የተተዉ የባቡር ሀዲድ ትራኮች ወደ ብስክሌት እና የእግር ጉዞ መንገዶች ሊታደሱ ይችላሉ።

በቅርብ የተደረገ ጥያቄ ባቡሩ አሁንም በስትራትፎርድ ሮድ/US 158 እየሄደ እንደሆነ እና የተተዉት የባቡር መስመሮች ወደ ብስክሌት ግልቢያ እና የመራመጃ መንገዶች ሊቀየሩ እንደሚችሉ ጠየቀ። ባቡሮች ለብዙ አመታት እነዚህን ትራኮች ስላልተጠቀሙ መልሱ አይደለም ነው። ይሁን እንጂ የባቡር ኩባንያዎች የመንገዶች መብቶቻቸውን አይተዉም.
የዊንስተን ሳሌም ከተማ የትራንስፖርት መምሪያ የብስክሌት እና የእግረኛ አስተባባሪ ቤን ዎበር በጉዳዩ ላይ ትንሽ ብርሃን ፈነጠቀ። እንደ ዎበር ገለጻ፣ የባቡር መስመሩ እንቅስቃሴ-አልባ ሊሆን ቢችልም፣ ኖርፎልክ ደቡብ ግን በይፋ አልተወውም። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ በዚያ መንገድ ላይ ዱካ ለመከተል ምንም ዕድል የለም. ይህንንም ከተማዋ ከኤንሲዲኦቲ ባቡር እና ከረጅም ቅርንጫፍ መሄጃ ጋር ካጋጠማት ልምድ ጋር በማነፃፀር NCDOT Rail በባቡር ኮሪደሩ ላይ የመንገድ ግንባታ ላይ የትብብር አጋር ሆኖ ቆይቷል። ይህንን መንገድ የበለጠ ለማራዘም እቅድ ተይዟል።
ከተማዋ የባቡር ሀዲድ ፕሮጀክቶችን ዋጋ ትገነዘባለች ነገር ግን እነሱን መከታተል የሚችለው እንደ አጋር ፈቃደኛ የሆነ የባቡር ኤጀንሲ ሲኖር ብቻ ነው። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ በስትራትፎርድ ሮድ/US 158 የባቡር መስመር ጉዳይ፣ በአሁኑ ጊዜ እንዲህ ያለ አጋርነት የለም።
ሆኖም የተተዉ የባቡር ሀዲዶችን ወደ የእግር ጉዞ እና የብስክሌት መንገድ የመመለስ ጽንሰ-ሀሳብ በመላ ሀገሪቱ ተወዳጅነትን እያገኘ ነው። ማህበረሰቦች እነዚህን ጥቅም ላይ ያልዋሉ ኮሪደሮች መጠቀም ያለውን እምቅ እና ፋይዳ እየተገነዘቡ ነው። እነሱን ወደ ዱካ በመቀየር፣ ግለሰቦች በትርፍ ጊዜያቸው እንዲራመዱ፣ እንዲሮጡ ወይም እንዲሽከረከሩ ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስደሳች ቦታዎችን ይፈጥራሉ። እነዚህ ዱካዎች ብዙ ጊዜ የተለያዩ ሰፈሮችን ያገናኛሉ፣ አማራጭ የመጓጓዣ መንገዶችን ይሰጣሉ፣ እና ንቁ እና ጤናማ የአኗኗር ዘይቤን ያበረታታሉ።
በጥያቄ ውስጥ ያለው የተለየ የባቡር መስመር በአሁኑ ጊዜ መልሶ ለመገንባት ላይገኝ ቢችልም፣ ሌሎች በርካታ ማህበረሰቦች የባቡር መስመር ፕሮጀክቶችን በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ አድርገዋል። በከተማ ባለስልጣናት፣ በባቡር ሀዲድ ኤጀንሲዎች እና በማህበረሰብ ድርጅቶች መካከል በመተባበር እነዚህ ፕሮጀክቶች እውን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይህም ለነዋሪዎች እና ለጎብኚዎች የተለያዩ የመዝናኛ እና የመጓጓዣ እድሎችን ያቀርባል።