በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ትንበያዎች ላይ የመተማመን አደጋዎች፡ እውነቱን ይፋ ማድረግ

ሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የወደፊት ውጤቶችን ለመተንበይ ታዋቂ መሣሪያ ሆኗል. ብድር ክፍያን ለመወሰን AIን የሚጠቀሙ ባንኮች፣ የበሽታ አደጋዎችን የሚተነብዩ ሆስፒታሎች ወይም የመኪና ኢንሹራንስ ኩባንያዎች የአደጋ እድልን በማስላት በአልጎሪዝም ላይ መታመን ብዙ የህብረተሰብ ችግሮችን የሚፈታ ይመስላል። ሆኖም ግን፣ እውነታው AIን መዘርጋት እንደ የውሂብ መፍሰስ እና የናሙና አድልዎ ባሉ ጉዳዮች ወደ አስከፊ መዘዞች ሊመራ ይችላል።
ተመራማሪዎች፣ እንደ ሳያሽ ካፑር ከፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፖሊሲ ማዕከል፣ በጭፍን በ AI ላይ መታመን የሚያስከትለውን አደጋ አስጠንቅቀዋል። ካፑር የገሃዱ ዓለም ተፈጻሚነትን ሳያገናዝብ የታተሙ በሳይንሳዊ ምርምር ውስጥ በርካታ የተሳሳቱ ትንበያዎችን ገልጿል። በምርምር ወረቀቶች ውስጥ የማሽን መማሪያ ኮድ ብዛት ቢኖረውም, እነዚህ ግኝቶች ብዙውን ጊዜ ወደ ተግባራዊ እድገቶች መተርጎም አይችሉም.
የተሳሳቱ የ AI ትንበያዎች መዘዞች ብዙ አንድምታ ሊኖራቸው ይችላል. በአልጎሪዝም የተሳሳቱ ውጤቶች በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የኔዘርላንድ ወላጆች በማጭበርበር ተከሰሱ። ሌላው አሳሳቢ ምሳሌ የሆስፒታል ታማሚዎችን ለከፍተኛ የደም መፍሰስ ተጋላጭነት ለመለየት የተነደፈ ስልተ-ቀመርን ያካትታል ነገር ግን የውሸት ማንቂያዎችን የማመንጨት እና ትክክለኛ ጉዳዮችን የማጣት ዝንባሌው አሳሳቢ ጉዳዮችን አስነስቷል።
በተለያዩ መስኮች የእነዚህ ችግሮች መስፋፋት አስደናቂ ነው። ካፑር በመቶዎች የሚቆጠሩ የምርምር ወረቀቶች በማሽን መማር ላይ ተመሳሳይ ድክመቶችን እንደሚያሳዩ አስረግጧል። በ AI ላይ ያለው ጥገኛ ውስንነቱን እና ሊያስከትሉ የሚችሉትን ችግሮች በጥልቀት ሳይገመግም በጭፍን መቀበል የለበትም።
በአይአይ እና አፕሊኬሽኖቹ ዙሪያ ያለው ክርክር ሲቀጥል ለተመራማሪዎች እና ባለሙያዎች የ AI ትንበያዎችን ድክመቶች ለመፍታት በጣም አስፈላጊ ነው. ስልተ ቀመሮች በደንብ የተፈተኑ፣ የተረጋገጡ እና ለጠንካራ የስነምግባር ደረጃዎች ተገዢ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ግልጽነት እና ተጠያቂነት አስፈላጊ ናቸው። እነዚህን ጉዳዮች በመረዳት እና በማስተካከል ብቻ የ AI የተስፋ ቃል ሙሉ በሙሉ እውን ሊሆን የሚችለው የግለሰቦችን እና የህብረተሰቡን አጠቃላይ ደህንነትን ሳይጎዳ ነው ።