈጥር ይችላል። ሳይንቲስቶች ይህ አዲሱ የሰማይ ዕንቁ ስለ ከባቢ አየር አወቃቀሮች እና ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንደሚሰጥ ይገምታሉ።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች አጽናፈ ሰማይን ማሰስ ሲቀጥሉ፣ እያንዳንዱ የሰማይ አካል ግኝት ለጠፈር አመጣጥ እንቆቅልሽ ሌላ ክፍል ይጨምራል። የኤችዲ 110067 ስርዓት አስደናቂ የፕላኔታዊ ስርዓቶችን ውስብስብ ነገሮች ማራኪ እይታ ይሰጣል እና አስደናቂውን የኮስሞስ ውበት እና ውስብስብነት ያጠናክራል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ንዑስ-ኔፕቱን ምንድን ነው?
ንዑስ ኔፕቱንስ እንደ ምድር እና ቬኑስ ካሉ አለታማ ዓለምዎች የሚበልጡ ግን እንደ ኔፕቱን እና ዩራነስ ካሉ የበረዶ ግዙፍ ሰዎች ያነሱ የፕላኔቶች ክፍል ናቸው። በተለምዶ የምድርን ዲያሜትር ከሁለት እስከ ሶስት እጥፍ የመጠን ክልል አላቸው.
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ፕላኔቶች እንዴት አወቁ?
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች HD 110067 የሚዞሩትን ፕላኔቶች ለመለየት ሁለት ቴክኒኮችን ተጠቅመዋል። በመጀመሪያ፣ ፕላኔቶች በኮከቡ ፊት ላይ በሚያልፉበት ጊዜ የተፈጠረውን የከዋክብት ብርሃን ደብዝዞ አወቁ። ሁለተኛ፣ በፕላኔቶች እና በኮከብ መካከል ያለውን የስበት መስተጋብር ተመልክተዋል፣ ይህም በከዋክብት ብርሃን ላይ በየጊዜው መንቀጥቀጥ ያስከትላል። እነዚህ ዘዴዎች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የፕላኔቶችን መጠን፣ መጠጋጋት እና እምቅ የከባቢ አየር ስብጥር እንዲገመቱ አስችሏቸዋል።
ለምንድነው ንዑስ-ኔፕቱን በጋላክሲው ውስጥ የተለመዱት?
በእኛ ጋላክሲ ውስጥ የንኡስ ኔፕቱን ፕላኔቶች መስፋፋት እንቆቅልሽ ሆኖ ቆይቷል። ይህ መጠን ያለው የፕላኔቶች ክፍል በእውነት በብዛት ስለመሆኑ ወይም አሁን ያለን የመለየት ዘዴ ማንነታቸውን የሚደግፉ ከሆነ ግልጽ አይደለም። በመካሄድ ላይ ያለው የ exoplanets አሰሳ ዓላማ በዚህ ክስተት ላይ ብርሃን ለማብራት እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስላለው የፕላኔቶች ስብጥር ግልጽ ግንዛቤን ለመስጠት ነው።